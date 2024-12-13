Creador de Vídeos Promocionales Empresariales para Contenido Escalable

Asegura un mensaje de marca consistente en todos tus vídeos de marketing con controles de marca robustos, elevando la identidad visual de tu empresa.

Imagina un vídeo promocional de 30 segundos, rápido y dinámico, diseñado para equipos de marketing empresarial, mostrando lo rápido que pueden crear contenido atractivo. El estilo visual debe ser moderno y dinámico, con una pista de audio profesional y animada. Este vídeo destacaría el poder de la capacidad de texto a vídeo de HeyGen, permitiendo a los equipos transformar ideas en contenido de 'creador de vídeos promocionales empresariales' de alta calidad casi al instante.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo inspirador y limpio de 45 segundos para gestores de producto presentando una nueva característica, o para pequeños empresarios lanzando un nuevo producto. La estética visual debe ser brillante y atractiva, acompañada de música amigable y optimista. Enfatiza la facilidad de uso de las plantillas y escenas de HeyGen y la presencia atractiva de avatares de IA para crear contenido de 'creador de vídeos promocionales' que resuene con su audiencia.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de marketing pulido y cinematográfico de 60 segundos dirigido a departamentos de marketing internacionales o gestores de marca, con el objetivo de demostrar el alcance global. Los visuales deben ser diversos y expansivos, con una locución profesional y clara. Este vídeo subrayaría la función crucial de subtítulos/captions de HeyGen y el redimensionamiento y exportación de relaciones de aspecto, permitiendo la creación fluida de campañas de 'vídeos promocionales' en diferentes plataformas e idiomas.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo conciso e informativo de 30 segundos para departamentos de RRHH o equipos de comunicación interna, enfocado en actualizaciones rápidas de la empresa o formación interna. El estilo visual debe ser corporativo casual con gráficos claros e ilustrativos, apoyado por una narración calmada y confiada. Ilustra cómo los avatares de IA de HeyGen y la completa biblioteca de medios/soporte de stock pueden ser aprovechados para una 'creación de vídeos' eficiente dentro de una organización.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Promocionales Empresariales

Crea sin esfuerzo vídeos promocionales profesionales para tu empresa usando IA, desde el guion hasta la pantalla, en minutos.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Pega tu texto o deja que la IA genere un guion para transformar instantáneamente tus ideas en contenido de vídeo usando nuestras potentes capacidades de texto a vídeo.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Elige de una vasta biblioteca de plantillas y escenas diseñadas profesionalmente para que coincidan con el estilo y mensaje de tu marca para un aspecto pulido.
3
Step 3
Añade Elementos de Branding
Aplica el logo de tu empresa, colores personalizados y fuentes usando controles de branding completos para mantener una identidad de marca consistente en todos tus vídeos.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo promocional y expórtalo en varios formatos de relación de aspecto para diferentes plataformas, asegurando una distribución fluida y un alcance máximo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Historias de Éxito de Clientes

.

Transforma testimonios de clientes en narrativas en vídeo convincentes para generar confianza y demostrar el valor tangible de tus soluciones empresariales.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos promocionales?

HeyGen es un avanzado creador de vídeos promocionales con IA que simplifica la creación de vídeos para empresas de todos los tamaños. Nuestra plataforma intuitiva te permite convertir rápidamente texto en vídeos promocionales cautivadores, aprovechando una amplia gama de herramientas creativas.

¿Qué herramientas creativas ofrece HeyGen para el branding en vídeos promocionales?

HeyGen proporciona extensos controles de branding, permitiéndote integrar sin problemas tu logo y colores de marca en tus vídeos promocionales. También puedes personalizar tu contenido con avatares de IA realistas y una rica biblioteca de medios para asegurar una narrativa de marca consistente.

¿Ofrece HeyGen funciones para locuciones y subtítulos en vídeos de marketing?

Absolutamente. HeyGen cuenta con generación robusta de locuciones y subtítulos automáticos, mejorando significativamente tus vídeos de marketing para una mayor accesibilidad e impacto. Estas funciones de IA aseguran componentes de audio y texto de calidad profesional sin edición compleja.

¿Para qué tipos de contenido de marketing puedo usar la plataforma de creación de vídeos de HeyGen?

HeyGen es un versátil creador de vídeos con IA perfecto para generar una variedad de vídeos de marketing, incluyendo vídeos atractivos para redes sociales, vídeos de productos convincentes y vídeos explicativos informativos. Nuestras extensas plantillas y potentes funciones de IA apoyan diversas necesidades creativas en diferentes tipos de contenido.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo