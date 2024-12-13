Creador de Vídeos de Incorporación Empresarial: Eficiencia Impulsada por IA
Escala la incorporación de nuevos empleados de manera rentable transformando texto en vídeo profesional con nuestra generación de texto a vídeo.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos para guiar a los nuevos empleados a través de un sistema de software crítico, dirigido a líderes de equipo y jefes de departamento. El vídeo debe tener un estilo visual claro y paso a paso con texto en pantalla para resaltar acciones clave. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para convertir fácilmente la documentación técnica en vídeos de incorporación atractivos, complementados con plantillas personalizables para un aspecto coherente.
Produce un vídeo resumen de 2 minutos para líderes ejecutivos y directores de TI, demostrando los beneficios escalables de la incorporación empresarial. El estilo visual debe ser elegante, corporativo y basado en datos, apoyado por una voz en off autoritaria. Emplea los subtítulos/captions de HeyGen para apoyar a una fuerza laboral global y utiliza la biblioteca de medios/soporte de stock para enriquecer la narrativa visual, demostrando la eficiencia de una plataforma impulsada por IA para la incorporación de empleados.
Diseña un vídeo dinámico de 45 segundos personalizado para dar la bienvenida a un nuevo representante de ventas a su equipo específico, destinado a gerentes de departamento y especialistas en RRHH. El vídeo debe tener un ambiente visual amigable y atractivo, mostrando varias escenas relacionadas con su rol. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen para construir rápidamente una experiencia personalizada e incorpora avatares de IA para un toque personalizado, asegurando vídeos de incorporación atractivos desde el primer día.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso en la Formación de Empleados.
Mejora el aprendizaje y la retención de conocimientos de los nuevos empleados con vídeos interactivos impulsados por IA, haciendo que tu proceso de incorporación sea más impactante y memorable.
Expande los Módulos de Incorporación y Formación.
Desarrolla una biblioteca completa de cursos de incorporación de manera eficiente, asegurando una formación consistente y de alta calidad para todos los nuevos empleados en equipos globales.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos de incorporación empresarial personalizados utilizando IA?
HeyGen aprovecha su plataforma impulsada por IA y avatares de IA realistas para transformar guiones de texto en vídeos de incorporación atractivos y personalizados. Esta innovadora capacidad de generación de texto a vídeo permite a las empresas crear vídeos dinámicos e interactivos de manera eficiente para nuevos empleados.
¿Puede HeyGen apoyar una marca consistente en todo mi contenido de incorporación?
Absolutamente. HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote incorporar el logo de tu empresa, colores y otros elementos visuales en cada vídeo. Esto asegura un aspecto consistente y profesional en todo tu contenido de incorporación de empleados utilizando plantillas personalizables.
¿Cómo puede HeyGen ayudar a agilizar la creación de vídeos de incorporación para grandes organizaciones?
La plataforma impulsada por IA de HeyGen permite a las organizaciones generar rápidamente grandes volúmenes de vídeos de incorporación atractivos y escalar de manera rentable. Su generación de texto a vídeo y capacidades avanzadas de voz en off reducen significativamente el tiempo de producción, convirtiéndolo en una herramienta ideal de creación de vídeos para grandes empresas.
¿Cuáles son las capacidades de HeyGen para integrar vídeos de incorporación con sistemas de gestión de aprendizaje (LMS) existentes?
Los vídeos de incorporación generados por HeyGen pueden ser fácilmente exportados y distribuidos a través de varios canales, incluyendo la integración con tus sistemas de gestión de aprendizaje (LMS) existentes. Este intercambio sin problemas asegura que los nuevos empleados puedan acceder a sus experiencias de incorporación en vídeo personalizadas sin esfuerzo.