Generador de Vídeos de Seguridad Empresarial: Crea Vídeos AI Seguros
Produce vídeos de formación y comunicaciones internas atractivos y conformes utilizando avanzados avatares AI.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos para Gerentes de RRHH y Formación, demostrando cómo la integración con LMS agiliza el despliegue de nuevos vídeos de formación, utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen para mantener un estilo visual limpio e instructivo con una voz amigable pero profesional.
Produce un vídeo explicativo convincente de 2 minutos dirigido a desarrolladores y gerentes de producto técnico, destacando el poder de las integraciones API para la creación de vídeos AI sin fisuras, empleando un estilo visual moderno y dinámico con fragmentos de código incrustados, narración enérgica y subtítulos claros para accesibilidad.
Diseña un vídeo de 45 segundos para Equipos de Marketing y Marca, así como para Gerentes de Comunicaciones Internas, ilustrando cómo los controles de marca aseguran un mensaje coherente en todos los vídeos de comunicaciones internas, aprovechando la función de plantillas y escenas de HeyGen para lograr un estilo visual corporativo pulido con una voz en off confiada y tranquilizadora.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Desarrolla Formación Integral.
Crea rápidamente cursos de formación en seguridad extensos y distribúyelos a una fuerza laboral global, asegurando un cumplimiento coherente.
Aumenta el Compromiso en la Formación.
Incrementa la participación y la retención de conocimiento en la formación crítica de seguridad empresarial con contenido de vídeo AI dinámico.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo asegura HeyGen la seguridad empresarial en la generación de vídeos?
HeyGen prioriza la seguridad empresarial con características robustas como SSO y protocolos de cumplimiento exhaustivos, proporcionando un entorno seguro para tus necesidades de creación de vídeos AI.
¿Puede HeyGen integrarse con sistemas de gestión de aprendizaje (LMS) existentes?
Sí, HeyGen admite una integración fluida con LMS, agilizando el despliegue de vídeos de formación y mejorando eficientemente los flujos de trabajo de comunicaciones internas.
¿Qué capacidades técnicas ofrece HeyGen para la personalización avanzada de vídeos?
HeyGen proporciona un potente conjunto de edición de vídeos y controles de marca precisos, permitiendo a los usuarios ajustar los vídeos AI y asegurar un mensaje de marca coherente con facilidad.
¿HeyGen admite la creación de vídeos multilingües y traducciones AI?
Absolutamente, HeyGen utiliza traducciones AI avanzadas para facilitar la creación eficiente de texto a vídeo en múltiples idiomas, permitiendo un mayor alcance de audiencia y comunicación global.