Un vídeo de 1 minuto diseñado para nuevos empleados, demostrando claramente el inicio de sesión inicial y la navegación básica de un sistema empresarial. Este vídeo debe contar con un avatar de AI actuando como instructor virtual, proporcionando instrucciones con una voz clara y calmada generada mediante generación de voz en off, asegurando que cada paso esté visualmente destacado para una incorporación efectiva.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo instructivo de 90 segundos que ilustre un Procedimiento Operativo Estándar (SOP) crítico dentro de un sistema empresarial. Este vídeo de formación profesional debe utilizar una plantilla clara y escenas para estructurar cada paso, mejorado con subtítulos automáticos para ayudar a la retención del conocimiento para una fuerza laboral global, asegurando accesibilidad y claridad.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo guía de usuario de 2 minutos que explique una función avanzada de un sistema empresarial, dirigido a usuarios que necesitan contenido de aprendizaje electrónico en profundidad. Este vídeo debe utilizar el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para visuales y fondos relevantes, complementado por una generación de voz en off profesional que guíe al espectador a través de pasos y escenarios complejos.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo conciso de 45 segundos para administradores del sistema, resumiendo las actualizaciones recientes de la documentación del sistema empresarial. Este clip informativo, generado usando HeyGen como Generador de Vídeo AI, debe presentar puntos clave a través de Texto a vídeo desde guion, permitiendo una creación rápida y fácil distribución mediante el cambio de relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Formación para Sistemas Empresariales

Empodera a tu fuerza laboral global con vídeos de formación dinámicos y claros para sistemas empresariales complejos, asegurando alta retención del conocimiento y una incorporación eficiente.

1
Step 1
Crea Tu Proyecto de Formación
Comienza importando tu material de formación existente o documentación. Aprovecha la función de "Texto a vídeo desde guion" para generar instantáneamente tus escenas de vídeo iniciales a partir de contenido escrito como SOPs o guías de usuario.
2
Step 2
Elige Tus Presentadores AI
Selecciona entre una amplia gama de "avatares de AI" para representar tu marca y guiar a los aprendices a través de sistemas empresariales complejos. También puedes personalizar su apariencia para que se ajuste a tus necesidades específicas de formación.
3
Step 3
Añade Branding y Mejoras
Mejora el compromiso incorporando cuestionarios, anotaciones y superposiciones. Aplica "controles de branding" para incluir el logotipo y colores de tu empresa, asegurando la consistencia de la marca en todo el contenido de e-learning.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Genera tu vídeo de formación profesional con "subtítulos" opcionales para accesibilidad. Compártelo fácilmente a través de tus sistemas de gestión de aprendizaje empresarial o plataformas internas para agilizar la incorporación y transferencia de conocimiento.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Creación de Formación Rápida y de Alto Impacto

Genera rápidamente vídeos de formación profesionales y efectivos para sistemas empresariales complejos con AI.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación profesional con AI?

HeyGen aprovecha avanzados avatares de AI y capacidades de texto a vídeo desde guion para agilizar la producción de vídeos de formación atractivos. Este enfoque innovador permite a los usuarios transformar contenido escrito en contenido visual de e-learning de manera eficiente.

¿Puede HeyGen personalizar el contenido de vídeo para audiencias diversas y branding?

Sí, HeyGen ofrece controles de branding completos, incluyendo personalización de logotipos y colores, asegurando que todos los vídeos se alineen con la identidad corporativa. Además, características como la generación de voz en off y subtítulos automáticos hacen que el contenido sea accesible para una fuerza laboral global.

¿Qué características ofrece HeyGen para acelerar la producción de vídeos empresariales?

HeyGen proporciona una rica biblioteca de plantillas y escenas, empoderando a los usuarios para producir rápidamente vídeos de formación de alta calidad, SOPs y guías de usuario. Esto reduce significativamente el tiempo de producción para contenido de e-learning complejo y documentación, actuando como un potente creador de vídeos de formación para sistemas empresariales.

¿Cómo puede HeyGen mejorar la retención del conocimiento en la incorporación y documentación?

Transformando la documentación estática en formato de vídeo dinámico con AI, HeyGen hace que la información compleja sea más digerible y memorable. Este enfoque visual mejora la retención del conocimiento para procesos de incorporación y diversas formaciones de sistemas empresariales.

