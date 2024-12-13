Generador de Vídeos de Seguridad Empresarial: Crea Vídeos AI Seguros

Produce vídeos de formación y comunicaciones internas atractivos y conformes utilizando avanzados avatares AI.

Crea un vídeo conciso de 1 minuto explicando los beneficios del SSO para la seguridad empresarial a los administradores de TI, mostrando un avatar profesional de AI presentando los pasos clave de integración con un estilo visual claro e informativo y una voz en off calmada y autoritaria.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos para Gerentes de RRHH y Formación, demostrando cómo la integración con LMS agiliza el despliegue de nuevos vídeos de formación, utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen para mantener un estilo visual limpio e instructivo con una voz amigable pero profesional.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo convincente de 2 minutos dirigido a desarrolladores y gerentes de producto técnico, destacando el poder de las integraciones API para la creación de vídeos AI sin fisuras, empleando un estilo visual moderno y dinámico con fragmentos de código incrustados, narración enérgica y subtítulos claros para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de 45 segundos para Equipos de Marketing y Marca, así como para Gerentes de Comunicaciones Internas, ilustrando cómo los controles de marca aseguran un mensaje coherente en todos los vídeos de comunicaciones internas, aprovechando la función de plantillas y escenas de HeyGen para lograr un estilo visual corporativo pulido con una voz en off confiada y tranquilizadora.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Seguridad Empresarial

Produce sin esfuerzo contenido de vídeo seguro, conforme y atractivo para mejorar las comunicaciones internas y las iniciativas de formación de tu organización.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza redactando tu mensaje de seguridad o contenido de formación. Utiliza la función de texto a vídeo para transformar instantáneamente tu guion en un vídeo dinámico, asegurando una comunicación clara y coherente en toda tu organización.
2
Step 2
Elige Tu Avatar AI y Marca
Selecciona entre una amplia gama de avatares AI para representar tu mensaje. Personaliza la apariencia del avatar para alinearlo con los controles de tu marca, manteniendo un aspecto profesional y coherente para tus vídeos de seguridad empresarial.
3
Step 3
Aplica Características de Seguridad Empresarial
Integra tu contenido de vídeo generado con tu Sistema de Gestión de Aprendizaje existente (integración LMS) para agilizar la distribución y el seguimiento de la formación de empleados, asegurando el cumplimiento de los protocolos de seguridad organizacional.
4
Step 4
Exporta y Distribuye de Forma Segura
Finaliza tu vídeo con el redimensionamiento de aspecto adecuado y exportaciones para varias plataformas. Exporta tus vídeos de seguridad pulidos, listos para una distribución segura a través de canales de comunicación interna o plataformas de formación dedicadas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Agiliza las Comunicaciones Internas

Genera sin esfuerzo comunicaciones internas impactantes y vídeos de concienciación sobre seguridad para mantener a tu empresa informada y segura.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo asegura HeyGen la seguridad empresarial en la generación de vídeos?

HeyGen prioriza la seguridad empresarial con características robustas como SSO y protocolos de cumplimiento exhaustivos, proporcionando un entorno seguro para tus necesidades de creación de vídeos AI.

¿Puede HeyGen integrarse con sistemas de gestión de aprendizaje (LMS) existentes?

Sí, HeyGen admite una integración fluida con LMS, agilizando el despliegue de vídeos de formación y mejorando eficientemente los flujos de trabajo de comunicaciones internas.

¿Qué capacidades técnicas ofrece HeyGen para la personalización avanzada de vídeos?

HeyGen proporciona un potente conjunto de edición de vídeos y controles de marca precisos, permitiendo a los usuarios ajustar los vídeos AI y asegurar un mensaje de marca coherente con facilidad.

¿HeyGen admite la creación de vídeos multilingües y traducciones AI?

Absolutamente, HeyGen utiliza traducciones AI avanzadas para facilitar la creación eficiente de texto a vídeo en múltiples idiomas, permitiendo un mayor alcance de audiencia y comunicación global.

