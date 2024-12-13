El objetivo es desarrollar un completo tutorial técnico de 90 segundos utilizando HeyGen para nuevos empleados, centrándose en las complejidades de tus principales "sistemas de gestión de aprendizaje (LMS)". Este "video de incorporación" debe guiar a la audiencia, compuesta por todos los nuevos contratados, a través del inicio de sesión inicial, la navegación y el acceso a los módulos clave, empleando un estilo visual claro y paso a paso con grabaciones de pantalla y una voz en off profesional y calmada de AI. Aprovecha la capacidad de "Texto a video desde guion" para asegurar instrucciones técnicas precisas y utiliza "Subtítulos" para accesibilidad y claridad en terminología compleja.

