La Herramienta Definitiva de Video Empresarial para una Comunicación Sin Fricciones
Optimiza tus comunicaciones internas y formación con una plataforma de video empresarial intuitiva, transformando guiones en videos atractivos sin esfuerzo usando Texto a video.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos dirigido a los departamentos de RRHH y Formación, ilustrando cómo una herramienta de video empresarial simplifica la gestión y accesibilidad de contenido. El vídeo debe adoptar una estética visual limpia y de tipo tutorial con un tono de audio optimista y alentador. Usa el texto a video de HeyGen desde el guion para crear segmentos de manera eficiente que demuestren transcripciones automáticas y subtítulos/captions para todos los materiales de formación.
Produce un vídeo estratégico de 2 minutos para Arquitectos de Software y CTOs, enfatizando las integraciones fluidas y los aspectos de solución en la nube de un sistema de Gestión de Contenido de Video Empresarial. La presentación visual debe ser moderna y basada en datos, empleando plantillas y escenas de HeyGen para visualizar arquitecturas de sistemas complejas, complementadas por una narración estratégica e informativa y visuales de apoyo de la biblioteca de medios/soporte de stock.
Crea un vídeo dinámico de 45 segundos para Analistas de Marketing y Directores de Ventas, destacando el poder de la analítica de video dentro de un software de video empresarial avanzado. El estilo visual debe ser atractivo y profesional, con visualizaciones de datos animadas, todo renderizado y optimizado para varias plataformas usando el cambio de tamaño y exportaciones de proporciones de aspecto de HeyGen. Una voz en off concisa e impactante, generada profesionalmente, debe guiar al espectador a través de los principales conocimientos analíticos.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Eleva la Formación de Empleados.
Mejora la retención de conocimiento y el compromiso con videos de formación potenciados por AI, asegurando que tu fuerza laboral esté bien informada y constantemente capacitada.
Crea Videos Dinámicos de Ventas y Marketing.
Produce sin esfuerzo historias de éxito de clientes y videos de marketing atractivos que resuenen, impulsando tasas de conversión más altas y defensa de la marca.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo funciona HeyGen como herramienta de video empresarial?
HeyGen permite a las empresas crear rápidamente videos de alta calidad y profesionales utilizando avatares de AI y capacidades de texto a video, optimizando la producción de contenido de video para diversas comunicaciones internas y videos de ventas externas dentro de un marco de herramienta de video empresarial.
¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para plataformas de video empresarial?
HeyGen proporciona una solución robusta basada en la nube con características técnicas como controles de marca personalizados, generación automática de transcripciones y capacidades de integración, asegurando una gestión y despliegue de contenido eficiente dentro de su ecosistema de plataforma de video empresarial.
¿Puede HeyGen escalar la producción de video para grandes organizaciones?
Absolutamente. El eficiente proceso de texto a video de HeyGen, combinado con extensas plantillas y generación de voz en off, permite a las organizaciones producir un alto volumen de contenido de video consistente y de marca sin requerir capacidades extensas de grabación o edición de video tradicionales.
¿HeyGen admite la personalización de marca para contenido de video empresarial?
Sí, HeyGen proporciona controles de marca completos, incluyendo cargas de logotipos y paletas de colores personalizadas, asegurando que todo el contenido de video empresarial generado se alinee perfectamente con la identidad visual y las directrices de marca de su organización.