Generador de Vídeos de Automatización Empresarial: Escala Tu Contenido
Automatiza la producción más rápida y reduce costos para vídeos basados en datos usando Texto a vídeo desde el guion.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo explicativo informativo de 45 segundos diseñado para departamentos de RRHH y formación, ilustrando el poder de los vídeos personalizados para la incorporación de empleados y el desarrollo de habilidades. La estética visual debe ser amigable y accesible, con animaciones claras y simples, respaldadas por una locución cálida y articulada generada a través de la función de generación de locuciones de HeyGen, asegurando que cada empleado se sienta atendido de manera única.
Produce un vídeo de estilo testimonial de 60 segundos para líderes de ventas, demostrando cómo HeyGen permite un alcance de vídeo escalable a través de vídeos basados en datos. La presentación visual debe ser profesional y persuasiva, presentando diversas historias de éxito con música de fondo enérgica y motivadora. Destaca la flexibilidad de usar la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para mejorar la narración visual y resonar con varios segmentos de clientes.
Diseña un vídeo de anuncio conciso de 30 segundos para gerentes de producto presentando una nueva función de software, aprovechando la velocidad de un generador de vídeos AI. El estilo visual debe ser limpio, futurista y demostrativo, utilizando efectos de sonido nítidos y una base musical neutral y profesional. Muestra cómo el redimensionamiento de aspecto y las exportaciones de HeyGen permiten una adaptación sin problemas a través de múltiples plataformas digitales, alcanzando a los usuarios dondequiera que estén.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Automatiza la Creación de Anuncios de Alto Rendimiento.
Aprovecha la AI para producir rápidamente anuncios en vídeo de alto rendimiento, permitiendo campañas de marketing escalables y una producción más rápida para empresas.
Mejora la Formación y la Incorporación Empresarial.
Utiliza la automatización de vídeos AI para crear materiales de formación atractivos, mejorando la retención de empleados y optimizando las iniciativas de aprendizaje corporativo.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo apoya HeyGen la creación de vídeos alineados con la marca para diversas necesidades de marketing?
HeyGen permite a los usuarios producir vídeos de alta calidad y alineados con la marca sin esfuerzo a través de amplios controles de marca, incluyendo logotipos personalizados y paletas de colores. Esto asegura que cada pieza de contenido de marketing en vídeo se alinee perfectamente con la identidad de tu marca, incluso para vídeos personalizados.
¿Qué hace que HeyGen sea un generador de vídeos AI efectivo para empresas que buscan escalar la producción de vídeos?
HeyGen es un potente generador de vídeos AI diseñado para una producción más rápida y una escalabilidad excepcional a través de canales y audiencias. Nuestra plataforma aprovecha avanzados avatares AI y capacidades de texto a vídeo para escalar eficientemente la creación de contenido en vídeo.
¿Puede HeyGen transformar guiones de texto a vídeo en contenido dinámico de vídeo explicativo?
Absolutamente, HeyGen sobresale en convertir guiones de texto a vídeo en contenido de vídeo explicativo atractivo. Con características como avatares AI, generación de locuciones y plantillas listas para usar, HeyGen simplifica el proceso de crear vídeos impactantes y basados en datos.
¿Cómo puede HeyGen mejorar los flujos de trabajo del generador de vídeos de automatización empresarial e integrarse con herramientas existentes?
HeyGen funciona como un robusto generador de vídeos de automatización empresarial, optimizando tus flujos de trabajo de producción de vídeos a través de una potente automatización AI. Está diseñado para integrarse sin problemas con tus herramientas, asegurando seguridad de nivel empresarial y una entrega eficiente de contenido en toda tu organización.