Generador de Vídeos de Procesos Empresariales: Automatiza los Vídeos de Formación
Transforma procesos complejos en vídeos claros y atractivos al instante utilizando los poderosos avatares de AI de HeyGen, optimizando la formación y la comunicación en toda tu empresa.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo explicativo de producto de 45 segundos dirigido a equipos de marketing y clientes potenciales, con visuales dinámicos y modernos acompañados de música animada y una voz segura. Utiliza HeyGen para transformar instantáneamente un guion en un vídeo pulido usando su capacidad de 'Texto a vídeo desde guion', demostrando cómo la producción rápida de contenido puede acelerar campañas de marketing impactantes.
Desarrolla un vídeo informativo conciso de 30 segundos dirigido a una audiencia global y diversa, centrándose en cómo la tecnología de 'generador de AI de texto a vídeo' puede cerrar brechas de comunicación. El estilo visual debe ser empático e inclusivo, con tipografía clara para mejorar la legibilidad junto a una voz calmada y articulada. Destaca cómo la función de Subtítulos/captions de HeyGen asegura que los mensajes cruciales sean accesibles para todos, incluidas las personas con discapacidades auditivas.
Diseña un vídeo de comunicaciones internas de 60 segundos para departamentos de L&D, demostrando la facilidad de actualizar materiales de formación. Emplea un estilo visual corporativo pulido que transmita eficiencia, acompañado de una voz en off profesional y tranquilizadora. Aprovecha las Plantillas y escenas de HeyGen para mostrar cómo los 'vídeos de formación' existentes pueden adaptarse y republicarse rápidamente sin necesidad de una edición extensa, optimizando tu proceso de 'creador de vídeos AI'.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aprendizaje y Onboarding Escalable.
Desarrolla eficientemente numerosos cursos y materiales de onboarding, expandiendo globalmente el alcance a una fuerza laboral diversa.
Formación de Empleados Atractiva.
Mejora significativamente el compromiso y la retención de conocimiento en programas de formación de empleados utilizando vídeos impulsados por AI.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo empodera HeyGen a los equipos creativos para generar contenido de vídeo atractivo?
HeyGen es un avanzado generador de vídeos AI que transforma guiones en contenido de vídeo cautivador utilizando avatares de AI realistas y poderosa tecnología de AI de texto a vídeo. Esto permite a los equipos creativos producir rápidamente explicativos de productos de alta calidad, vídeos de marketing y más, sin necesidad de una amplia experiencia en edición de vídeo.
¿Puedo personalizar avatares de AI y plantillas de vídeo dentro de HeyGen?
Absolutamente. HeyGen ofrece una diversa biblioteca de plantillas personalizables y avatares de AI, permitiéndote personalizar presentadores virtuales y escenas para que coincidan perfectamente con el kit de tu marca. Esto asegura que tus vídeos generados por AI mantengan una identidad de marca consistente y profesional.
¿Qué tipo de contenido de vídeo puede ayudarme a crear HeyGen de manera eficiente?
HeyGen, como un versátil creador de vídeos AI, es ideal para crear una amplia gama de contenido, incluyendo explicativos de productos atractivos, vídeos de formación informativos y comunicaciones internas atractivas. Su plataforma intuitiva optimiza el proceso de creación de vídeos, haciendo que la producción de vídeos sofisticados sea accesible para todos.
¿HeyGen admite funciones avanzadas como sincronización labial realista y clonación de voz?
Sí, HeyGen aprovecha capacidades avanzadas de AI para proporcionar sincronización labial realista para todos los avatares de AI y clonación de voz de alta fidelidad. Estas funciones aseguran que tus vídeos generados por AI ofrezcan actuaciones naturales y auténticas, mejorando el compromiso del espectador y la claridad del mensaje.