Crea rápidamente vídeos atractivos de anuncios de políticas con avatares de IA, transformando regulaciones complejas en contenido claro y memorable.

Crea un vídeo de anuncio de política de 45 segundos dirigido a todos los empleados, con un avatar profesional de IA que entregue actualizaciones clave. El estilo visual debe ser limpio y moderno, complementado por una generación de voz en off segura y accesible, asegurando una comunicación corporativa efectiva.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de cumplimiento normativo de 60 segundos para jefes de departamento y oficiales de cumplimiento, utilizando la función de texto a vídeo desde el guion para explicar directrices complejas. El vídeo requiere un estilo visual informativo y basado en datos con una entrega de audio autoritaria y precisa, mostrando el poder de un generador de vídeos de políticas empresariales.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo de 30 segundos para nuevos empleados, presentando políticas esenciales de la empresa con un estilo visual atractivo y acogedor, y una pista de audio entusiasta y amigable. Asegúrate de que el vídeo incluya subtítulos para mejorar la accesibilidad y reforzar los puntos clave de formación en políticas.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de comunicaciones corporativas de 50 segundos para todo el personal, reforzando los valores de la empresa y las directrices de marca a través de plantillas y escenas elegantes y de marca. El estilo visual debe ser consistente e inspirador, con una voz en off unificadora, enfatizando el papel de este contenido en la formación de la percepción de la marca.
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funcionan los Generadores de Vídeos de Políticas Empresariales

Transforma rápidamente documentos de políticas complejas en vídeos atractivos generados por IA para comunicaciones internas y formación en cumplimiento con facilidad.

1
Step 1
Crea tu Guion de Políticas
Introduce los detalles de tu política o genera nuevo contenido utilizando el escritor de guiones de IA de la plataforma. Esto forma la base para tu generación de texto a vídeo.
2
Step 2
Selecciona Avatares de IA y Plantillas
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA y plantillas personalizables. Aplica tu marca corporativa a través de controles para logotipos y colores.
3
Step 3
Añade Voz en Off y Subtítulos
Mejora tu vídeo con generación profesional de voz en off, seleccionando entre varias voces de IA. Añade automáticamente subtítulos para mejorar la accesibilidad.
4
Step 4
Exporta para Comunicaciones Corporativas
Revisa tu vídeo y realiza ajustes finales. Utiliza el cambio de tamaño de relación de aspecto para una visualización óptima y exporta tu vídeo de políticas terminado para comunicaciones corporativas generalizadas.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de políticas empresariales?

HeyGen actúa como un avanzado generador de vídeos de IA, permitiendo a las organizaciones producir rápidamente vídeos profesionales de anuncios de políticas y de cumplimiento normativo utilizando avatares de IA y plantillas personalizables. Esto reduce significativamente el tiempo y los recursos típicamente requeridos para las comunicaciones corporativas.

¿Puedo convertir mis documentos de políticas existentes en contenido de vídeo con HeyGen?

Sí, las capacidades del generador de texto a vídeo de HeyGen te permiten transformar guiones directamente desde tus documentos de políticas en vídeos atractivos. Puedes seleccionar entre varios avatares de IA y utilizar la conversión de texto a voz de IA para generar una voz en off realista, asegurando una comunicación clara de información compleja.

¿Qué controles de marca están disponibles para los vídeos de formación en políticas en HeyGen?

HeyGen ofrece robustos controles de marca, permitiéndote integrar el logotipo de tu empresa, colores específicos de la marca y fuentes en tus vídeos de formación en políticas y comunicaciones corporativas. Esto asegura consistencia y refuerza tu identidad de marca en todos los mensajes internos y externos.

¿Qué características ofrece HeyGen para anuncios de políticas corporativas accesibles?

Como una plataforma integral de vídeos de IA, HeyGen genera automáticamente subtítulos, mejorando la accesibilidad para todos los espectadores. Esta característica, combinada con nuestras plantillas estandarizadas, asegura una entrega consistente y efectiva de tus vídeos de anuncios de políticas en toda la empresa.

