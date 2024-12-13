Tu Solución Definitiva para Generar Vídeos Empresariales

Acelera tu estrategia de contenido con un editor de vídeo con IA, produciendo vídeos de formación de alta calidad y reutilizando contenido fácilmente usando la función de texto a vídeo de HeyGen.

Imagina crear un vídeo de 30 segundos para propietarios de pequeñas empresas, mostrando lo fácil que es producir contenido atractivo para redes sociales. El estilo visual debe ser enérgico y limpio, con una pista de fondo animada y una narración concisa. Utiliza la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para convertir rápidamente ideas en una vibrante creación de vídeo con IA.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo dinámico de 45 segundos dirigido a equipos de marketing en agencias creativas, enfatizando el control creativo superior que ofrece HeyGen. Este vídeo debe tener un estilo visual moderno y elegante con transiciones dinámicas y una locución profesional, destacando cómo el vídeo generativo con IA, potenciado por los avatares de IA de HeyGen, eleva su narrativa.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo informativo de 60 segundos para departamentos de recursos humanos y formadores corporativos, ilustrando cómo simplificar la creación de vídeos de formación esenciales. El tono debe ser informativo y atractivo, incorporando superposiciones de texto en pantalla y una locución amigable y clara generada con la generación de locuciones de HeyGen. Esto demuestra cómo un editor de vídeo con IA puede simplificar contenido complejo.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo vibrante de 30 segundos para creadores de contenido y emprendedores individuales, demostrando cómo dar nueva vida al material existente reutilizando contenido. El estilo visual y de audio debe ser inspirador y contemporáneo, con una banda sonora moderna y visuales llamativos de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para mejorar sus capacidades de narración en vídeo.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos Empresariales

Transforma sin esfuerzo ideas en vídeos profesionales atractivos con IA, optimizando tu proceso de creación de contenido para cualquier necesidad empresarial.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza pegando tu guion de vídeo en la plataforma. Nuestra capacidad de texto a vídeo generará instantáneamente una locución de sonido natural, formando la base para una creación de vídeo con IA sin fisuras.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Elige un avatar de IA profesional de nuestra diversa biblioteca para representar tu mensaje. Esta característica clave de avatares de IA asegura que tu contenido empresarial sea visualmente atractivo y profesional.
3
Step 3
Aplica Controles de Marca
Utiliza nuestros controles de marca para integrar sin problemas el logotipo, colores y fuentes de tu empresa. Esto asegura que tu vídeo mantenga un aspecto consistente y profesional, ofreciendo un control creativo completo sobre el producto final.
4
Step 4
Exporta y Despliega
Tu vídeo terminado puede ser fácilmente exportado en varios formatos de relación de aspecto, listo para diversos propósitos comerciales o de formación interna. Despliega eficientemente tu vídeo con IA a tu audiencia objetivo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desarrolla Anuncios de Vídeo de Alto Impacto

.

Genera rápidamente anuncios de vídeo con IA de alto rendimiento para captar la atención, impulsar conversiones y alcanzar tus objetivos de marketing.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos creativos con IA?

HeyGen empodera a los usuarios para producir contenido de vídeo atractivo con IA aprovechando avanzados avatares de IA y su robusto generador de texto a vídeo. Tienes un amplio control creativo para personalizar escenas y personajes para una narrativa de vídeo convincente.

¿Qué tipo de plantillas predefinidas están disponibles para la creación de vídeos con IA?

HeyGen ofrece una diversa biblioteca de plantillas predefinidas, permitiendo a los usuarios iniciar rápidamente su viaje de creación de vídeos con IA. Estas plantillas son perfectas para diversas aplicaciones, incluyendo contenido para redes sociales y reutilización eficiente de contenido.

¿Puede HeyGen crear vídeos de personajes animados y cabezas parlantes?

Absolutamente, HeyGen se especializa en generar avatares de IA realistas y cabezas parlantes, dando vida a tus guiones con vídeos de personajes animados dinámicos. Esto proporciona un control creativo significativo para diversas necesidades de narración en vídeo.

¿Cómo puede HeyGen apoyar las necesidades de generación de vídeos empresariales?

HeyGen sirve como un potente generador de vídeos empresariales, permitiendo a las empresas crear eficientemente vídeos de alta calidad con IA para formación, marketing y propósitos comerciales. Ofrece características robustas como controles de marca y herramientas versátiles de creación de vídeos con IA para satisfacer demandas profesionales.

