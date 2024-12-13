Imagina un vídeo de 45 segundos dirigido a gerentes de marketing y comunicaciones internas, mostrando cómo HeyGen actúa como un poderoso "generador de comunicaciones empresariales". El estilo visual debe ser elegante y profesional, utilizando gráficos modernos y un ritmo dinámico, complementado por una voz en off clara y alentadora. Este vídeo demostrará cómo las organizaciones pueden lograr un "mensaje coherente" en todas las plataformas al aprovechar los "avatares de IA" de HeyGen para entregar anuncios atractivos y uniformes, optimizando así los esfuerzos de comunicación y mejorando la cohesión de la marca.

