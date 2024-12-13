Generador de Vídeos de Conocimiento Empresarial: Escala la Formación con IA
Crea instantáneamente vídeos de formación atractivos y comunicaciones internas con avatares de IA.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos para profesionales de RRHH y L&D, ilustrando el proceso de creación de vídeos de formación consistentes a partir de guiones de texto existentes. El estilo visual y de audio debe ser claro y atractivo, con texto en pantalla reforzando los pasos clave, enfatizando cómo las capacidades de texto a vídeo agilizan la producción de contenido y permiten subtítulos/captions automáticos.
Elabora una actualización de comunicación interna concisa de 45 segundos dirigida a equipos de comunicaciones corporativas, destacando la rápida creación de anuncios alineados con la marca. Este vídeo debe presentar un estilo visual dinámico y de marca con música de fondo animada y aprovechar plantillas y escenas para mantener la consistencia de la marca, complementado por avatares de IA profesionales para la entrega del mensaje.
Crea un vídeo de estudio de caso de 2 minutos para líderes globales de L&D, detallando cómo HeyGen facilita soluciones de formación escalables en entornos lingüísticos diversos. El vídeo debe adoptar un enfoque visual adaptable y multilingüe, mostrando el poder de la generación avanzada de voz en off y subtítulos/captions precisos para una localización completa y un mayor alcance de audiencia.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
E-learning y Formación Escalable.
Genera numerosos cursos rápidamente para educar a empleados a nivel global, acelerando la difusión del conocimiento y el desarrollo profesional en toda la empresa.
Mejora del Compromiso de Aprendizaje.
Aprovecha la IA para crear vídeos de formación atractivos que aumenten significativamente la retención del conocimiento y mejoren los resultados de aprendizaje de los empleados.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo crea HeyGen vídeos atractivos usando IA?
HeyGen aprovecha la IA avanzada para transformar texto en contenido de vídeo de alta calidad. Los usuarios pueden seleccionar entre una amplia gama de avatares de IA realistas e introducir fácilmente guiones para generar vídeos atractivos con voces en off naturales y expresiones faciales. Esta innovadora capacidad de texto a vídeo agiliza tu proceso de creación de vídeos.
¿Qué hace que HeyGen sea una solución de vídeo con IA lista para empresas?
HeyGen ofrece herramientas de IA robustas y listas para empresas, diseñadas para una formación y comunicaciones internas seguras y escalables. Con características como seguridad compatible con SOC 2 y colaboración en equipo, HeyGen actúa como un potente generador de vídeos de conocimiento empresarial que satisface las demandas organizativas.
¿Puede HeyGen ayudar a mantener la consistencia de la marca en el contenido de vídeo?
Absolutamente. HeyGen proporciona controles de marca completos y plantillas de marca para asegurar que todo tu contenido de vídeo se alinee perfectamente con tu identidad corporativa. Integra fácilmente tu kit de marca, incluidos logotipos y colores, para producir vídeos profesionales de calidad de estudio cada vez.
¿HeyGen admite la localización de vídeos para audiencias globales?
Sí, HeyGen está diseñado para apoyar a equipos globales con amplias características de localización. Puedes generar vídeos con voces en off en más de 140 idiomas y añadir automáticamente subtítulos/captions, haciendo que tu contenido sea accesible e impactante en todo el mundo.