Generador de Anuncios Empresariales: Creador de Vídeos Impulsado por AI

Produce sin esfuerzo anuncios corporativos profesionales y actualizaciones de empresa atractivas con impresionantes avatares de AI.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo conciso de 30 segundos para comunicaciones internas dirigido a todos los empleados, compartiendo noticias corporativas importantes. El estilo visual debe ser limpio y profesional, utilizando los colores de la marca, con una generación de voz en off amigable pero autoritaria que mantenga un tono cálido. Este vídeo de anuncio corporativo puede ensamblarse rápidamente utilizando las plantillas personalizables de HeyGen, permitiendo un despliegue rápido de actualizaciones críticas sin sacrificar calidad o consistencia de marca.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un inspirador vídeo de 60 segundos celebrando un hito significativo de la empresa, dirigido tanto a equipos internos como a la comunidad en general. El estilo visual y de audio debe ser celebratorio y dinámico, con música de fondo edificante y visuales impactantes obtenidos directamente de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, junto con Subtítulos/captions generados automáticamente para máxima accesibilidad. Este poderoso generador de anuncios ayudará a crear anuncios convincentes que resuenen profundamente con los espectadores.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de 50 segundos explicando una nueva política de la empresa o actualización del sistema, específicamente dirigido a gerentes departamentales y nuevos empleados. El estilo visual debe ser directo, informativo y visualmente claro, apoyado por una pista de audio profesional y concisa que asegure la comprensión. Utilizando las diversas Plantillas y escenas de HeyGen, los creadores pueden personalizar fácilmente el diseño, y luego usar el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para asegurar que se ajuste a varias plataformas de comunicación interna, convirtiéndolo en un generador de anuncios empresariales eficiente.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Anuncios Empresariales

Crea vídeos de anuncios corporativos profesionales y atractivos sin esfuerzo con herramientas impulsadas por AI diseñadas para comunicaciones internas y externas claras.

1
Step 1
Crea tu Guion de Anuncio o Selecciona una Plantilla
Comienza escribiendo tu mensaje o eligiendo de una biblioteca de plantillas profesionales y personalizables diseñadas para anuncios corporativos.
2
Step 2
Personaliza con tu Marca y Avatares de AI
Personaliza tu vídeo con un avatar de AI para presentar tu mensaje e integra los colores y el logo únicos de tu marca.
3
Step 3
Genera Voz en Off y Subtítulos
Genera automáticamente voces en off de sonido natural en varios idiomas y añade subtítulos/captions precisos para asegurar la accesibilidad.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Exporta fácilmente tu vídeo de anuncio corporativo completado en el formato deseado o genera un enlace compartible para una distribución amplia.

Casos de Uso

Crea Actualizaciones de Empresa Atractivas en Formato Corto

Produce rápidamente actualizaciones de vídeo atractivas y en formato corto para canales de comunicación interna, manteniendo a los empleados informados y conectados de manera eficiente.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de anuncios corporativos?

Las herramientas impulsadas por AI de HeyGen simplifican la creación de vídeos de anuncios corporativos profesionales. Nuestro generador de anuncios empresariales te permite transformar texto en contenido de vídeo atractivo utilizando avatares de AI realistas y plantillas personalizables, reduciendo significativamente el tiempo de producción.

¿Puedo personalizar los vídeos de anuncios para que coincidan con la identidad de mi marca?

Absolutamente. HeyGen ofrece amplios controles de marca y plantillas personalizables, permitiéndote personalizar tus vídeos de anuncios con tu logo, colores de marca y medios únicos de tu biblioteca. Esto asegura que cada anuncio corporativo se alinee perfectamente con la identidad de tu marca y visión creativa.

¿Qué tipos de anuncios empresariales puede producir el generador de HeyGen?

El generador de anuncios empresariales de HeyGen soporta una amplia gama de necesidades de comunicación, desde comunicaciones internas críticas y anuncios de lanzamiento de productos hasta actualizaciones de empresa atractivas. Es un creador de vídeos en línea ideal para cualquier anuncio corporativo que requiera un formato de vídeo profesional e impactante.

¿Qué características clave de AI impulsan el generador de anuncios de HeyGen?

HeyGen aprovecha la tecnología avanzada de AI, incluyendo avatares de AI realistas y generación sofisticada de voz en off, para producir vídeos de anuncios de alta calidad. Este Agente de Vídeo AI asegura una comunicación clara con subtítulos/captions generados automáticamente, haciendo que tus anuncios corporativos sean más accesibles e impactantes para todas las audiencias.

