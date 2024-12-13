Creador de Vídeos Promocionales de Inscripción: Aumenta las Solicitudes de Estudiantes

Crea vídeos de marketing escolar atractivos para atraer a estudiantes potenciales. Usa nuestros avatares de IA para personalizar tu mensaje y aumentar la inscripción.

Imagina un vibrante vídeo promocional de 30 segundos dirigido a administradores escolares y equipos de marketing, demostrando lo fácil que es crear contenido atractivo con un "creador de vídeos promocionales de inscripción". El estilo visual debe ser brillante y optimista, con animaciones limpias que muestren interfaces fáciles de usar, acompañadas de una voz en off entusiasta y amigable. Este vídeo destaca el poder de las "Plantillas y escenas" para construir rápidamente material promocional atractivo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un sofisticado vídeo de 45 segundos dirigido a oficiales de reclutamiento universitario y departamentos de admisiones, ilustrando el uso innovador de un "creador de vídeos con IA" para cautivar a "estudiantes potenciales". Visualmente, combina imágenes realistas del campus con diversos y atractivos "avatares de IA" integrados de manera fluida, hablando directamente al espectador. El audio debe contar con una "Generación de voz en off" clara y confiada que enfatice la facilidad y el impacto.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un inspirador ejemplo de "vídeos de marketing" de 60 segundos diseñado para creadores de cursos en línea y comercializadores de escuelas vocacionales, enfocándose en estrategias para "aumentar la inscripción". Este vídeo emplea un formato explicativo con gráficos y texto dinámicos en pantalla, todo generado a partir de un guion usando "Texto a vídeo desde guion". El audio debe ser motivador con una suave música de fondo, complementado por "Subtítulos/captions" fácilmente legibles para asegurar el máximo alcance.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un anuncio rápido de 15 segundos para redes sociales dirigido a propietarios de pequeñas empresas que promueven talleres en línea o contenido educativo, enfatizando la conveniencia de un "creador de vídeos en línea" para mensajes rápidos e impactantes. El estilo visual es un montaje de corte rápido de "fotos y vídeos de stock" de alta calidad de la biblioteca de medios incorporada, pasando rápidamente entre escenas atractivas. El audio es una pista enérgica y optimista con mínima voz en off, mostrando cómo "Redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto" facilita la adaptación del contenido para varias plataformas sociales.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Usar el Creador de Vídeos Promocionales de Inscripción

Crea sin esfuerzo vídeos promocionales de inscripción atractivos para atraer a estudiantes potenciales y aumentar el alcance de tu institución con potentes funciones de IA.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu guion de vídeo. Nuestra función de Texto a vídeo desde guion transforma sin esfuerzo tu texto en contenido de vídeo dinámico.
2
Step 2
Elige una Plantilla Dinámica
Selecciona de una rica biblioteca de Plantillas y escenas profesionales para representar visualmente tu institución. Personalízala con el estilo único de tu marca.
3
Step 3
Añade Avatares de IA Atractivos
Mejora tu mensaje seleccionando un avatar de IA para entregar tu guion. Añaden un toque humano, haciendo que tu vídeo promocional sea más personal e impactante.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Una vez finalizado, exporta fácilmente tu vídeo promocional en los formatos deseados. Utiliza el Redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto para compartir de manera óptima a través de redes sociales y otras plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito de Estudiantes

Aprovecha la IA para producir vídeos cautivadores que destaquen los éxitos de los estudiantes, inspirando confianza y aumentando la inscripción.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos promocionales de inscripción atractivos?

HeyGen aprovecha la avanzada IA para hacer que la creación de vídeos promocionales de inscripción cautivadores sea sencilla. Nuestra plataforma fácil de usar te permite transformar texto en vídeos dinámicos utilizando avatares de IA realistas y una amplia gama de plantillas personalizables, agilizando todo el proceso creativo.

¿Qué tipos de vídeos de marketing puedo crear con HeyGen más allá de la inscripción?

Más allá de la inscripción, HeyGen sirve como un versátil creador de vídeos en línea para diversas campañas de marketing. Crea fácilmente anuncios atractivos para redes sociales, lanzamientos de productos o vídeos explicativos utilizando nuestra rica biblioteca de plantillas y extensas fotos y vídeos de stock.

¿Ofrece HeyGen funciones impulsadas por IA como voces en off y subtítulos para vídeos escolares?

Sí, HeyGen mejora tus proyectos de vídeos escolares con robustas funciones de edición de IA, incluyendo voces en off naturales y con sonido humano generadas directamente desde tu guion. También puedes añadir automáticamente subtítulos pulidos a tus proyectos de creador de vídeos con IA, asegurando que tu contenido sea accesible y profesional.

¿Cómo ayuda HeyGen a aumentar la inscripción en instituciones educativas?

HeyGen empodera a las instituciones educativas para aumentar la inscripción al permitir la creación de vídeos promocionales escolares de alta calidad que resuenan con estudiantes potenciales. Comparte fácilmente estos atractivos vídeos de marketing a través de canales de redes sociales para expandir tu alcance e impacto de manera efectiva.

