Generador de Vídeos de Procesos Empresariales: Automatiza los Vídeos de Formación

Transforma procesos complejos en vídeos claros y atractivos al instante utilizando los poderosos avatares de AI de HeyGen, optimizando la formación y la comunicación en toda tu empresa.

Produce un vídeo instructivo de 60 segundos diseñado para nuevos empleados y aquellos que necesiten un repaso sobre procedimientos internos complejos, utilizando un estilo visual limpio y profesional y una voz en off amigable y clara. Este vídeo debe simplificar el concepto de 'generador de vídeos de procesos empresariales', mostrando cómo los avatares de AI de HeyGen pueden hacer que incluso los temas más áridos sean atractivos y fáciles de entender.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo explicativo de producto de 45 segundos dirigido a equipos de marketing y clientes potenciales, con visuales dinámicos y modernos acompañados de música animada y una voz segura. Utiliza HeyGen para transformar instantáneamente un guion en un vídeo pulido usando su capacidad de 'Texto a vídeo desde guion', demostrando cómo la producción rápida de contenido puede acelerar campañas de marketing impactantes.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo informativo conciso de 30 segundos dirigido a una audiencia global y diversa, centrándose en cómo la tecnología de 'generador de AI de texto a vídeo' puede cerrar brechas de comunicación. El estilo visual debe ser empático e inclusivo, con tipografía clara para mejorar la legibilidad junto a una voz calmada y articulada. Destaca cómo la función de Subtítulos/captions de HeyGen asegura que los mensajes cruciales sean accesibles para todos, incluidas las personas con discapacidades auditivas.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de comunicaciones internas de 60 segundos para departamentos de L&D, demostrando la facilidad de actualizar materiales de formación. Emplea un estilo visual corporativo pulido que transmita eficiencia, acompañado de una voz en off profesional y tranquilizadora. Aprovecha las Plantillas y escenas de HeyGen para mostrar cómo los 'vídeos de formación' existentes pueden adaptarse y republicarse rápidamente sin necesidad de una edición extensa, optimizando tu proceso de 'creador de vídeos AI'.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Generar Vídeos de Procesos Empresariales

Transforma sin esfuerzo procesos empresariales complejos en vídeos atractivos impulsados por AI, asegurando claridad, consistencia y comunicación eficiente en toda tu organización.

Step 1
Pega Tu Guion
Introduce tu guion de proceso detallado en nuestra interfaz intuitiva, utilizando la función de "Texto a vídeo desde guion" para convertir rápidamente tu texto en contenido de vídeo dinámico. Esto aprovecha el poder de nuestro "generador de AI de texto a vídeo".
Step 2
Selecciona Avatares de AI y Plantillas
Elige entre una diversa selección de "avatares de AI" realistas para narrar tu proceso. Personaliza aún más el estilo visual de tu vídeo aplicando "Plantillas y escenas" pre-diseñadas para un aspecto profesional.
Step 3
Mejora con Voz en Off y Branding
Genera una narración convincente utilizando capacidades avanzadas de "Generación de voz en off". Integra la identidad única de tu empresa aplicando "Controles de branding (logo, colores)" para asegurar la consistencia en todos tus vídeos.
Step 4
Exporta y Distribuye Tu Vídeo
Finaliza tu vídeo y utiliza "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para prepararlo para cualquier plataforma. Comparte fácilmente tu vídeo de proceso de alta calidad, facilitando una comunicación y formación claras en toda tu empresa.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Clarificación de Procesos Complejos

Transforma procesos empresariales intrincados en contenido de vídeo claro y digerible, mejorando la comprensión y el cumplimiento en toda la organización.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo empodera HeyGen a los equipos creativos para generar contenido de vídeo atractivo?

HeyGen es un avanzado generador de vídeos AI que transforma guiones en contenido de vídeo cautivador utilizando avatares de AI realistas y poderosa tecnología de AI de texto a vídeo. Esto permite a los equipos creativos producir rápidamente explicativos de productos de alta calidad, vídeos de marketing y más, sin necesidad de una amplia experiencia en edición de vídeo.

¿Puedo personalizar avatares de AI y plantillas de vídeo dentro de HeyGen?

Absolutamente. HeyGen ofrece una diversa biblioteca de plantillas personalizables y avatares de AI, permitiéndote personalizar presentadores virtuales y escenas para que coincidan perfectamente con el kit de tu marca. Esto asegura que tus vídeos generados por AI mantengan una identidad de marca consistente y profesional.

¿Qué tipo de contenido de vídeo puede ayudarme a crear HeyGen de manera eficiente?

HeyGen, como un versátil creador de vídeos AI, es ideal para crear una amplia gama de contenido, incluyendo explicativos de productos atractivos, vídeos de formación informativos y comunicaciones internas atractivas. Su plataforma intuitiva optimiza el proceso de creación de vídeos, haciendo que la producción de vídeos sofisticados sea accesible para todos.

¿HeyGen admite funciones avanzadas como sincronización labial realista y clonación de voz?

Sí, HeyGen aprovecha capacidades avanzadas de AI para proporcionar sincronización labial realista para todos los avatares de AI y clonación de voz de alta fidelidad. Estas funciones aseguran que tus vídeos generados por AI ofrezcan actuaciones naturales y auténticas, mejorando el compromiso del espectador y la claridad del mensaje.

