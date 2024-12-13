La Herramienta Definitiva de Video Empresarial para una Comunicación Sin Fricciones

Optimiza tus comunicaciones internas y formación con una plataforma de video empresarial intuitiva, transformando guiones en videos atractivos sin esfuerzo usando Texto a video.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Cómo Funciona una Herramienta de Video Empresarial

Optimiza tus comunicaciones internas y gestión de contenido con una plataforma de video empresarial integral, asegurando video seguro y accesible para tu organización.

1
Step 1
Crea o Sube tu Contenido de Video
Comienza subiendo medios existentes o genera nuevos videos usando capacidades como texto a video desde el guion. Esto centraliza todos tus activos de grabación de video y comunicación.
2
Step 2
Aplica tu Identidad de Marca
Asegura la consistencia de marca en todos tus videos aplicando una personalización de marca. Controla logotipos y colores para mantener una imagen corporativa profesional y unificada en todo tu contenido.
3
Step 3
Añade Accesibilidad y Mejoras
Mejora el alcance y el cumplimiento generando subtítulos/captions o transcripciones para tu contenido de video. Esto hace que la información sea accesible para todos los espectadores, mejorando el compromiso y la comprensión.
4
Step 4
Selecciona Configuraciones de Distribución y Seguridad
Gestiona quién puede ver tu contenido configurando permisos de acceso y un cifrado robusto. Comparte tus videos de manera segura interna o externamente con control total sobre la seguridad del video.

Escala Programas de Aprendizaje Corporativo

Desarrolla y despliega rápidamente una variedad diversa de cursos y contenido educativo, expandiendo efectivamente las iniciativas de aprendizaje de tu empresa a nivel global.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo funciona HeyGen como herramienta de video empresarial?

HeyGen permite a las empresas crear rápidamente videos de alta calidad y profesionales utilizando avatares de AI y capacidades de texto a video, optimizando la producción de contenido de video para diversas comunicaciones internas y videos de ventas externas dentro de un marco de herramienta de video empresarial.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para plataformas de video empresarial?

HeyGen proporciona una solución robusta basada en la nube con características técnicas como controles de marca personalizados, generación automática de transcripciones y capacidades de integración, asegurando una gestión y despliegue de contenido eficiente dentro de su ecosistema de plataforma de video empresarial.

¿Puede HeyGen escalar la producción de video para grandes organizaciones?

Absolutamente. El eficiente proceso de texto a video de HeyGen, combinado con extensas plantillas y generación de voz en off, permite a las organizaciones producir un alto volumen de contenido de video consistente y de marca sin requerir capacidades extensas de grabación o edición de video tradicionales.

¿HeyGen admite la personalización de marca para contenido de video empresarial?

Sí, HeyGen proporciona controles de marca completos, incluyendo cargas de logotipos y paletas de colores personalizadas, asegurando que todo el contenido de video empresarial generado se alinee perfectamente con la identidad visual y las directrices de marca de su organización.

