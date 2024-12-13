Creador de Videos de Comunicación Empresarial para Negocios Modernos

Crea comunicaciones internas y videos de formación atractivos rápidamente usando nuestra potente función de Texto a video desde guion.

Produce un vídeo introductorio de 1 minuto para nuevos empleados en empresas tecnológicas, guiándolos a través de las funcionalidades básicas de una "plataforma de video impulsada por IA" para crear "videos de formación". El estilo visual debe ser moderno y limpio, con superposiciones animadas y una narración de audio amigable y alentadora. Demuestra lo fácil que es seleccionar y personalizar "avatares de IA" y usar la función de "Generación de voz en off" para dar vida a los guiones para la educación interna.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña una pieza de comunicación interna de 90 segundos para líderes de equipo y jefes de departamento, mostrando la eficiencia de usar un "agente de video de IA" para difundir actualizaciones rápidas. Emplea un estilo visual profesional y conciso con destacados de texto en pantalla, acompañado de una voz en off directa y autoritaria. Ilustra el proceso fluido de transformar "Texto a video desde guion" y aprovechar "Plantillas y escenas" para mantener la coherencia de la marca en todos los mensajes internos.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un video de marketing de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y profesionales del marketing, enfatizando cómo un "creador de videos de comunicación empresarial" simplifica la producción de "videos de marketing" atractivos. La estética visual debe ser dinámica y visualmente rica, incorporando cortes rápidos y una voz en off persuasiva y enérgica. Destaca el valor de acceder a una vasta "Biblioteca de medios/soporte de stock" para mejorar los visuales y la flexibilidad de "Redimensionamiento y exportación de relación de aspecto" para la distribución multiplataforma.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un "video explicativo" de 2 minutos para el personal de soporte técnico y usuarios avanzados, detallando un proceso de integración de software complejo usando una "plataforma de video impulsada por IA". El enfoque visual debe ser limpio e ilustrativo, utilizando grabaciones de pantalla y diagramas animados, acompañado de una voz en off calmada y explicativa. Demuestra el beneficio de los "Subtítulos/captions" generados automáticamente para la accesibilidad y la precisión de la "Generación de voz en off" para la terminología técnica.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Videos de Comunicación Empresarial

Optimiza tus comunicaciones corporativas internas y externas con videos profesionales impulsados por IA, diseñados para involucrar e informar a tu audiencia sin esfuerzo.

1
Step 1
Crea la Base de tu Video
Comienza pegando tu guion de comunicación en el editor de HeyGen, aprovechando su capacidad de Texto a video para convertir rápidamente tu texto en un esquema de video dinámico para una creación de video eficiente.
2
Step 2
Elige tu Presentador de IA
Selecciona un avatar de IA realista para representar tu marca y transmitir tu mensaje. Integra los elementos de tu marca, como logotipos y colores, para asegurar una identidad corporativa consistente.
3
Step 3
Genera Voces en Off Dinámicas
Transforma tu guion en un discurso de sonido natural con la avanzada función de generación de voz en off de HeyGen. Añade fácilmente subtítulos para mejorar la accesibilidad y el compromiso en todas tus comunicaciones.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Mensaje
Una vez que tu video esté perfeccionado, expórtalo en la relación de aspecto y resolución deseadas. Comparte tus videos corporativos de alta calidad a través de todos tus canales de comunicación empresarial, desde actualizaciones internas hasta anuncios externos.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Mensajes Corporativos Inspiradores

.

Crea videos motivacionales e informativos impactantes para involucrar y elevar a audiencias internas y externas.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de videos usando IA avanzada?

HeyGen aprovecha los Avatares de IA avanzados y la tecnología de Texto a Video, permitiendo a los usuarios transformar guiones en videos profesionales de manera eficiente. Esta plataforma de video impulsada por IA agiliza todo el proceso de creación de videos, haciéndolo accesible incluso sin habilidades complejas de edición.

¿Puedo personalizar los Avatares de IA y marcar mis videos dentro de HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para los Avatares de IA y controles de marca completos. Puedes incorporar el logotipo de tu marca, colores y utilizar kits de marca para asegurar que todos tus videos corporativos mantengan una apariencia consistente y profesional para comunicaciones internas y videos de marketing.

¿Qué capacidades técnicas ofrece HeyGen para generar contenido de video rico?

HeyGen ofrece capacidades técnicas robustas, incluyendo generación sofisticada de voz en off a partir de texto y acceso a una extensa biblioteca de metraje de stock. Esto permite un ensamblaje rápido de contenido y la creación de videos de alta calidad, mejorando tus proyectos de videos de formación y videos explicativos.

¿Qué tan fácil de usar es la plataforma de video impulsada por IA de HeyGen para producir contenido?

HeyGen está diseñado con una interfaz fácil de usar que cuenta con un editor de arrastrar y soltar y una amplia gama de plantillas profesionales. Esto permite a cualquiera producir rápidamente varios tipos de videos, desde videos animados hasta videos de marketing completos, sin experiencia previa en edición de videos.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo