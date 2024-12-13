Generador de Vídeos de Mensajería Empresarial: Escala tus Comunicaciones

Crea instantáneamente vídeos de mensajería profesional y eleva tu marca usando potentes controles de Branding.

Crea un vídeo de 60 segundos dirigido a equipos de marketing y ventas empresariales, mostrando cómo un "generador de vídeos con IA" como HeyGen facilita la creación de contenido atractivo de "Marketing Empresarial". El estilo visual debe ser elegante y profesional, con transiciones suaves y texto en pantalla, complementado por una locución articulada y segura. Este vídeo demostrará la facilidad de integrar "avatares de IA" para presentar mensajes clave, haciendo que la información compleja sea accesible y visualmente atractiva para clientes potenciales y partes interesadas internas.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 45 segundos para departamentos de RRHH y gerentes de L&D, enfocándose en cómo HeyGen puede simplificar la producción de "vídeos de formación" a gran escala. El vídeo debe adoptar un estilo visual claro y paso a paso con gráficos limpios y una "generación de locución" calmada y autoritaria para explicar procesos complejos. Destaca la capacidad de crear "vídeos personalizados" para diversos grupos de empleados, asegurando un mensaje coherente en toda la empresa.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un "vídeo para redes sociales" de 30 segundos dirigido a creadores de contenido empresarial y especialistas en marketing digital, demostrando cómo el "generador de texto a vídeo" de HeyGen transforma rápidamente ideas en "vídeos de marketing" atractivos. El estilo visual debe ser dinámico y rápido, utilizando colores vibrantes y música de fondo animada, mientras una locución enérgica capta la atención. Enfatiza la facilidad de convertir un guion simple en un vídeo pulido usando la función "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen, perfecto para campañas rápidas.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un tutorial de soporte al cliente de 50 segundos para gerentes de producto y equipos de servicio al cliente, ilustrando cómo HeyGen actúa como un "Generador de Vídeos de Soporte Empresarial" para mejorar la experiencia del usuario. El estilo visual y de audio debe ser empático y orientado a la resolución de problemas, con grabaciones de pantalla claras y una voz tranquilizadora, acompañada de "Subtítulos/captions" esenciales para la accesibilidad. Este vídeo mostrará cómo generar rápidamente vídeos explicativos para problemas comunes, mejorando las "historias de éxito del cliente" al proporcionar soluciones visuales inmediatas.
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Mensajería Empresarial

Crea sin esfuerzo vídeos de mensajería empresarial impactantes con IA, optimizando tu comunicación y aumentando el compromiso.

1
Step 1
Redacta tu Guion
Comienza introduciendo tu texto o guion en la plataforma. Nuestra capacidad avanzada de generador de texto a vídeo transformará instantáneamente tus palabras en un vídeo profesional.
2
Step 2
Elige tu Avatar de IA
Selecciona entre una amplia gama de avatares de IA para representar tu marca y transmitir tu mensaje. Estos avatares de IA realistas dan vida a tu guion con expresiones naturales.
3
Step 3
Personaliza con Branding
Aplica tus controles de branding únicos, incluyendo logotipos, colores y fuentes, para asegurar que tus vídeos de mensajería empresarial se alineen perfectamente con la identidad de tu empresa.
4
Step 4
Exporta y Entrega
Finaliza tu vídeo configurando la relación de aspecto deseada con nuestra función de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto. Tu vídeo en alta resolución estará listo para una distribución sin problemas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Creación de Anuncios de Alto Rendimiento

Produce rápidamente anuncios de marketing impactantes usando vídeo con IA, impulsando un mayor compromiso y logrando un mejor rendimiento de campaña.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos con IA?

HeyGen revoluciona la producción de vídeos transformando texto en vídeo usando avanzados avatares de IA. Este potente generador de vídeos con IA permite a los usuarios crear contenido de vídeo atractivo y de calidad de estudio de manera eficiente, reduciendo significativamente el tiempo y esfuerzo de producción.

¿Puede HeyGen producir vídeos de marketing personalizados?

Absolutamente, HeyGen es un generador de vídeos con IA excepcional para crear vídeos personalizados adaptados a tu audiencia. Con controles de branding completos, puedes asegurar la coherencia en todos tus vídeos de marketing, desde campañas en redes sociales hasta historias de éxito del cliente.

¿Qué elementos creativos puedo añadir a los vídeos usando HeyGen?

HeyGen empodera a los usuarios con una amplia gama de elementos creativos, incluyendo generación de audio con IA sofisticada, diversas animaciones y una rica biblioteca de medios. Su extensa colección de plantillas predefinidas ayuda a crear contenido de vídeo dinámico con un toque profesional.

¿HeyGen soporta varios formatos y estilos de vídeo?

Sí, HeyGen asegura una salida de vídeo en alta definición y soporta el redimensionamiento flexible de la relación de aspecto para diversas plataformas y necesidades. Ya sea que estés creando vídeos de formación o contenido de vídeo para redes sociales, HeyGen proporciona las robustas herramientas de edición de vídeo para producir resultados versátiles y profesionales.

