Generador de Vídeos de Anuncios Empresariales: Actualizaciones Rápidas y Fáciles
Optimiza las comunicaciones corporativas y ofrece actualizaciones impactantes de la empresa con nuestra versátil capacidad de texto a vídeo.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un vídeo de comunicaciones internas de 45 segundos para actualizar a los empleados sobre los logros recientes de la empresa. Este vídeo debe presentar un estilo visual amigable y atractivo, aprovechando los avatares de IA de HeyGen para transmitir el mensaje, mejorado por nuestra capacidad de texto a vídeo desde guion para una entrega clara y concisa, asegurando actualizaciones efectivas de la empresa.
Produce un anuncio dinámico de 30 segundos para redes sociales destacando una nueva función de IA, dirigido a clientes potenciales en varias plataformas. El estilo visual debe ser rápido, vibrante y visualmente impactante, utilizando el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para visuales impactantes y asegurando una visualización óptima en todos los canales con redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto.
Desarrolla un vídeo de anuncio corporativo de 60 segundos sobre la nueva iniciativa de sostenibilidad de la empresa, dirigido a las partes interesadas y al público en general. El estilo visual y de audio debe ser inspirador y conmovedor, empleando plantillas de vídeo sofisticadas y asegurando una amplia accesibilidad con la función de subtítulos/captions de HeyGen para optimizar las comunicaciones corporativas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Acelera los Lanzamientos de Productos.
Crea anuncios de vídeo de alto rendimiento para lanzamientos rápidos de productos y anuncios promocionales con vídeo de IA.
Mejora las Actualizaciones en Redes Sociales.
Genera vídeos y clips atractivos para redes sociales en minutos para compartir rápidamente actualizaciones y noticias de la empresa.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar el impacto creativo de nuestros vídeos de anuncios corporativos?
HeyGen te permite crear una narrativa visual convincente para tus vídeos de anuncios corporativos a través de su extensa biblioteca de plantillas de vídeo y la capacidad de incorporar gráficos en movimiento dinámicos. Nuestras funciones de IA optimizan el proceso de creación, asegurando que tus actualizaciones de la empresa resuenen poderosamente con tu audiencia y se vean profesionalmente creativas.
¿Qué funciones de IA ofrece HeyGen para generar vídeos de anuncios empresariales?
HeyGen proporciona funciones avanzadas de IA, incluyendo avatares de IA realistas y capacidad de texto a vídeo, para generar sin esfuerzo vídeos de anuncios empresariales de alta calidad. También puedes aprovechar la IA para la generación de locuciones y el redimensionamiento de relación de aspecto para varias plataformas.
¿Puede HeyGen ayudar a optimizar las comunicaciones internas y el contenido en redes sociales?
Absolutamente. HeyGen está diseñado para optimizar las comunicaciones corporativas permitiendo la producción rápida de vídeos atractivos para comunicaciones internas y redes sociales. Utiliza nuestro creador de vídeos en línea con controles de marca para mantener una identidad visual consistente en todas tus actualizaciones de la empresa y lanzamientos de productos.
¿Cómo apoya HeyGen la consistencia de marca en diferentes formatos de vídeo?
HeyGen asegura la consistencia de marca con controles de marca integrales, permitiéndote integrar tu logo y colores de la empresa directamente en tus vídeos. Además, nuestra función de redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto te permite adaptar fácilmente tu contenido para varias plataformas mientras mantienes tu narrativa visual distintiva.