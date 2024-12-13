Creador de Vídeos para Operaciones Empresariales: IA para Vídeos Sin Fisuras

Desata la creación de vídeos con IA para operaciones empresariales sin fisuras. Reduce costos y esfuerzo para comunicaciones internas y formación con avatares dinámicos de IA.

Crea un vídeo técnico conciso de 2 minutos, dirigido a responsables de decisiones de TI, demostrando cómo una plataforma de vídeo con IA optimiza las comunicaciones internas para casos de uso de creación de vídeos para operaciones empresariales. El estilo visual debe ser elegante y moderno, con superposiciones de texto en pantalla y gráficos animados, complementado por una locución clara y profesional generada directamente a partir de un guion utilizando la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo instructivo de 90 segundos para gestores de proyectos técnicos, explicando la integración fluida de nuevo software mediante la creación de vídeos impulsada por IA. Adopta un estilo visual limpio y paso a paso con grabaciones de pantalla y música de fondo nítida, utilizando los avatares de IA de HeyGen para presentar información clave e ilustrar los flujos de trabajo de los usuarios, enfatizando las robustas integraciones de la plataforma.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo dinámico de 1 minuto para líderes de equipos de desarrollo, mostrando las mejores prácticas para la codificación segura dentro de un marco de seguridad a nivel empresarial, destacando las ventajas de la colaboración en tiempo real. El estilo visual y de audio debe ser rápido y enérgico, incorporando material de archivo de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, y aprovechando las plantillas y escenas preconstruidas para estructurar la narrativa.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo de operaciones empresariales sencillo de 75 segundos para gerentes de operaciones, detallando un nuevo protocolo de eficiencia. El estilo visual debe ser claro y conciso con gráficos profesionales y música de fondo tranquila, asegurando la accesibilidad mediante la generación automática de subtítulos, con la capacidad de ajustar para diversas necesidades de visualización utilizando el redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto de HeyGen.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos para Operaciones Empresariales

Optimice sus operaciones comerciales y comunicaciones internas produciendo sin esfuerzo vídeos de alta calidad impulsados por IA sin necesidad de habilidades complejas de edición.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Transforma tu texto en contenido de vídeo dinámico al instante utilizando nuestras avanzadas capacidades de Texto a vídeo, ideal para cualquier necesidad de creador de vídeos de operaciones empresariales.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para presentar tu mensaje, haciendo que tus vídeos explicativos sean atractivos y profesionales sin necesidad de una cámara.
3
Step 3
Añade Mejoras Profesionales
Integra elementos de marca, añade subtítulos y elige entre varias plantillas para asegurar que tus vídeos de comunicación interna sean claros y estén alineados con la marca.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Finaliza tus vídeos de operaciones empresariales exportándolos en la relación de aspecto deseada, listos para ser compartidos sin problemas a través de tus plataformas empresariales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Fortalecer las Comunicaciones Internas

.

Entregue vídeos motivacionales e informativos impactantes a los equipos internos, mejorando la moral y alineando la visión de la empresa.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos impulsada por IA para empresas?

HeyGen aprovecha la avanzada IA para transformar texto en vídeos profesionales, utilizando avatares de IA realistas y generación sofisticada de locuciones. Esto permite la producción eficiente de vídeos de operaciones empresariales de alta calidad sin requerir habilidades tradicionales de edición de vídeo.

¿Qué integraciones técnicas ofrece HeyGen para operaciones empresariales?

HeyGen está diseñado para integrarse sin problemas en los flujos de trabajo existentes, facilitando la colaboración en tiempo real para creadores de vídeos de operaciones empresariales. Esto asegura un proceso fluido y seguro para crear diversos contenidos de vídeo, desde vídeos explicativos hasta comunicaciones internas.

¿La plataforma de vídeo con IA de HeyGen está construida con seguridad a nivel empresarial?

Sí, HeyGen prioriza la seguridad a nivel empresarial para proteger sus datos y contenido durante todo el proceso de creación de vídeos impulsado por IA. Nuestra infraestructura robusta asegura que sus vídeos de operaciones empresariales se produzcan en un entorno seguro y conforme.

¿Puedo personalizar elementos de vídeo como la marca y los subtítulos usando HeyGen?

Absolutamente. HeyGen proporciona controles de marca completos, permitiéndole integrar logotipos, colores específicos y otros elementos de marca directamente en sus vídeos. La plataforma también genera automáticamente subtítulos para mejorar la accesibilidad y el alcance de sus vídeos empresariales.

