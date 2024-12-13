Creador de Vídeos de Formación Empresarial para un Aprendizaje Corporativo Atractivo

Ofrece contenido de formación corporativa y e-learning cautivador con avatares de AI realistas, mejorando el compromiso y simplificando tu producción de vídeo.

Produce un vídeo de introducción de 1 minuto dirigido a nuevos empleados en un entorno corporativo, con un estilo visual profesional y acogedor, una locución clara y consistente, utilizando los avatares de AI de HeyGen y la capacidad de Texto a vídeo desde guion para presentar la cultura de la empresa y las tareas iniciales.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de formación corporativa de 2 minutos que explique un Procedimiento Operativo Estándar (SOPs con AI) complejo a los empleados existentes, caracterizado por una presentación visual informativa y paso a paso con gráficos limpios y una voz calmada y autoritaria, aprovechando las Plantillas y escenas de HeyGen y la generación de Locuciones para una ejecución sin problemas.
Prompt de Ejemplo 2
Crea una actualización de comunicaciones internas de 45 segundos o un breve repaso de formación para todos los empleados, adoptando un estilo visual dinámico y atractivo con una estética moderna, música de fondo animada y una voz clara, mejorado por los Subtítulos/captions de HeyGen para accesibilidad y el soporte de la Biblioteca de medios/stock para visuales diversos.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un contenido de e-learning de 90 segundos que cubra una habilidad técnica específica para los aprendices, presentando un estilo educativo y visualmente rico con medios diversos y una voz accesible, asegurando una distribución óptima en todas las plataformas con la función de redimensionamiento de Aspecto y exportaciones de HeyGen para vídeos de formación.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Formación Empresarial

Transforma tu formación corporativa y contenido de e-learning en vídeos atractivos de manera eficiente con una potente plataforma de AI diseñada para las necesidades empresariales.

1
Step 1
Crear desde Guion
Pega tu guion de formación y genera instantáneamente contenido de vídeo usando la capacidad de Texto a vídeo desde guion, haciendo que la creación de contenido sea sencilla.
2
Step 2
Elegir Avatar de AI
Selecciona un avatar de AI de nuestra diversa biblioteca para narrar tus materiales de formación corporativa, añadiendo un toque humano profesional y atractivo.
3
Step 3
Aplicar Branding
Integra los controles de Branding de tu empresa, incluyendo logotipos y colores, para asegurar la consistencia en todas tus comunicaciones internas y módulos de formación.
4
Step 4
Exportar tu Vídeo
Finaliza tus vídeos de formación y expórtalos en varios formatos de aspecto, listos para un despliegue sin problemas en tus plataformas de contenido de e-learning o LMS.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desmitificar Temas Complejos

.

Transforma conceptos intrincados en explicaciones en vídeo claras y atractivas, haciendo que la información compleja sea accesible y más fácil de entender para todos los aprendices.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo funciona HeyGen como creador de vídeos de formación empresarial para empresas?

HeyGen es una plataforma de AI generativa para empresas que simplifica la formación corporativa permitiendo a los usuarios crear vídeos de formación profesional con avatares de AI y locuciones personalizables desde texto o guion, listos para integrarse con un LMS.

¿Puede HeyGen transformar texto en vídeos cautivadores usando sus capacidades de AI?

Sí, HeyGen aprovecha las avanzadas capacidades de Texto a vídeo desde guion, permitiendo a los usuarios convertir fácilmente contenido escrito en vídeos dinámicos con avatares de AI realistas y generación de Locuciones realistas para diversos contenidos de e-learning.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para la generación de Locuciones dentro de HeyGen?

HeyGen ofrece locuciones altamente personalizables, permitiéndote seleccionar entre diversas voces de AI y ajustar parámetros como tono, velocidad y emoción para asegurar que tus SOPs con AI sean claros y atractivos. Esto mejora la efectividad de tus materiales de formación para empleados.

¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos de introducción efectivos y materiales de formación para empleados?

HeyGen simplifica la producción de vídeos de introducción y contenido de formación para empleados proporcionando una plataforma de AI generativa para empresas donde puedes desarrollar rápidamente vídeos atractivos usando avatares de AI y plantillas, optimizando tus comunicaciones internas.

