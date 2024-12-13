Generador de Vídeos de Conocimiento Empresarial: Escala la Formación con IA

Crea instantáneamente vídeos de formación atractivos y comunicaciones internas con avatares de IA.

Produce un vídeo explicativo de 1 minuto dirigido a administradores de TI empresariales, mostrando cómo HeyGen puede transformar la documentación estática en activos de aprendizaje dinámicos. El estilo visual debe ser elegante y profesional, utilizando gráficos limpios y una voz en off autoritaria, demostrando la integración sin esfuerzo de avatares de IA para una transferencia de conocimiento rápida.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos para profesionales de RRHH y L&D, ilustrando el proceso de creación de vídeos de formación consistentes a partir de guiones de texto existentes. El estilo visual y de audio debe ser claro y atractivo, con texto en pantalla reforzando los pasos clave, enfatizando cómo las capacidades de texto a vídeo agilizan la producción de contenido y permiten subtítulos/captions automáticos.
Prompt de Ejemplo 2
Elabora una actualización de comunicación interna concisa de 45 segundos dirigida a equipos de comunicaciones corporativas, destacando la rápida creación de anuncios alineados con la marca. Este vídeo debe presentar un estilo visual dinámico y de marca con música de fondo animada y aprovechar plantillas y escenas para mantener la consistencia de la marca, complementado por avatares de IA profesionales para la entrega del mensaje.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de estudio de caso de 2 minutos para líderes globales de L&D, detallando cómo HeyGen facilita soluciones de formación escalables en entornos lingüísticos diversos. El vídeo debe adoptar un enfoque visual adaptable y multilingüe, mostrando el poder de la generación avanzada de voz en off y subtítulos/captions precisos para una localización completa y un mayor alcance de audiencia.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funcionan los Generadores de Vídeos de Conocimiento Empresarial

Transforma sin esfuerzo el conocimiento de tu empresa en contenido de vídeo atractivo y escalable con herramientas impulsadas por IA, agilizando la comunicación y la formación.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza introduciendo tu texto, o pega un guion existente, para aprovechar nuestras capacidades de texto a vídeo para tu contenido.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de IA
Mejora el compromiso eligiendo de una diversa biblioteca de avatares de IA para representar visualmente tu mensaje.
3
Step 3
Aplica Marca y Mejoras
Integra la identidad de tu marca con controles de marca personalizados para asegurar la consistencia en todas tus comunicaciones internas.
4
Step 4
Genera y Comparte
Genera tu vídeo final, añadiendo automáticamente subtítulos para una mayor accesibilidad, listo para su distribución en tus plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Comunicaciones Internas Simplificadas

.

Transforma políticas empresariales complejas o procedimientos de incorporación en contenido de vídeo claro y atractivo para mejorar la comprensión interna y la productividad.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo crea HeyGen vídeos atractivos usando IA?

HeyGen aprovecha la IA avanzada para transformar texto en contenido de vídeo de alta calidad. Los usuarios pueden seleccionar entre una amplia gama de avatares de IA realistas e introducir fácilmente guiones para generar vídeos atractivos con voces en off naturales y expresiones faciales. Esta innovadora capacidad de texto a vídeo agiliza tu proceso de creación de vídeos.

¿Qué hace que HeyGen sea una solución de vídeo con IA lista para empresas?

HeyGen ofrece herramientas de IA robustas y listas para empresas, diseñadas para una formación y comunicaciones internas seguras y escalables. Con características como seguridad compatible con SOC 2 y colaboración en equipo, HeyGen actúa como un potente generador de vídeos de conocimiento empresarial que satisface las demandas organizativas.

¿Puede HeyGen ayudar a mantener la consistencia de la marca en el contenido de vídeo?

Absolutamente. HeyGen proporciona controles de marca completos y plantillas de marca para asegurar que todo tu contenido de vídeo se alinee perfectamente con tu identidad corporativa. Integra fácilmente tu kit de marca, incluidos logotipos y colores, para producir vídeos profesionales de calidad de estudio cada vez.

¿HeyGen admite la localización de vídeos para audiencias globales?

Sí, HeyGen está diseñado para apoyar a equipos globales con amplias características de localización. Puedes generar vídeos con voces en off en más de 140 idiomas y añadir automáticamente subtítulos/captions, haciendo que tu contenido sea accesible e impactante en todo el mundo.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo