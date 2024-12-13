Creador de Vídeos de Incorporación Empresarial: Eficiencia Impulsada por IA

Escala la incorporación de nuevos empleados de manera rentable transformando texto en vídeo profesional con nuestra generación de texto a vídeo.

Crea un vídeo introductorio convincente de 60 segundos para nuevos empleados utilizando HeyGen, dirigido a gerentes de RRHH y especialistas en L&D. Este vídeo profesional y acogedor, con un avatar de IA hablando directamente, debe explicar los valores fundamentales de la empresa. Utiliza los avatares de IA y la generación de voz en off de HeyGen para asegurar un mensaje de bienvenida claro, coherente y atractivo que establezca el tono para su viaje como parte de una estrategia de creación de vídeos de incorporación empresarial.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos para guiar a los nuevos empleados a través de un sistema de software crítico, dirigido a líderes de equipo y jefes de departamento. El vídeo debe tener un estilo visual claro y paso a paso con texto en pantalla para resaltar acciones clave. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para convertir fácilmente la documentación técnica en vídeos de incorporación atractivos, complementados con plantillas personalizables para un aspecto coherente.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo resumen de 2 minutos para líderes ejecutivos y directores de TI, demostrando los beneficios escalables de la incorporación empresarial. El estilo visual debe ser elegante, corporativo y basado en datos, apoyado por una voz en off autoritaria. Emplea los subtítulos/captions de HeyGen para apoyar a una fuerza laboral global y utiliza la biblioteca de medios/soporte de stock para enriquecer la narrativa visual, demostrando la eficiencia de una plataforma impulsada por IA para la incorporación de empleados.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo dinámico de 45 segundos personalizado para dar la bienvenida a un nuevo representante de ventas a su equipo específico, destinado a gerentes de departamento y especialistas en RRHH. El vídeo debe tener un ambiente visual amigable y atractivo, mostrando varias escenas relacionadas con su rol. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen para construir rápidamente una experiencia personalizada e incorpora avatares de IA para un toque personalizado, asegurando vídeos de incorporación atractivos desde el primer día.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Incorporación Empresarial

Crea sin esfuerzo vídeos de incorporación atractivos y personalizados para tus nuevos empleados utilizando nuestra plataforma impulsada por IA, asegurando un comienzo sin problemas y efectivo.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Comienza introduciendo tu guion de incorporación. Nuestra plataforma utiliza Texto a vídeo desde guion para transformar tu texto en un vídeo profesional, simplificando la producción de contenido.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA y Escena
Mejora tu vídeo seleccionando entre una amplia gama de avatares de IA y plantillas personalizables. Esto personaliza la experiencia para los nuevos empleados, asegurando una voz de marca coherente.
3
Step 3
Aplica Marca y Voz en Off
Integra la identidad de tu empresa con controles de Marca (logo, colores) y refina el mensaje con capacidades de voz en off profesional. Esto asegura una primera impresión coherente e impactante.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Finaliza tu vídeo con Subtítulos/captions y expórtalo fácilmente en varios formatos, listo para una integración sin problemas en tus sistemas de gestión de aprendizaje (LMS) o plataformas de intercambio.

Casos de Uso

Simplifica Información Compleja de Incorporación

Transforma políticas de empresa complejas, guías de sistemas o información de productos en formatos de vídeo fáciles de entender, mejorando la claridad para los nuevos empleados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos de incorporación empresarial personalizados utilizando IA?

HeyGen aprovecha su plataforma impulsada por IA y avatares de IA realistas para transformar guiones de texto en vídeos de incorporación atractivos y personalizados. Esta innovadora capacidad de generación de texto a vídeo permite a las empresas crear vídeos dinámicos e interactivos de manera eficiente para nuevos empleados.

¿Puede HeyGen apoyar una marca consistente en todo mi contenido de incorporación?

Absolutamente. HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote incorporar el logo de tu empresa, colores y otros elementos visuales en cada vídeo. Esto asegura un aspecto consistente y profesional en todo tu contenido de incorporación de empleados utilizando plantillas personalizables.

¿Cómo puede HeyGen ayudar a agilizar la creación de vídeos de incorporación para grandes organizaciones?

La plataforma impulsada por IA de HeyGen permite a las organizaciones generar rápidamente grandes volúmenes de vídeos de incorporación atractivos y escalar de manera rentable. Su generación de texto a vídeo y capacidades avanzadas de voz en off reducen significativamente el tiempo de producción, convirtiéndolo en una herramienta ideal de creación de vídeos para grandes empresas.

¿Cuáles son las capacidades de HeyGen para integrar vídeos de incorporación con sistemas de gestión de aprendizaje (LMS) existentes?

Los vídeos de incorporación generados por HeyGen pueden ser fácilmente exportados y distribuidos a través de varios canales, incluyendo la integración con tus sistemas de gestión de aprendizaje (LMS) existentes. Este intercambio sin problemas asegura que los nuevos empleados puedan acceder a sus experiencias de incorporación en vídeo personalizadas sin esfuerzo.

