Creador de Vídeos Promocionales Empresariales para Contenido Escalable
Asegura un mensaje de marca consistente en todos tus vídeos de marketing con controles de marca robustos, elevando la identidad visual de tu empresa.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo inspirador y limpio de 45 segundos para gestores de producto presentando una nueva característica, o para pequeños empresarios lanzando un nuevo producto. La estética visual debe ser brillante y atractiva, acompañada de música amigable y optimista. Enfatiza la facilidad de uso de las plantillas y escenas de HeyGen y la presencia atractiva de avatares de IA para crear contenido de 'creador de vídeos promocionales' que resuene con su audiencia.
Crea un vídeo de marketing pulido y cinematográfico de 60 segundos dirigido a departamentos de marketing internacionales o gestores de marca, con el objetivo de demostrar el alcance global. Los visuales deben ser diversos y expansivos, con una locución profesional y clara. Este vídeo subrayaría la función crucial de subtítulos/captions de HeyGen y el redimensionamiento y exportación de relaciones de aspecto, permitiendo la creación fluida de campañas de 'vídeos promocionales' en diferentes plataformas e idiomas.
Produce un vídeo conciso e informativo de 30 segundos para departamentos de RRHH o equipos de comunicación interna, enfocado en actualizaciones rápidas de la empresa o formación interna. El estilo visual debe ser corporativo casual con gráficos claros e ilustrativos, apoyado por una narración calmada y confiada. Ilustra cómo los avatares de IA de HeyGen y la completa biblioteca de medios/soporte de stock pueden ser aprovechados para una 'creación de vídeos' eficiente dentro de una organización.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Crea Anuncios Promocionales de Alto Impacto.
Produce rápidamente anuncios en vídeo de alto rendimiento que capturen la atención y generen resultados para tus campañas empresariales.
Produce Contenido Atractivo para Redes Sociales.
Crea sin esfuerzo vídeos y clips cautivadores para redes sociales para expandir el alcance y la interacción de tu marca en todas las plataformas.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos promocionales?
HeyGen es un avanzado creador de vídeos promocionales con IA que simplifica la creación de vídeos para empresas de todos los tamaños. Nuestra plataforma intuitiva te permite convertir rápidamente texto en vídeos promocionales cautivadores, aprovechando una amplia gama de herramientas creativas.
¿Qué herramientas creativas ofrece HeyGen para el branding en vídeos promocionales?
HeyGen proporciona extensos controles de branding, permitiéndote integrar sin problemas tu logo y colores de marca en tus vídeos promocionales. También puedes personalizar tu contenido con avatares de IA realistas y una rica biblioteca de medios para asegurar una narrativa de marca consistente.
¿Ofrece HeyGen funciones para locuciones y subtítulos en vídeos de marketing?
Absolutamente. HeyGen cuenta con generación robusta de locuciones y subtítulos automáticos, mejorando significativamente tus vídeos de marketing para una mayor accesibilidad e impacto. Estas funciones de IA aseguran componentes de audio y texto de calidad profesional sin edición compleja.
¿Para qué tipos de contenido de marketing puedo usar la plataforma de creación de vídeos de HeyGen?
HeyGen es un versátil creador de vídeos con IA perfecto para generar una variedad de vídeos de marketing, incluyendo vídeos atractivos para redes sociales, vídeos de productos convincentes y vídeos explicativos informativos. Nuestras extensas plantillas y potentes funciones de IA apoyan diversas necesidades creativas en diferentes tipos de contenido.