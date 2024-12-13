Generador de Vídeos de Formación Empresarial para un Aprendizaje Eficiente

Crea vídeos de formación corporativa impactantes más rápido con avatares de IA, transformando temas complejos en contenido atractivo fácilmente.

Imagina un vídeo introductorio de 1 minuto para nuevos empleados en una empresa tecnológica, diseñado para la integración de empleados. Este vídeo presenta un avatar de IA amigable que los guía a través de la cultura de la empresa y los procedimientos iniciales con un estilo visual y auditivo cálido y profesional, aprovechando los avatares de IA de HeyGen para un toque personalizado.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de formación corporativa de 90 segundos para todos los empleados, centrado en las actualizaciones anuales de cumplimiento. El estilo visual debe ser limpio y atractivo con gráficos modernos, asegurando claridad y concisión, utilizando eficazmente las plantillas y escenas de HeyGen para agilizar la producción y mantener la coherencia de la marca.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de 45 segundos para compartir conocimientos internos dirigido a los gestores de proyectos, demostrando un nuevo flujo de trabajo ágil. El vídeo debe tener un estilo visual dinámico e informativo con una presentación de audio clara y segura, generando explicaciones de sonido natural a través de la capacidad de generación de voz en off de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un módulo de formación técnica de 2 minutos para técnicos de servicio de campo que aprenden a solucionar problemas de un nuevo dispositivo. El vídeo necesita un estilo visual práctico y detallado con demostraciones claras en pantalla e instrucciones de audio precisas, construido eficientemente usando la función de texto a vídeo de HeyGen para convertir documentación técnica compleja.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Formación Empresarial

Crea sin esfuerzo vídeos de formación profesionales y atractivos para tu organización con IA, agilizando la producción y entrega de contenido.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu contenido de formación. Aprovecha nuestra función de Texto a vídeo desde guion para convertir automáticamente tu texto en un guion gráfico de vídeo.
2
Step 2
Selecciona un Avatar de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para que actúen como tu presentador en pantalla, dando vida a tu material de formación con una entrega natural.
3
Step 3
Aplica Elementos de Marca
Mantén la coherencia de la marca aplicando los controles de marca de tu organización, incluyendo logotipos y esquemas de color, directamente dentro de tu vídeo.
4
Step 4
Integra y Distribuye
Utiliza integraciones robustas para publicar sin problemas tu vídeo de formación terminado en tu Sistema de Gestión de Aprendizaje u otras plataformas para un acceso amplio de los empleados.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplificación de Contenido de Formación Complejo

Transforma temas intrincados, como la formación técnica o de cumplimiento, en lecciones en vídeo fácilmente digeribles e impactantes.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestros vídeos de formación corporativa?

HeyGen revoluciona la formación corporativa al permitir la creación rápida de vídeos de formación atractivos. Aprovecha los avatares de IA y las voces en off de IA para transformar texto en contenido dinámico, agilizando significativamente los procesos de intercambio de conocimientos e integración de empleados.

¿Qué hace de HeyGen una plataforma de vídeo de IA efectiva para contenido de formación?

HeyGen es una plataforma de vídeo de IA efectiva porque permite a los usuarios generar vídeos de formación sin esfuerzo a partir de guiones de texto simples utilizando avatares de IA realistas y tecnología sofisticada de Texto a Vídeo. Esto acelera la creación de contenido para diversas necesidades de formación, incluyendo soporte multilingüe.

¿Ofrece HeyGen características para simplificar la creación de vídeos de formación profesional?

Sí, HeyGen proporciona características robustas para simplificar la creación de vídeos de formación profesional. Utiliza plantillas personalizables, controles de marca integrales y una vasta biblioteca de medios para producir rápidamente contenido consistente e impactante para la integración de empleados y formación técnica.

¿Puede HeyGen integrarse con los Sistemas de Gestión de Aprendizaje (LMS) existentes para la formación empresarial?

Aunque HeyGen se centra principalmente en la creación de vídeos, los vídeos de formación generados son fácilmente exportables y compatibles con varias plataformas LMS. Esto permite a las organizaciones incorporar sin problemas contenido de alta calidad generado por IA en sus programas de formación corporativa y de cumplimiento existentes.

