Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Imagina explicar una actualización técnica compleja en un vídeo explicativo de 2 minutos para profesionales de TI, enfocándote en la claridad con una presentación visual y auditiva limpia y didáctica. Utiliza la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para agilizar la producción y subtítulos automáticos para accesibilidad.
Produce un vídeo dinámico de 45 segundos que muestre una nueva característica del producto a los gerentes de marketing, diseñado para escalar contenido de vídeo con IA en un estilo visual y auditivo moderno y atractivo. Mejora el mensaje utilizando la generación de voz en off de HeyGen y su rica biblioteca de medios/soporte de stock.
Visualiza un vídeo conciso de 30 segundos para ejecutivos, destacando las ventajas de una plataforma de vídeo de IA para la generación de vídeos de comunicación empresarial, presentado con un estilo visual y auditivo elegante e impactante. Enfatiza el proceso de generación de vídeo de principio a fin y utiliza el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones de HeyGen para distribución multiplataforma.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora la Formación y el Desarrollo de Empleados.
Aprovecha los vídeos impulsados por IA para hacer la formación más interactiva y memorable, mejorando significativamente el compromiso de los empleados y la retención del conocimiento.
Optimiza las Comunicaciones Internas de la Empresa.
Produce rápidamente vídeos de comunicación interna atractivos y consistentes, fomentando una fuerza laboral más conectada e informada.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos de IA con avatares realistas?
HeyGen aprovecha avatares de IA avanzados y capacidades de texto a vídeo para transformar guiones en vídeos profesionales. Los usuarios pueden generar fácilmente voz y movimiento hiperrealistas para su contenido de vídeo, agilizando todo el proceso de producción de vídeo.
¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para contenido de vídeo listo para empresas?
HeyGen proporciona características técnicas robustas como subtítulos automáticos, generación de voz en off en más de 140 idiomas y controles de marca integrales. Esto asegura que tus vídeos de comunicación empresarial sean accesibles, localizados y perfectamente alineados con la marca en diversas plataformas.
¿Puede HeyGen integrarse con sistemas existentes para la producción de vídeos a escala?
HeyGen ofrece integraciones API y está diseñado para ser una plataforma de vídeo de IA lista para empresas, apoyando la creación de vídeos a escala. Esto permite una integración fluida en tus flujos de trabajo actuales y ayuda a generar grandes volúmenes de vídeos profesionales de manera eficiente.
¿Qué tan fácil de usar es la interfaz de HeyGen para generar contenido de vídeo complejo?
HeyGen cuenta con una interfaz fácil de usar con funcionalidad intuitiva de arrastrar, soltar y listo, simplificando la creación de vídeos. Incluye plantillas profesionales, edición basada en texto y cambio de tamaño de aspecto para asegurar que el contenido de vídeo complejo se produzca fácilmente para diversas necesidades.