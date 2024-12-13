Creador de Vídeos de Formación Ambiental: Crea Contenido Atractivo

Produce vídeos de formación ambiental impactantes más rápido y mejora la retención de empleados usando avatares de AI.

Crea un vídeo de formación ambiental de 60 segundos diseñado para nuevos empleados, centrado en principios ecológicos básicos. Emplea visuales vibrantes y educativos con una voz en off amigable y autoritaria para explicar conceptos complejos de manera sencilla. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para presentar información clave, haciendo que la experiencia de aprendizaje sea más personal y atractiva.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo conciso de 45 segundos que muestre las últimas iniciativas de sostenibilidad de tu empresa para los interesados corporativos. Esta pieza profesional debe contar con gráficos limpios y vídeos de stock ambiental impactantes de la biblioteca de medios, complementados con subtítulos claros e informativos generados por HeyGen. El estilo visual debe reforzar la identidad de la marca, demostrando el compromiso con un futuro más verde.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo urgente de 30 segundos de formación en cumplimiento para el personal de oficina sobre la correcta segregación de residuos, específicamente dirigido a problemas ambientales comunes. Utiliza las diversas plantillas de vídeo de HeyGen y la capacidad de texto a vídeo desde el guion para crear un estilo animado e instructivo con señales visuales rápidas y claras y una voz enérgica y alentadora. Este formato rápido asegura la máxima retención de conocimiento.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un inspirador vídeo de 60 segundos para el "Día de la Tierra" para la comunicación interna de toda la empresa, promoviendo la gestión ambiental general y un entorno sostenible. El vídeo debe adoptar un estilo visual cinematográfico y motivador con una voz en off edificante, fácilmente adaptable para diferentes plataformas de redes sociales utilizando el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones de HeyGen. Inspira acción con visuales convincentes y un mensaje poderoso.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Formación Ambiental

Crea vídeos de formación ambiental impactantes rápida y profesionalmente con nuestra plataforma potenciada por AI, agilizando tus iniciativas de sostenibilidad.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu contenido de formación. La función de texto a vídeo transforma tus palabras en un guion de vídeo, formando la base de tu formación ambiental.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de AI y Visuales
Elige entre una diversa gama de avatares de AI para presentar tu mensaje. Mejora tu vídeo añadiendo visuales relevantes de la biblioteca de medios para ilustrar conceptos ambientales clave.
3
Step 3
Personaliza con Voz en Off e Identidad de Marca
Genera audio con sonido natural con la generación de voz en off en múltiples idiomas. Aplica el logotipo y colores de tu empresa usando controles de marca para mantener una identidad de marca consistente.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Formación
Una vez que tu vídeo esté completo, utiliza la función de cambio de tamaño de aspecto y exportaciones para optimizarlo para varias plataformas. Comparte fácilmente tus materiales de formación ambiental atractivos con tu equipo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejorar el Compromiso y la Retención en la Formación

Utiliza avatares de AI, voces de AI y elementos interactivos para crear vídeos de formación ambiental dinámicos que mejoren significativamente el compromiso de los empleados y la retención de conocimiento.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen servir como un eficaz creador de vídeos de formación ambiental?

HeyGen permite a las organizaciones crear vídeos de formación ambiental atractivos rápidamente utilizando capacidades avanzadas de creación de vídeos con AI. Aprovecha nuestros avatares de AI y la tecnología de texto a vídeo para transformar tu guion en contenido educativo atractivo para la formación de empleados e iniciativas de sostenibilidad.

¿Qué opciones creativas ofrece HeyGen para personalizar vídeos de formación ambiental?

HeyGen proporciona amplias características de personalización, incluyendo una rica biblioteca de medios, controles de identidad de marca para logotipos y colores, y versátiles plantillas de vídeo. También puedes generar animaciones de texto dinámicas y elegir entre varias voces de AI para mejorar tu producción creativa para un e-learning impactante.

¿Cómo simplifica HeyGen la producción de contenido de formación ambiental atractivo?

HeyGen agiliza la creación de contenido con su avanzado motor de texto a vídeo, permitiéndote convertir fácilmente guiones en vídeos profesionales con un presentador de AI. Utiliza avatares de AI realistas, integra generación de voz en off natural y añade subtítulos/captions automáticos para asegurar accesibilidad y retención de conocimiento para la formación en cumplimiento.

¿Puede HeyGen ayudar a mi organización a crear módulos de formación en cumplimiento y e-learning de manera eficiente?

Absolutamente, HeyGen está diseñado para acelerar la creación de contenido de formación en cumplimiento y e-learning de alta calidad para temas ambientales. Nuestra plataforma soporta varios formatos de vídeo, facilitando la producción de vídeos animados e integrándolos en soluciones LMS existentes para una formación de empleados sin problemas.

