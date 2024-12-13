Creador de Vídeos Tutoriales Empresariales: Simplifica la Formación

Crea fácilmente vídeos de formación atractivos y guías paso a paso con avatares AI para un toque profesional.

Crea un vídeo tutorial empresarial de 45 segundos diseñado para nuevos empleados, explicando el sistema de informes de gastos de la empresa en un formato de guía de usuario paso a paso. Utiliza un estilo visual limpio y profesional con demostraciones en pantalla y una voz en off calmada y autoritaria generada con la función de generación de voz en off de HeyGen, asegurando claridad con subtítulos para accesibilidad.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla una demostración dinámica de 30 segundos del creador de vídeos AI dirigida a clientes potenciales, mostrando el proceso fluido de creación de texto a vídeo para generar fragmentos de marketing. Emplea una estética visual moderna y atractiva con avatares AI expresivos, complementada por un estilo de audio animado y amigable para resaltar la facilidad de producción de contenido.
Prompt de Ejemplo 2
Produce una documentación en vídeo concisa de 60 segundos para usuarios de software existentes, ilustrando el flujo de trabajo de una nueva función como ejemplo de creador de vídeos tutoriales. Este contenido debe presentar gráficos animados y superposiciones de interfaz de usuario claras, manteniendo un estilo de audio enérgico con música de fondo, y aprovechando las plantillas y escenas de HeyGen para un desarrollo rápido y un redimensionamiento y exportación de relación de aspecto precisos para varias plataformas.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de formación de 45 segundos dirigido a nuevos empleados, describiendo los valores fundamentales de la empresa en un formato que ayude a crear documentación en vídeo. El estilo visual debe ser profesional y acogedor, incorporando diversos avatares AI de HeyGen para transmitir mensajes clave, apoyado por una voz cálida y reconfortante, y enriquecido por el soporte de biblioteca de medios/stock para crear visuales atractivos.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Tutoriales Empresariales

Optimiza tu formación y documentación empresarial con vídeos tutoriales atractivos. Crea fácilmente guías profesionales y paso a paso usando herramientas impulsadas por AI.

1
Step 1
Crea Tu Proyecto
Comienza convirtiendo tu guion en bruto en un vídeo dinámico usando texto a vídeo desde guion, o elige de nuestra extensa biblioteca de plantillas profesionales para comenzar rápidamente tu proyecto.
2
Step 2
Añade Elementos Atractivos
Mejora tu vídeo con narración dinámica utilizando nuestra avanzada función de generación de voz en off, asegurando un audio claro y de sonido natural para tus espectadores.
3
Step 3
Aplica la Identidad de Marca
Mantén la consistencia visual de tu empresa aplicando sin esfuerzo los controles de marca únicos de tu empresa, incluyendo logotipos, colores y fuentes a tu vídeo.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Asegúrate de que tu vídeo sea accesible para todos los espectadores incorporando subtítulos automáticos, luego exporta tu proyecto finalizado en varios formatos para compartir sin problemas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Información Compleja en Tutoriales Claros

.

Transforma procesos intrincados o temas técnicos en tutoriales en vídeo fácilmente digeribles, mejorando la comprensión para todos los empleados y usuarios.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen servir como creador de vídeos tutoriales empresariales?

HeyGen es un avanzado creador de vídeos AI diseñado para ser un completo creador de vídeos tutoriales empresariales. Permite a las organizaciones crear eficientemente vídeos de formación de alta calidad y documentación en vídeo detallada, incluyendo guías de usuario paso a paso, a gran escala. Esto agiliza los procesos de intercambio de conocimientos y de incorporación en toda su empresa.

¿Qué características ofrece HeyGen para la creación de texto a vídeo y generación de voz en off?

HeyGen destaca en la creación de texto a vídeo, permitiéndote transformar guiones en vídeos atractivos con facilidad. Nuestra robusta generación de voz en off soporta una amplia gama de voces de sonido natural, que pueden combinarse con avatares AI realistas. También puedes añadir automáticamente subtítulos para mejorar la accesibilidad.

¿Puede HeyGen ayudar a personalizar y dar marca a mis vídeos de formación de manera efectiva?

Absolutamente, HeyGen proporciona controles de marca completos para asegurar que tus vídeos de formación se alineen perfectamente con la identidad de tu empresa. Puedes personalizar colores, fuentes e integrar tu logotipo sin problemas. Utiliza nuestras extensas plantillas y escenas y la biblioteca de medios para personalizar aún más tu contenido.

¿Cómo facilita HeyGen la documentación rápida en vídeo y las guías de usuario paso a paso?

HeyGen acelera significativamente la creación de documentación en vídeo y guías de usuario paso a paso a través de su interfaz intuitiva de arrastrar y soltar. Nuestra plataforma te permite generar rápidamente vídeos tutoriales concisos utilizando avatares AI y funcionalidad de texto a vídeo. Esto permite una producción eficiente y escalable de contenido instructivo crítico.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo