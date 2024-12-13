Creador de Vídeos de Políticas Empresariales: Simplifica el Cumplimiento y la Formación

Transforma instantáneamente guiones de políticas en vídeos de formación para empleados claros utilizando la potente generación de texto a vídeo para comunicaciones corporativas consistentes.

Crea un vídeo de anuncio de política de 45 segundos para todos los empleados, presentando las nuevas directrices de trabajo remoto. El estilo visual debe ser profesional y acogedor, con avatares de IA diversos que transmitan el mensaje de manera clara y concisa, acompañado de un tono de audio amigable pero autoritario. Esto aprovechará la función de avatares de IA de HeyGen para personalizar el anuncio de manera efectiva.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de cumplimiento empresarial de 60 segundos dirigido a gerentes de departamento y líderes de equipo, que sirva como recordatorio sobre las regulaciones de privacidad de datos. Este vídeo debe adoptar un estilo visual informativo y conciso, incorporando texto claro en pantalla y gráficos impactantes, mientras que una generación de voz en off formal asegura claridad y profesionalismo. El enfoque está en usar la generación de voz en off de HeyGen para entregar información crucial de manera efectiva.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo de 30 segundos diseñado para nuevos empleados y partes interesadas externas, simplificando la política de ciberseguridad de nuestra empresa. El estilo visual y de audio debe ser moderno, limpio y atractivo, utilizando gráficos animados para ilustrar puntos clave y un tono optimista y tranquilizador. Este breve vídeo se generará de manera eficiente utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen a partir de un guion.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un aviso de generador de vídeo de política de 50 segundos para equipos remotos globales, detallando la política actualizada de gastos de viaje. El vídeo debe tener un estilo visual dinámico y representativo a nivel internacional, con explicaciones habladas claras, y debe utilizar la función de subtítulos/captions de HeyGen para garantizar la accesibilidad en diferentes idiomas y preferencias auditivas, apoyando así la producción escalable de vídeos.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Políticas Empresariales

Crea de manera eficiente vídeos claros y atractivos de políticas y cumplimiento para tu organización en minutos, asegurando una comunicación y comprensión consistentes entre los empleados.

1
Step 1
Pega Tu Guion de Política
Introduce tu texto de política directamente en la plataforma. Selecciona un avatar de IA para presentar tu mensaje, transformando tu contenido escrito en un visual dinámico.
2
Step 2
Aplica la Marca Corporativa
Aplica tu marca corporativa a través de controles avanzados de marca, integrando sin problemas logotipos, colores y elementos visuales en tus plantillas de vídeo para un mensaje consistente.
3
Step 3
Genera Voz y Subtítulos
Utiliza la función de generación de voz en off de la plataforma para añadir una narración profesional, e incluye automáticamente subtítulos/captions para mejorar la accesibilidad y comprensión para todos los espectadores.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo de Política
Revisa tu vídeo completado y utiliza la función de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para generarlo en varios formatos, asegurando una difusión sin problemas a través de todos los canales de comunicación interna.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Políticas de Cumplimiento Complejas

Transforma documentos de políticas complejas en vídeos de IA claros y fáciles de entender, mejorando la educación sobre cumplimiento y reduciendo la ambigüedad para todo el personal.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de políticas empresariales?

HeyGen actúa como un avanzado creador de vídeos de políticas empresariales, permitiendo a las empresas generar vídeos profesionales de anuncios de políticas y de cumplimiento normativo de manera eficiente. Nuestra plataforma aprovecha la IA para agilizar todo el proceso desde el guion hasta el vídeo final, haciendo que las comunicaciones corporativas sean fluidas.

¿Puede HeyGen asegurar la consistencia de marca en los vídeos de comunicación corporativa?

Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote incorporar el logotipo, colores y tipografías de tu empresa en cada vídeo. Esto asegura que todas las comunicaciones corporativas, incluidos los vídeos de formación en políticas y para empleados, mantengan una identidad de marca consistente.

¿Qué características de IA ofrece HeyGen para generar vídeos de políticas?

HeyGen empodera a los usuarios con potentes características de IA, incluyendo avatares de IA realistas y un sofisticado generador de texto a vídeo. Esto permite la creación de vídeos nativos de guiones, transformando guiones de políticas en vídeos atractivos con generación de voz en off natural y subtítulos/captions automáticos.

¿Cómo puede HeyGen apoyar la producción escalable de vídeos para la difusión global de políticas?

HeyGen está diseñado para la producción escalable de vídeos, lo que lo hace ideal para la difusión global de políticas y para llegar de manera efectiva a los empleados internos. Con plantillas de vídeo personalizables y generación de vídeo de extremo a extremo, puedes producir rápidamente numerosos vídeos en varios formatos de aspecto para una distribución amplia.

