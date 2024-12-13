Generador de Vídeos AI Empresarial para la Creación de Contenido de Negocios

Acelera la producción de vídeos y asegura la consistencia de marca en todo el contenido, aprovechando las potentes capacidades de texto a vídeo para obtener resultados escalables.

Crea un vídeo convincente de 45 segundos que muestre cómo una empresa moderna utiliza un generador de texto a vídeo de última generación para optimizar las comunicaciones internas de su fuerza laboral global. Dirigido a un público de empleados corporativos ocupados, presenta el contenido con un estilo visual profesional pero accesible y una voz en off clara y autoritaria. Enfatiza la integración fluida de avatares de AI para transmitir mensajes consistentes de liderazgo a través de varios departamentos, mejorando el compromiso y la comprensión.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo promocional enérgico de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y profesionales del marketing, ilustrando el poder de un creador de vídeos AI para la creación rápida de contenido. El estilo visual debe ser moderno y vibrante, acompañado de una banda sonora animada y una narración enérgica. Destaca cómo los usuarios pueden aprovechar rápidamente diversas plantillas de vídeo e integrar fácilmente la generación de voz en off para crear anuncios cautivadores en redes sociales y material de marketing, reduciendo significativamente el tiempo de producción.
Prompt de Ejemplo 2
Para gerentes de producto y estrategas de marca, desarrolla un anuncio de lanzamiento de producto de 60 segundos que demuestre vívidamente la capacidad de una plataforma de vídeo AI para negocios de mantener una consistencia de marca impecable. El vídeo debe poseer un estilo visual elegante y pulido y un tono de audio informativo, comunicando efectivamente el valor a una audiencia corporativa sofisticada. Un punto clave será la utilización sin esfuerzo de la biblioteca de medios/soporte de stock para integrar activos aprobados por la marca, asegurando que cada pieza visual se alinee perfectamente con la identidad corporativa.
Prompt de Ejemplo 3
Se necesita un fragmento dinámico de 40 segundos para redes sociales dirigido a creadores de contenido y gestores de redes sociales, destacando la versatilidad de un generador de vídeos AI para la distribución multiplataforma optimizada. La presentación visual y de audio debe ser nítida y fácilmente comprensible, mostrando efectivamente el poder del redimensionamiento preciso de la relación de aspecto y las exportaciones para optimizar el contenido para diferentes canales sociales. Además, subraya la generación automática de subtítulos/captions, asegurando el máximo alcance y accesibilidad para una audiencia más amplia.
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Generación de Vídeos AI Empresarial

Produce sin esfuerzo vídeos profesionales y alineados con la marca a escala para tu negocio utilizando un avanzado generador de vídeos AI, diseñado para la eficiencia y el impacto.

1
Step 1
Crea tu Contenido
Comienza introduciendo tu guion directamente, permitiendo que la plataforma utilice sus capacidades de texto a vídeo desde guion para transformar tu texto en contenido de vídeo atractivo.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar AI y Voz
Elige entre una amplia gama de avatares AI realistas para representar tu marca, personalizando tu mensaje con una presencia constante en pantalla.
3
Step 3
Aplica Marca y Mejoras
Mantén una fuerte consistencia de marca aplicando fácilmente los logotipos, colores y fuentes de tu empresa directamente en el editor de vídeo a través de controles de marca completos.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo Final
Finaliza tu creación y expórtala en varias relaciones de aspecto y resoluciones, aprovechando el redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto para la distribución multiplataforma y flujos de trabajo de producción de vídeo sin problemas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Acelera la Producción de Anuncios

.

Genera rápidamente anuncios de vídeo de alto rendimiento con AI para impulsar campañas de marketing y expandir el alcance de tu empresa.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos a partir de texto?

HeyGen transforma guiones en vídeos profesionales utilizando avanzados avatares de AI y generación de texto a vídeo, haciendo que la producción de vídeos sea eficiente y escalable para diversas necesidades empresariales.

¿Puede HeyGen ayudar a mantener la consistencia de marca en los vídeos?

Absolutamente, HeyGen ofrece extensas plantillas de vídeo y controles de marca, permitiéndote incorporar fácilmente logotipos, colores y fuentes para asegurar la consistencia de marca en cada vídeo.

¿Qué opciones creativas ofrece HeyGen para voces en off y localización?

HeyGen proporciona diversas capacidades de generación de voces en off y soporta la localización de vídeos, permitiéndote adaptar el contenido con varias voces e idiomas para audiencias globales.

¿Qué tan versátiles son los avatares AI de HeyGen para diferentes necesidades de contenido?

Los avatares AI de HeyGen son altamente versátiles, permitiendo una integración fluida en diversos contenidos de vídeo, desde módulos de formación hasta anuncios de marketing, mejorando tu proceso de edición de vídeos con presentadores realistas.

