Creador de Vídeos Promocionales para Emprendedores: Impulsa Tu Marca
Crea rápidamente vídeos de marketing atractivos usando nuestras diversas plantillas para aumentar las ventas y atraer a tu audiencia.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un elegante vídeo promocional de 45 segundos para startups tecnológicas y comercializadores de productos anunciando un nuevo lanzamiento, enfocándose en sus características innovadoras. Imagina visuales limpios y futuristas con animaciones de alta tecnología y un diseño de sonido nítido, acompañado de una narración clara y concisa. Este vídeo promocional podría construirse eficientemente usando las capacidades de texto a vídeo de HeyGen desde el guion y enriquecerse con impresionantes visuales del soporte de biblioteca de medios/stock.
Crea un inspirador vídeo promocional de 60 segundos adaptado para coaches, consultores y creadores de marcas personales, destacando su propuesta de valor única para campañas de marketing efectivas. El vídeo debe adoptar un estilo visual cálido, acogedor y auténtico, transmitiendo confianza a través de un tono alentador. Emplea los avatares de AI de HeyGen para presentar el mensaje personalmente y asegura una amplia accesibilidad con subtítulos/captions.
Desarrolla un vídeo explicativo informativo de 30 segundos diseñado para empresas que necesitan aclarar rápidamente servicios o productos complejos, actuando como un editor en línea conciso para su mensaje. La estética visual debe ser brillante y atractiva, incorporando texto claro en pantalla y gráficos simples, todo respaldado por una generación de voz en off clara y concisa. Optimiza el resultado final usando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para asegurar que se vea genial en todas las plataformas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios de Vídeo de Alto Rendimiento.
Los emprendedores pueden producir rápidamente anuncios de vídeo atractivos usando AI para aumentar la visibilidad del producto e impulsar las ventas.
Produce Contenido Atractivo para Redes Sociales.
Genera rápidamente vídeos y clips cautivadores para redes sociales para expandir tu alcance y conectar con una audiencia más amplia.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos promocionales atractivos?
HeyGen empodera a los emprendedores para producir fácilmente vídeos promocionales profesionales usando su intuitivo editor de vídeo AI. Aprovecha una amplia gama de plantillas y el editor de arrastrar y soltar para dar vida a tus ideas creativas, impulsando tus campañas de marketing y aumentando las ventas.
¿Qué características de AI ofrece HeyGen para la creación de vídeos?
HeyGen integra capacidades avanzadas de AI como la generación de texto a vídeo a partir de simples indicaciones de texto y voces en off de AI realistas. Esto te permite agilizar tus flujos de trabajo de producción de vídeo y crear contenido de alta calidad de manera eficiente, incluyendo vídeos explicativos y presentaciones de productos.
¿Puedo personalizar los vídeos para que coincidan con la identidad de mi marca usando HeyGen?
Absolutamente. HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote añadir logotipos de marca, personalizar colores e incorporar texto animado para mantener la consistencia visual. Esto asegura que tus vídeos en redes sociales y campañas de marketing reflejen la identidad única de tu marca en todos los canales.
¿HeyGen ofrece acceso a una biblioteca de medios para contenido de vídeo?
Sí, HeyGen cuenta con una extensa biblioteca de medios de stock, incluyendo opciones premium como Getty Images, para mejorar tus proyectos de vídeo. Puedes añadir fácilmente varios activos a tus plantillas de vídeo promocional, asegurando un acabado pulido y profesional para todos tus vídeos de marketing.