Generador de Vídeos de Soporte Empresarial para el Éxito del Cliente
Crea rápidamente vídeos de formación y éxito del cliente profesionales y alineados con la marca utilizando tecnología avanzada de texto a vídeo desde guion.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Se necesita un vídeo de formación esencial de 60 segundos para la incorporación de empleados internos a un nuevo módulo de software. Este vídeo debe adoptar un estilo visual atractivo y de colores brillantes con escenas animadas, complementado por una locución alentadora generada para estar perfectamente alineada con la marca, mostrando el proceso fluido de creación de vídeos de formación utilizando las plantillas y escenas de HeyGen.
Buscamos un vídeo de marketing de 30 segundos diseñado para captar a potenciales clientes que descubren HeyGen para la generación de vídeos con IA. Esta pieza dinámica y de ritmo rápido debería aprovechar diversos elementos visuales de la biblioteca de medios/soporte de stock, acompañada de música de fondo animada y subtítulos claros en pantalla, retratando vívidamente el poder de un generador de vídeos con IA.
Crea un vídeo conciso de 20 segundos para redes sociales dirigido a equipos de marketing de contenidos que necesitan contenido rápido y adaptable. El vídeo requiere un estilo visual moderno y elegante, optimizado para visualización en móviles, con música enérgica y un mensaje conciso e impactante creado directamente de texto a vídeo desde un guion, asegurando una fácil creación de vídeos mediante el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones para varias plataformas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Producción Escalable de Contenido de Formación.
Crea rápidamente cursos de formación extensos y contenido educativo para llegar efectivamente a una audiencia global de aprendices.
Mejora del Compromiso en la Formación.
Mejora significativamente la participación de los aprendices y la retención del conocimiento a través de vídeos de formación atractivos impulsados por IA para empleados y clientes.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo permite HeyGen la producción creativa de vídeos con avatares de IA?
HeyGen empodera a los usuarios para generar vídeos de marketing y vídeos para redes sociales atractivos aprovechando avanzados avatares de IA. Puedes elegir de una diversa biblioteca de avatares de IA para dar vida a tus guiones de texto a vídeo, mejorando tu proceso general de creación de vídeos.
¿Puede HeyGen transformar guiones de texto en vídeos profesionales?
Sí, HeyGen sobresale en la creación de texto a vídeo, permitiéndote convertir fácilmente cualquier guion en contenido de vídeo dinámico. Esto incluye generar locuciones de sonido natural y subtítulos automáticos, simplificando tu flujo de trabajo de producción de vídeos.
¿Qué controles creativos ofrece HeyGen para vídeos alineados con la marca?
HeyGen proporciona controles de marca completos, incluyendo logotipos personalizados, colores y plantillas impulsadas por IA para asegurar que la creación de tus vídeos siempre esté alineada con la marca. También puedes integrar tus propios metrajes de stock y activos de la biblioteca de medios para una narración visual única.
¿Cómo beneficia el vídeo generativo de IA a mi estrategia de contenido con HeyGen?
Las capacidades de vídeo generativo de IA de HeyGen permiten una creación de vídeos rápida y escalable, haciéndola ideal para contenido de marketing y redes sociales. Este enfoque innovador, utilizando avatares de IA y generación de audio de IA, reduce significativamente el tiempo de producción de vídeos manteniendo alta calidad.