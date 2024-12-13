Produce un vídeo introductorio de 1 minuto para nuevos empleados en empresas tecnológicas, guiándolos a través de las funcionalidades básicas de una "plataforma de video impulsada por IA" para crear "videos de formación". El estilo visual debe ser moderno y limpio, con superposiciones animadas y una narración de audio amigable y alentadora. Demuestra lo fácil que es seleccionar y personalizar "avatares de IA" y usar la función de "Generación de voz en off" para dar vida a los guiones para la educación interna.

