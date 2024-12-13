Potente Creador de Vídeos de Introducción Empresarial para tu Marca

Asegura una identidad de marca coherente en todas las introducciones con nuestro creador de vídeos de introducción empresarial, que ofrece controles de marca robustos para tu equipo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo dinámico de introducción de YouTube de 45 segundos dirigido a creadores de contenido y pequeñas empresas, con un estilo visual enérgico y música contemporánea con una voz en off clara. La narrativa debe centrarse en cómo HeyGen sirve como un intuitivo "creador de intros de YouTube" y aprovecha los "avatares de AI" para dar vida a personalidades únicas y narraciones atractivas, perfectas para cautivar a audiencias digitales.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de marca autoritativo de 60 segundos para gerentes de marca y negocios de comercio electrónico, adoptando una estética visual limpia y corporativa y una banda sonora sofisticada con narración profesional. Este vídeo demostrará cómo el "Editor de Vídeo Online" de HeyGen apoya la coherencia de la marca a través de su función "Kit de Marca", permitiendo la integración fluida de activos de marca y la generación profesional de "Voz en off" para todas las comunicaciones corporativas.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de introducción de 15 segundos dirigido a startups y pequeños equipos con presupuesto limitado, empleando un estilo visual inspirador y amigable complementado con música positiva y accesible. Este prompt debe ilustrar cómo HeyGen funciona como un potente "creador de intros gratuito" y mejora la accesibilidad con "Subtítulos/captions" automáticos, asegurando que los mensajes sean claros y atractivos para una amplia audiencia.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Introducción Empresarial

Crea vídeos de introducción profesionales y de marca para tu empresa con una plataforma intuitiva, aprovechando AI y soluciones personalizadas para cautivar a tu audiencia.

1
Step 1
Elige tu Base
Selecciona de una biblioteca de plantillas de introducción diseñadas profesionalmente o comienza desde cero. Nuestra plataforma ofrece una variedad de Plantillas y escenas para iniciar la creación de vídeos empresariales, asegurando un punto de partida de alta calidad para tu marca.
2
Step 2
Aplica tu Identidad de Marca
Aplica la identidad visual única de tu empresa integrando tu Kit de Marca. Sube fácilmente logotipos, especifica los colores de la marca y utiliza los controles de Branding (logotipo, colores) para mantener un mensaje coherente en todos tus vídeos de introducción.
3
Step 3
Genera Mejoras Impulsadas por AI
Genera elementos dinámicos para tu introducción utilizando capacidades avanzadas de AI. Añade narrativas atractivas con nuestra función de generación de Voz en off, transformando texto en discurso natural para involucrar efectivamente a tus espectadores.
4
Step 4
Exporta y Despliega
Revisa tu introducción empresarial completada dentro de nuestro Editor de Vídeo Online. Una vez perfeccionada, exporta tu vídeo en varios formatos y relaciones de aspecto utilizando el redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto para adaptarse a diferentes plataformas y asegurar una entrega óptima.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desarrolla Intros de Testimonios de Clientes

Crea vídeos de introducción profesionales para historias de éxito de clientes y testimonios, destacando efectivamente la satisfacción y los resultados de los clientes para generar confianza.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de intros atractivas para YouTube?

HeyGen te permite producir intros profesionales para YouTube de manera sencilla utilizando una vasta biblioteca de plantillas de introducción personalizables y fotos y vídeos de stock atractivos. Nuestra plataforma intuitiva agiliza el proceso creativo, haciendo que sea simple lograr un aspecto pulido.

¿Cuáles son los beneficios clave de HeyGen para las empresas que buscan un creador de vídeos de introducción empresarial?

HeyGen proporciona a las empresas un potente creador de vídeos de introducción empresarial, con herramientas impulsadas por AI e integración completa del Kit de Marca para mantener la coherencia. Nuestra plataforma ayuda a crear introducciones de alta calidad y alineadas con la marca que resuenan con tu audiencia, escalando sin esfuerzo con tus necesidades.

¿Es el editor de vídeo online de HeyGen lo suficientemente versátil para la producción de vídeos de introducción personalizados?

Sí, el robusto editor de vídeo online de HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, incluyendo una interfaz de arrastrar y soltar fácil de usar. Puedes añadir fácilmente voces en off profesionales, música y efectos, y aprovechar los guiones impulsados por AI para crear vídeos de introducción únicos e impactantes.

¿Puedo asegurar la coherencia de marca en todos mis vídeos de introducción usando HeyGen?

Absolutamente. La plataforma de HeyGen incluye una función dedicada de Kit de Marca, que te permite definir y aplicar los colores, logotipos y fuentes específicos de tu marca en todas tus plantillas de introducción. Esto asegura que cada vídeo refleje tu identidad única de manera fluida.

