Generador de Vídeos Promocionales de Entretenimiento para Contenido Atractivo

Crea instantáneamente vídeos de marketing cautivadores con IA, utilizando las extensas plantillas y escenas de HeyGen.

Crea un vídeo de marketing profesional de 90 segundos dirigido a pequeñas empresas y equipos de marketing, mostrando cómo HeyGen actúa como un potente generador de vídeos con IA. El estilo visual debe ser limpio y moderno, con animaciones de texto en pantalla que resalten los beneficios clave, acompañado de una voz en off optimista y segura. Enfatiza la facilidad de transformar un guion en un vídeo pulido utilizando la capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para crear contenido promocional impactante.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un anuncio dinámico de 45 segundos para redes sociales dirigido a creadores de contenido y especialistas en marketing en redes sociales, ilustrando la rapidez y eficiencia de convertirse en un creador de vídeos promocionales con HeyGen. El estilo visual debe ser rápido y colorido, incorporando cortes rápidos y música de fondo enérgica. Demuestra cómo los usuarios pueden aprovechar las diversas Plantillas y escenas de HeyGen y ajustar fácilmente para diferentes plataformas utilizando el cambio de tamaño de relación de aspecto para generar rápidamente anuncios de vídeo atractivos para redes sociales.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo informativo de 1 minuto dirigido a empresas tecnológicas y educadores, demostrando la capacidad de HeyGen para crear vídeos explicativos atractivos. La estética debe ser elegante y futurista, con avatares de IA expresivos que articulen claramente ideas complejas, respaldados por una voz en off profesional. Destaca el valor de los avatares de IA de HeyGen para contar historias de manera atractiva y los Subtítulos/captions automáticos para la accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo promocional cinematográfico de 60 segundos para organizadores de eventos y gerentes de producto, destacando a HeyGen como una herramienta esencial para crear contenido de vídeo promocional de alta calidad. El estilo visual debe ser inspirador y grandioso, utilizando imágenes de alta definición del soporte de biblioteca de medios/stock, acompañado de música orquestal y una voz en off convincente. Enfócate en la función de generación de voz en off para narrar un lanzamiento de producto o anuncio de evento atractivo, haciendo que el contenido se sienta premium y atractivo.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Promocionales de Entretenimiento

Crea sin esfuerzo vídeos promocionales cautivadores para entretenimiento con IA, aprovechando plantillas, voces en off y potentes herramientas de edición para atraer a tu audiencia.

1
Step 1
Selecciona Tu Punto de Partida Creativo
Elige de una diversa biblioteca de "plantillas y escenas" profesionales o introduce tu guion para generar instantáneamente contenido de vídeo, ahorrando tiempo e inspirando creatividad.
2
Step 2
Añade Visuales y Audio Atractivos
Integra visuales dinámicos de la biblioteca de medios y genera una "generación de voz en off" convincente para narrar tu historia de manera efectiva y mejorar la conexión con la audiencia.
3
Step 3
Mejora con Marca y Accesibilidad
Genera automáticamente "subtítulos/captions" precisos para tu vídeo, mejorando la accesibilidad y asegurando que tu mensaje llegue a todos los espectadores.
4
Step 4
Exporta y Distribuye a Través de Plataformas
Finaliza tu vídeo promocional seleccionando el "cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones" ideal, luego "descarga el vídeo" fácilmente para compartirlo en todas tus plataformas preferidas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Anima la Narrativa de Entretenimiento

.

Utiliza IA para dar vida a narrativas cautivadoras, como eventos históricos, para crear tráilers y promociones de entretenimiento atractivos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de marketing usando IA?

HeyGen actúa como un potente generador de vídeos con IA, simplificando la producción de vídeos de marketing. Su editor intuitivo de arrastrar y soltar permite a los usuarios transformar fácilmente indicaciones de texto en contenido de vídeo promocional atractivo con visuales de IA y funciones de creación de contenido automatizadas.

¿Qué características avanzadas ofrece HeyGen para personalizar vídeos promocionales?

HeyGen proporciona herramientas de edición de IA robustas, incluyendo la capacidad de incorporar avatares de IA realistas y generar diversas voces en off para tus vídeos promocionales. También puedes aprovechar los controles de marca, plantillas y medios de stock para crear contenido único y cautivador.

¿Puede HeyGen crear vídeos promocionales adecuados para varias plataformas?

Sí, HeyGen permite la distribución multiplataforma al permitir a los usuarios crear vídeos promocionales versátiles y anuncios de vídeo para redes sociales. Ajusta fácilmente las relaciones de aspecto y añade subtítulos o captions para optimizar tu contenido de vídeo para diferentes canales de redes sociales y la interacción con la audiencia.

¿HeyGen admite la producción eficiente de texto a vídeo para guiones complejos?

HeyGen sobresale como un generador de vídeos con IA, apoyando la producción eficiente de texto a vídeo directamente desde tus guiones. Este proceso de creación de contenido automatizado te permite generar rápidamente vídeos de alta calidad, convirtiéndolo en un generador de vídeos promocionales de entretenimiento ideal para diversas necesidades.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo