Crea un vídeo técnico conciso de 2 minutos, dirigido a responsables de decisiones de TI, demostrando cómo una plataforma de vídeo con IA optimiza las comunicaciones internas para casos de uso de creación de vídeos para operaciones empresariales. El estilo visual debe ser elegante y moderno, con superposiciones de texto en pantalla y gráficos animados, complementado por una locución clara y profesional generada directamente a partir de un guion utilizando la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen.

Generar Vídeo