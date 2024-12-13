Generador de Vídeos de Soporte Empresarial para el Éxito del Cliente

Crea rápidamente vídeos de formación y éxito del cliente profesionales y alineados con la marca utilizando tecnología avanzada de texto a vídeo desde guion.

Imagina un vídeo de 45 segundos específicamente diseñado para clientes empresariales que buscan soluciones técnicas rápidas. Debería presentar un avatar de IA amigable explicando un paso común de resolución de problemas en un estilo visual profesional y limpio, con una locución directa y clara generada a partir de un guion, demostrando la eficiencia de un generador de vídeos de soporte empresarial.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Se necesita un vídeo de formación esencial de 60 segundos para la incorporación de empleados internos a un nuevo módulo de software. Este vídeo debe adoptar un estilo visual atractivo y de colores brillantes con escenas animadas, complementado por una locución alentadora generada para estar perfectamente alineada con la marca, mostrando el proceso fluido de creación de vídeos de formación utilizando las plantillas y escenas de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Buscamos un vídeo de marketing de 30 segundos diseñado para captar a potenciales clientes que descubren HeyGen para la generación de vídeos con IA. Esta pieza dinámica y de ritmo rápido debería aprovechar diversos elementos visuales de la biblioteca de medios/soporte de stock, acompañada de música de fondo animada y subtítulos claros en pantalla, retratando vívidamente el poder de un generador de vídeos con IA.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo conciso de 20 segundos para redes sociales dirigido a equipos de marketing de contenidos que necesitan contenido rápido y adaptable. El vídeo requiere un estilo visual moderno y elegante, optimizado para visualización en móviles, con música enérgica y un mensaje conciso e impactante creado directamente de texto a vídeo desde un guion, asegurando una fácil creación de vídeos mediante el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones para varias plataformas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Soporte Empresarial

Crea rápidamente vídeos de soporte profesionales y alineados con la marca para tu empresa con IA, mejorando el éxito del cliente y optimizando la formación interna.

1
Step 1
Pega Tu Guion de Soporte
Comienza introduciendo o pegando tu contenido de soporte en la plataforma. Nuestra capacidad de texto a vídeo desde guion convertirá instantáneamente tu texto en una escena de vídeo dinámica.
2
Step 2
Selecciona un Avatar de IA
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA para representar tu marca. Estos avatares de IA transmitirán tu mensaje con expresiones y movimientos naturales, haciendo tus vídeos atractivos.
3
Step 3
Añade Elementos de Marca
Asegúrate de que tus vídeos estén alineados con la marca aplicando los controles de Branding de tu empresa (logotipo, colores y fuentes). Esto mantiene la consistencia y refuerza tu identidad corporativa en cada vídeo.
4
Step 4
Exporta y Distribuye
Finaliza tu vídeo con opciones como el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones para adaptarse a varias plataformas. Tu vídeo de soporte de alta calidad está ahora listo para ser desplegado a clientes o empleados.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Historias de Éxito del Cliente Atractivas

Produce vídeos impactantes que destacan los logros de los clientes, construyendo confianza y demostrando el valor de tus soluciones empresariales.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo permite HeyGen la producción creativa de vídeos con avatares de IA?

HeyGen empodera a los usuarios para generar vídeos de marketing y vídeos para redes sociales atractivos aprovechando avanzados avatares de IA. Puedes elegir de una diversa biblioteca de avatares de IA para dar vida a tus guiones de texto a vídeo, mejorando tu proceso general de creación de vídeos.

¿Puede HeyGen transformar guiones de texto en vídeos profesionales?

Sí, HeyGen sobresale en la creación de texto a vídeo, permitiéndote convertir fácilmente cualquier guion en contenido de vídeo dinámico. Esto incluye generar locuciones de sonido natural y subtítulos automáticos, simplificando tu flujo de trabajo de producción de vídeos.

¿Qué controles creativos ofrece HeyGen para vídeos alineados con la marca?

HeyGen proporciona controles de marca completos, incluyendo logotipos personalizados, colores y plantillas impulsadas por IA para asegurar que la creación de tus vídeos siempre esté alineada con la marca. También puedes integrar tus propios metrajes de stock y activos de la biblioteca de medios para una narración visual única.

¿Cómo beneficia el vídeo generativo de IA a mi estrategia de contenido con HeyGen?

Las capacidades de vídeo generativo de IA de HeyGen permiten una creación de vídeos rápida y escalable, haciéndola ideal para contenido de marketing y redes sociales. Este enfoque innovador, utilizando avatares de IA y generación de audio de IA, reduce significativamente el tiempo de producción de vídeos manteniendo alta calidad.

