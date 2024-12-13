Creador de Vídeos de Mensajes Empresariales: Crea Vídeos Impactantes Rápidamente

Crea sin esfuerzo comunicaciones corporativas profesionales y anuncios de formación utilizando plantillas personalizables y potentes Avatares de AI.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un dinámico vídeo de negocios de 30 segundos dirigido a potenciales clientes para presentar nuestro producto innovador. Utiliza un avatar de AI con una generación de voz clara para transmitir una estética moderna y elegante, asegurando que capte la atención de manera efectiva como un creador de vídeos de negocios convincente.
Prompt de Ejemplo 2
Elabora un vídeo conciso de 60 segundos para los interesados, explicando los avances técnicos de nuestra última herramienta impulsada por AI. El estilo visual y de audio debe ser altamente informativo y limpio, con subtítulos/captions precisos generados directamente del guion, destacando el poder de un generador de vídeos de AI.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo corporativo convincente de 40 segundos destinado a la dirección de la empresa, resumiendo los logros clave del último trimestre. Emplea un estilo visual autoritario y celebratorio, haciendo uso estratégico de la biblioteca de medios/soporte de stock para obtener visuales impactantes y asegurando un redimensionamiento y exportación de aspecto óptimo para varios canales de distribución.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Mensajes Empresariales

Crea sin esfuerzo anuncios empresariales profesionales y comunicaciones internas con nuestro intuitivo generador de vídeos de AI, optimizando tu mensaje corporativo.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza fácilmente pegando tu mensaje preparado en el editor de texto. Nuestra innovadora capacidad de Texto a vídeo desde guion transformará instantáneamente tus palabras en un borrador de vídeo fundamental.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de AI
Personaliza tu mensaje seleccionando de una diversa galería de Avatares de AI. Elige el presentador perfecto y personaliza su apariencia y voz para representar auténticamente a tu empresa.
3
Step 3
Aplica Controles de Marca
Asegura la consistencia de la marca en todas tus comunicaciones corporativas. Utiliza los controles de marca para integrar el logotipo de tu empresa, colores específicos y fuentes, haciendo que cada vídeo sea distintivamente tuyo.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Optimiza tu anuncio final para cualquier plataforma con redimensionamiento y exportación de aspecto. Descarga tu vídeo pulido y distribúyelo sin problemas a través de todos los canales internos o externos relevantes.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Comparte Historias de Éxito de Clientes

Comunica efectivamente el valor y construye confianza mostrando historias de éxito de clientes con vídeos atractivos de AI.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mi proceso de creación de vídeos de negocios?

HeyGen permite a las empresas crear vídeos profesionales sin esfuerzo utilizando plantillas personalizables y controles de marca robustos, asegurando que tu mensaje se alinee perfectamente con la identidad corporativa. Esto hace de HeyGen un eficaz creador de vídeos de negocios para diversas necesidades.

¿Qué herramientas impulsadas por AI ofrece HeyGen para la generación de vídeos?

HeyGen aprovecha herramientas avanzadas impulsadas por AI como Avatares de AI y Texto a vídeo desde guion para agilizar la producción de vídeos. Puedes generar fácilmente voces en off realistas y dar vida a tu guion con contenido de vídeo profesional, haciendo de HeyGen un generador de vídeos de AI líder.

¿Es HeyGen adecuado para comunicaciones internas y anuncios empresariales?

Absolutamente, HeyGen es un excelente creador de vídeos de mensajes empresariales para comunicaciones internas y corporativas, incluyendo anuncios de formación para empleados. Ofrece características como subtítulos/captions y redimensionamiento y exportación de aspecto, asegurando que tus vídeos sean accesibles y pulidos para cualquier plataforma.

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos profesionales?

HeyGen simplifica la creación de vídeos a través de una interfaz intuitiva y herramientas impulsadas por AI, permitiendo a los usuarios producir contenido de alta calidad sin esfuerzo. Su flujo de trabajo eficiente soporta diversas necesidades de vídeo, desde el guion inicial hasta la exportación final, asegurando una experiencia sin complicaciones.

