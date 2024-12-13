Se necesita un emocionante vídeo de noticias de entretenimiento de 45 segundos, específicamente para jóvenes adultos y usuarios de redes sociales, para destacar el último momento viral de una celebridad. Debe presentar un estilo visual dinámico y moderno con transiciones energéticas y música de fondo a la moda, asegurando una narración clara a través de la generación de voz en off de HeyGen. Experimenta con varios plantillas de vídeo de noticias para lograr un aspecto elegante y profesional que capture la atención de inmediato.

Generar Vídeo