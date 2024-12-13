Generador de Vídeos de Automatización Empresarial: Escala Tu Contenido

Automatiza la producción más rápida y reduce costos para vídeos basados en datos usando Texto a vídeo desde el guion.

Crea un vídeo promocional dinámico de 30 segundos dirigido a equipos de marketing empresarial, mostrando cómo el generador de vídeos AI de HeyGen revoluciona la producción de vídeos alineados con la marca. El estilo visual debe ser elegante y moderno, con cortes rápidos y gráficos vibrantes, acompañado de una pista de audio animada e inspiradora. Enfatiza la facilidad de crear contenido profesional aprovechando los potentes avatares AI de HeyGen para transmitir mensajes clave de manera eficiente.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo informativo de 45 segundos diseñado para departamentos de RRHH y formación, ilustrando el poder de los vídeos personalizados para la incorporación de empleados y el desarrollo de habilidades. La estética visual debe ser amigable y accesible, con animaciones claras y simples, respaldadas por una locución cálida y articulada generada a través de la función de generación de locuciones de HeyGen, asegurando que cada empleado se sienta atendido de manera única.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de estilo testimonial de 60 segundos para líderes de ventas, demostrando cómo HeyGen permite un alcance de vídeo escalable a través de vídeos basados en datos. La presentación visual debe ser profesional y persuasiva, presentando diversas historias de éxito con música de fondo enérgica y motivadora. Destaca la flexibilidad de usar la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para mejorar la narración visual y resonar con varios segmentos de clientes.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de anuncio conciso de 30 segundos para gerentes de producto presentando una nueva función de software, aprovechando la velocidad de un generador de vídeos AI. El estilo visual debe ser limpio, futurista y demostrativo, utilizando efectos de sonido nítidos y una base musical neutral y profesional. Muestra cómo el redimensionamiento de aspecto y las exportaciones de HeyGen permiten una adaptación sin problemas a través de múltiples plataformas digitales, alcanzando a los usuarios dondequiera que estén.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Automatización Empresarial

Optimiza tu producción de vídeos, crea contenido alineado con la marca a escala y entrega mensajes personalizados de manera eficiente con la automatización AI.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu guion directamente en la plataforma. Nuestra capacidad de 'Texto a vídeo desde el guion' formará la columna vertebral narrativa de tu producción de vídeo automatizada.
2
Step 2
Elige Tu Avatar AI
Selecciona un 'avatar AI' para presentar tu mensaje. Esta característica clave de un 'generador de vídeos AI' aporta un toque humano a tu contenido automatizado, ahorrando tiempo y recursos.
3
Step 3
Aplica Tus Controles de Marca
Utiliza 'Controles de marca (logotipo, colores)' para integrar la identidad única de tu empresa, asegurando que todos tus 'vídeos alineados con la marca' mantengan consistencia visual en todas las comunicaciones.
4
Step 4
Genera y Exporta Contenido
Finaliza tu contenido de vídeo con un preciso 'Redimensionamiento de aspecto y exportaciones' para varias plataformas, asegurando una 'escalabilidad a través de canales y audiencias' sin problemas para tu empresa.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Escala la Producción de Contenido de Éxito del Cliente

Genera automáticamente vídeos de éxito del cliente convincentes para compartir testimonios de manera eficiente, aumentando la confianza y demostrando valor a través de los canales.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo apoya HeyGen la creación de vídeos alineados con la marca para diversas necesidades de marketing?

HeyGen permite a los usuarios producir vídeos de alta calidad y alineados con la marca sin esfuerzo a través de amplios controles de marca, incluyendo logotipos personalizados y paletas de colores. Esto asegura que cada pieza de contenido de marketing en vídeo se alinee perfectamente con la identidad de tu marca, incluso para vídeos personalizados.

¿Qué hace que HeyGen sea un generador de vídeos AI efectivo para empresas que buscan escalar la producción de vídeos?

HeyGen es un potente generador de vídeos AI diseñado para una producción más rápida y una escalabilidad excepcional a través de canales y audiencias. Nuestra plataforma aprovecha avanzados avatares AI y capacidades de texto a vídeo para escalar eficientemente la creación de contenido en vídeo.

¿Puede HeyGen transformar guiones de texto a vídeo en contenido dinámico de vídeo explicativo?

Absolutamente, HeyGen sobresale en convertir guiones de texto a vídeo en contenido de vídeo explicativo atractivo. Con características como avatares AI, generación de locuciones y plantillas listas para usar, HeyGen simplifica el proceso de crear vídeos impactantes y basados en datos.

¿Cómo puede HeyGen mejorar los flujos de trabajo del generador de vídeos de automatización empresarial e integrarse con herramientas existentes?

HeyGen funciona como un robusto generador de vídeos de automatización empresarial, optimizando tus flujos de trabajo de producción de vídeos a través de una potente automatización AI. Está diseñado para integrarse sin problemas con tus herramientas, asegurando seguridad de nivel empresarial y una entrega eficiente de contenido en toda tu organización.

