Desarrolla un vídeo de formación interna de 30 segundos para nuevos empleados, dirigido a formadores corporativos, que utilice los avatares de AI de HeyGen para explicar las políticas de la empresa con un estilo visual profesional pero accesible y una generación de voz en off clara. Esto demuestra cómo un creador de vídeos empresarial puede agilizar la incorporación.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un anuncio dinámico de plataforma de marketing en vídeo de 45 segundos para una nueva función de software, dirigido a gerentes de marketing, utilizando visuales elegantes y un estilo de audio de marca con las plantillas y escenas de HeyGen y el cambio de tamaño y exportación de aspecto para varias plataformas.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de comunicaciones internas de 60 segundos, destinado a equipos empresariales multifuncionales, que aproveche la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para un fondo visual moderno e incluya subtítulos para compartir rápidamente una actualización de proyecto con un tono colaborativo.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo conciso de mensaje ejecutivo de 30 segundos para ejecutivos de negocios, con un estilo visual y de audio autoritario, generado directamente desde un guion utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen, demostrando la eficiencia de un creador de vídeos empresarial para anuncios rápidos.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Empresariales

Agiliza tu estrategia de contenido en vídeo con una plataforma intuitiva impulsada por AI, diseñada para una producción de vídeos eficiente, colaborativa y profesional a gran escala.

1
Step 1
Crea la Base de tu Vídeo
Comienza seleccionando una plantilla profesional o pegando tu guion para aprovechar la potente funcionalidad de texto a vídeo de HeyGen. Esto inicia tu producción, proporcionando un punto de partida estructurado y eficiente para cualquier proyecto de vídeo.
2
Step 2
Selecciona Visuales con AI
Mejora tu narrativa eligiendo entre una amplia gama de avatares AI realistas para representar tu mensaje. Personaliza fácilmente su apariencia y movimientos para crear contenido de vídeo atractivo y convincente.
3
Step 3
Aplica Pulido de Marca y Audio
Eleva tu vídeo con controles de personalización de marca (logotipo, colores), asegurando que cada vídeo se alinee perfectamente con la identidad corporativa. Integra una narración clara e impactante utilizando nuestras avanzadas funciones de voz en off, haciendo que tu mensaje resuene.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Obra Maestra
Finaliza tu vídeo con precisión y expórtalo en varios formatos y relaciones de aspecto, optimizados para tu plataforma de marketing en vídeo elegida. Tu vídeo de alta calidad está ahora listo para su distribución, transmitiendo tu mensaje de manera efectiva a través de todos los canales.

Produce Testimonios de Clientes Dinámicos

Transforma sin esfuerzo historias de éxito de clientes en testimonios en vídeo impactantes para ventas y marketing.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de producción de vídeos para las empresas?

HeyGen aprovecha la creación de vídeos impulsada por AI avanzada para simplificar significativamente la producción de vídeos para empresas. Los usuarios pueden generar rápidamente contenido atractivo utilizando avatares AI realistas, voces en off personalizadas y una rica biblioteca de plantillas profesionales, optimizando su flujo de trabajo creativo.

¿Puede HeyGen ayudar a mantener la coherencia de la marca en todos mis vídeos de marketing?

Absolutamente. HeyGen ofrece robustas funciones de personalización de marca, permitiéndote subir tu Kit de Marca con logotipos, colores y fuentes. Esto asegura que cada vídeo profesional producido se alinee perfectamente con la identidad de tu marca y mejore tus esfuerzos de marketing en vídeo.

¿Qué tipos de vídeos puedo crear con HeyGen para redes sociales y más allá?

HeyGen te permite generar una amplia gama de contenido atractivo, incluyendo vídeos para redes sociales, vídeos de marketing, vídeos de productos e incluso vídeos animados. Con una extensa biblioteca de plantillas y medios de stock, la creación de vídeos es eficiente y versátil para diversas necesidades de comunicación.

¿Es HeyGen una plataforma intuitiva para la creación colaborativa de vídeos?

Sí, HeyGen cuenta con una interfaz intuitiva con un editor de arrastrar y soltar fácil de usar, haciendo que la creación colaborativa de vídeos sea accesible para equipos de todos los tamaños. El espacio de trabajo en la nube de la plataforma facilita el trabajo en equipo sin problemas y el desarrollo eficiente de contenidos.

