Crea materiales de formación para empleados atractivos al instante. Aprovecha el Texto a vídeo desde el guion para un aprendizaje dinámico y efectivo.

Crea un vídeo convincente de 45 segundos dirigido a gerentes de recursos humanos y especialistas en incorporación, mostrando cómo el generador de formación de empleados de HeyGen con IA agiliza el proceso de incorporación. El estilo visual debe ser animado y moderno, con un avatar de IA amigable demostrando la rápida creación de contenido, acompañado de una voz en off clara y entusiasta, destacando la integración fluida de avatares de IA para experiencias de aprendizaje personalizadas.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo instructivo de 60 segundos dirigido a oficiales de cumplimiento y líderes de departamentos de formación dentro de grandes empresas, detallando cómo HeyGen funciona como un generador de formación en sistemas empresariales para formación en cumplimiento compleja. El vídeo debe adoptar una estética visual informativa y limpia con narración profesional, aprovechando la función de Texto a vídeo desde el guion para asegurar precisión y consistencia en todo el contenido regulatorio.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo promocional atractivo de 30 segundos para propietarios de pequeñas empresas y generalistas de recursos humanos, ilustrando la simplicidad de usar HeyGen como un creador de formación de empleados para crear materiales de formación atractivos. Emplea un estilo visual dinámico y vibrante, demostrando el rápido ensamblaje de contenido a través de diversos Plantillas y escenas, con música de fondo inspiradora y animada que transmite facilidad de uso y eficiencia.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo de demostración de 50 segundos para profesionales de L&D y creadores de contenido que gestionan sistemas de gestión de aprendizaje, explicando cómo el generador de formación de HeyGen facilita materiales de formación versátiles. El vídeo debe tener un estilo visual fluido y demostrativo, mostrando varios estilos de voz generados a través de la generación de Voz en off, asegurando contenido adaptable y accesible para diversas audiencias y plataformas.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Formación en Sistemas Empresariales

Genera formación atractiva y precisa para tus sistemas empresariales sin esfuerzo, asegurando una comprensión completa y una incorporación eficiente para todos los empleados.

1
Step 1
Crea Tu Contenido de Formación
Pega tu guion o aprovecha el generador de formación de empleados con IA para transformar instantáneamente tu texto en un vídeo dinámico, formando el núcleo de tu formación en sistemas empresariales.
2
Step 2
Selecciona Tu Presentador de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para impartir tu formación. Nuestros avatares de IA dan vida a tu contenido de sistemas empresariales con expresiones y movimientos naturales.
3
Step 3
Aplica Marca y Estilo
Integra el logo, colores y fuentes de tu empresa usando controles de Marca para asegurar que tu formación en sistemas empresariales se alinee perfectamente con la identidad corporativa.
4
Step 4
Exporta y Distribuye Materiales
Finaliza tus materiales de formación en sistemas empresariales exportándolos en varios formatos de aspecto, listos para integrarse en tus sistemas de gestión de aprendizaje o distribución directa.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Sistemas Empresariales Complejos

Traduce fácilmente procesos complejos de sistemas empresariales en tutoriales en vídeo claros, concisos y atractivos, simplificando la incorporación y la formación técnica.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo agiliza HeyGen la creación de formación de empleados con IA?

HeyGen simplifica la generación de formación de empleados con IA convirtiendo guiones de texto en vídeos atractivos con avatares de IA realistas y voces en off. Esto permite a las empresas producir rápidamente materiales de formación de alta calidad, ahorrando tiempo y recursos significativos.

¿Qué tipos de formación de empleados puede facilitar HeyGen?

HeyGen es versátil para diversas necesidades de formación de empleados, incluyendo incorporación, formación en cumplimiento y desarrollo de nuevas habilidades. Su plataforma robusta asegura una entrega de contenido consistente y de alta calidad para todos tus materiales de formación.

¿Ofrece HeyGen personalización para vídeos de formación?

Sí, HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, incluyendo controles de marca para incorporar el logo y los colores de tu empresa en los vídeos de tu creador de cursos con IA. También puedes elegir entre una variedad de plantillas y escenas para construir experiencias de formación únicas y efectivas.

¿Es HeyGen adecuado para generar formación en sistemas empresariales?

Absolutamente. HeyGen sirve como un potente generador de formación en sistemas empresariales, permitiendo a las organizaciones crear contenido de vídeo estandarizado y actualizable para sistemas complejos. Con características como texto a vídeo desde el guion, asegura que tus equipos reciban instrucciones claras y consistentes.

