Produce un vídeo instructivo de 60 segundos diseñado para nuevos empleados y aquellos que necesiten un repaso sobre procedimientos internos complejos, utilizando un estilo visual limpio y profesional y una voz en off amigable y clara. Este vídeo debe simplificar el concepto de 'generador de vídeos de procesos empresariales', mostrando cómo los avatares de AI de HeyGen pueden hacer que incluso los temas más áridos sean atractivos y fáciles de entender.

