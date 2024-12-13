Creador de Vídeos Empresariales: Escala tu Creación de Contenidos con AI
Crea vídeos profesionales de alta calidad para tu empresa con Avatares AI, agilizando tu producción de contenidos.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un anuncio dinámico de plataforma de marketing en vídeo de 45 segundos para una nueva función de software, dirigido a gerentes de marketing, utilizando visuales elegantes y un estilo de audio de marca con las plantillas y escenas de HeyGen y el cambio de tamaño y exportación de aspecto para varias plataformas.
Produce un vídeo de comunicaciones internas de 60 segundos, destinado a equipos empresariales multifuncionales, que aproveche la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para un fondo visual moderno e incluya subtítulos para compartir rápidamente una actualización de proyecto con un tono colaborativo.
Diseña un vídeo conciso de mensaje ejecutivo de 30 segundos para ejecutivos de negocios, con un estilo visual y de audio autoritario, generado directamente desde un guion utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen, demostrando la eficiencia de un creador de vídeos empresarial para anuncios rápidos.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Acelera la Producción de Anuncios en Vídeo.
Genera rápidamente anuncios en vídeo atractivos y de alto rendimiento para impulsar campañas de marketing y aumentar el alcance.
Mejora la Formación y el Desarrollo de Empleados.
Crea módulos de formación atractivos impulsados por AI que mejoran la retención de conocimientos y el desarrollo de los empleados.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de producción de vídeos para las empresas?
HeyGen aprovecha la creación de vídeos impulsada por AI avanzada para simplificar significativamente la producción de vídeos para empresas. Los usuarios pueden generar rápidamente contenido atractivo utilizando avatares AI realistas, voces en off personalizadas y una rica biblioteca de plantillas profesionales, optimizando su flujo de trabajo creativo.
¿Puede HeyGen ayudar a mantener la coherencia de la marca en todos mis vídeos de marketing?
Absolutamente. HeyGen ofrece robustas funciones de personalización de marca, permitiéndote subir tu Kit de Marca con logotipos, colores y fuentes. Esto asegura que cada vídeo profesional producido se alinee perfectamente con la identidad de tu marca y mejore tus esfuerzos de marketing en vídeo.
¿Qué tipos de vídeos puedo crear con HeyGen para redes sociales y más allá?
HeyGen te permite generar una amplia gama de contenido atractivo, incluyendo vídeos para redes sociales, vídeos de marketing, vídeos de productos e incluso vídeos animados. Con una extensa biblioteca de plantillas y medios de stock, la creación de vídeos es eficiente y versátil para diversas necesidades de comunicación.
¿Es HeyGen una plataforma intuitiva para la creación colaborativa de vídeos?
Sí, HeyGen cuenta con una interfaz intuitiva con un editor de arrastrar y soltar fácil de usar, haciendo que la creación colaborativa de vídeos sea accesible para equipos de todos los tamaños. El espacio de trabajo en la nube de la plataforma facilita el trabajo en equipo sin problemas y el desarrollo eficiente de contenidos.