Imagina un vídeo de 45 segundos dirigido a gerentes de marketing y comunicaciones internas, mostrando cómo HeyGen actúa como un poderoso "generador de comunicaciones empresariales". El estilo visual debe ser elegante y profesional, utilizando gráficos modernos y un ritmo dinámico, complementado por una voz en off clara y alentadora. Este vídeo demostrará cómo las organizaciones pueden lograr un "mensaje coherente" en todas las plataformas al aprovechar los "avatares de IA" de HeyGen para entregar anuncios atractivos y uniformes, optimizando así los esfuerzos de comunicación y mejorando la cohesión de la marca.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de 60 segundos diseñado para responsables de decisiones de TI y líderes de operaciones, destacando el papel de HeyGen en la optimización de "herramientas de comunicación empresarial". El vídeo debe adoptar un estilo visual informativo y de resolución de problemas, con animaciones nítidas y lógicas que ilustren procesos complejos, respaldadas por una voz profesional y tranquilizadora. Se enfatizará cómo la capacidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen simplifica la creación de contenido, permitiendo una significativa "automatización del flujo de trabajo" para actualizaciones críticas y materiales de formación, mejorando así la eficiencia operativa.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vibrante vídeo de 30 segundos dirigido a profesionales de ventas y recursos humanos, ilustrando a HeyGen como un intuitivo "generador de comunicaciones". El estilo visual y de audio debe ser enérgico e inspirador, presentando escenarios diversos y relatables de éxito, acompañado de una banda sonora animada y una voz motivadora. Esta pieza demostrará cómo las versátiles "Plantillas y escenas" de HeyGen y las fluidas funciones de "Generación de voz en off" empoderan a los usuarios para crear rápidamente "mensajes estratégicos" atractivos, desde presentaciones de ventas hasta guías de incorporación, sin necesidad de amplias habilidades de edición de vídeo.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo práctico de 45 segundos dirigido a gestores de proyectos y líderes de equipo, mostrando la utilidad de HeyGen como un dinámico "generador de documentos" para diversas necesidades internas. El estilo visual debe ser limpio y atractivo, con demostraciones claras de la interfaz de usuario y medios integrados, acompañado de una narración amigable e instructiva. Este vídeo explicará cómo HeyGen mejora la "colaboración" del equipo al permitir la creación fácil de resúmenes visuales y actualizaciones, mejorados aún más por "Subtítulos/captions" automáticos para accesibilidad y un rico "Soporte de biblioteca de medios/stock" para un acabado profesional.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Comunicaciones Empresariales

Optimiza tu mensajería corporativa y crea comunicaciones visuales impactantes con herramientas impulsadas por IA, asegurando consistencia y eficiencia en toda tu empresa.

1
Step 1
Crea Tu Proyecto
Comienza seleccionando una plantilla prediseñada de **Plantillas y escenas** para establecer rápidamente la estructura de tu comunicación. Esto forma la base para tu **mensaje estratégico**.
2
Step 2
Selecciona Tus Elementos de IA
Mejora tu contenido eligiendo un **avatar de IA** apropiado para representar tu mensaje. Esta característica es clave para entregar un **mensaje coherente** en todas las comunicaciones corporativas.
3
Step 3
Aplica Branding y Refina
Integra tu identidad corporativa sin problemas utilizando **Controles de marca (logotipo, colores)**, asegurando que cada comunicación se alinee con tus directrices de marca. Implementa **flujos de aprobación** para la aprobación final.
4
Step 4
Exporta Tu Comunicación Final
Prepara tu comunicación finalizada para su distribución utilizando **Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones** para adaptarse a varias plataformas. El **generador de comunicaciones empresariales** facilita el compartir.

Casos de Uso

Muestra Historias de Éxito de Clientes

Transforma testimonios en historias de vídeo convincentes impulsadas por IA para generar confianza y demostrar el valor de tus soluciones.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo sirve HeyGen como un generador de comunicaciones empresariales?

HeyGen empodera a las empresas para funcionar como un poderoso generador de comunicaciones al transformar texto en vídeos atractivos con avatares de IA y voces realistas. Esta capacidad asegura que los mensajes estratégicos se entreguen de manera coherente a través de varios canales de comunicación internos y externos.

¿Puede HeyGen integrarse con las herramientas y flujos de trabajo de comunicación empresarial existentes?

HeyGen está diseñado para mejorar las herramientas y flujos de trabajo de comunicación empresarial existentes a través de características de integración y automatización del flujo de trabajo sin problemas. Soporta una colaboración eficiente y puede incorporarse en flujos de aprobación establecidos para la creación de contenido optimizada.

¿Qué capacidades ofrece HeyGen para mantener un mensaje y una marca coherentes en las comunicaciones empresariales?

HeyGen proporciona controles de marca robustos, incluyendo logotipos personalizados, colores y una biblioteca completa de plantillas, para asegurar un mensaje coherente. Estas características ayudan a las empresas a mantener su identidad de marca en todas las comunicaciones en vídeo, reforzando efectivamente los mensajes estratégicos.

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de contenido diverso de comunicación empresarial?

HeyGen simplifica la creación de contenido al permitir a los usuarios generar vídeos de alta calidad a partir de guiones utilizando avatares de IA y varias opciones de voz. Esto permite la producción eficiente de diversas comunicaciones empresariales, que van desde actualizaciones internas hasta mensajes estratégicos externos, todo desde una plataforma fácil de usar.

