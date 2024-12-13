Aumenta las Inscripciones con tu Creador de Vídeos de Planificación de Inscripciones
Crea fácilmente vídeos educativos profesionales usando Texto a vídeo, mejorando el marketing escolar y aumentando las inscripciones.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo explicativo de 45 segundos impulsado por IA que detalle el proceso de solicitud de la universidad, dirigido específicamente a solicitantes internacionales. La estética visual debe ser clara, profesional y emplear un estilo de infografía animada, acompañado de una voz en off calmada e informativa. Asegura la accesibilidad generando subtítulos precisos desde la capacidad de Texto a vídeo para claridad en este escenario de creador de vídeos de planificación de inscripciones.
Diseña un anuncio de 30 segundos para redes sociales que anuncie un descuento por inscripción anticipada, dirigido a jóvenes adultos en plataformas como Instagram y TikTok. El vídeo debe ser rápido y visualmente atractivo, con transiciones dinámicas, música de fondo pegajosa y un llamamiento directo de un avatar de IA vibrante. Aprovecha el redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto para optimizar el vídeo para varios formatos de redes sociales, mejorando tus esfuerzos de marketing en redes sociales y aumentando las inscripciones.
Imagina un vídeo educativo de 90 segundos que muestre un nuevo programa interdisciplinario o destaque logros clave del profesorado, destinado a estudiantes actuales, exalumnos y posibles contrataciones de profesorado como parte de un marketing escolar más amplio. El estilo debe combinar imágenes auténticas de tipo documental con presentaciones de avatares de IA profesionales, todo respaldado por una voz en off cálida y atractiva. Utiliza el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para enriquecer los visuales y la generación de voz en off integrada para una narración pulida en estos vídeos de desarrollo profesional.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta las Inscripciones con Anuncios de IA.
Crea rápidamente anuncios de vídeo impactantes usando IA para captar la atención y fomentar las solicitudes de estudiantes para tus programas.
Involucra a los Estudiantes en Redes Sociales.
Produce vídeos y clips de formato corto cautivadores en minutos para comercializar efectivamente tu institución en todas las plataformas sociales.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos educativos para escuelas?
HeyGen actúa como un creador de vídeos educativos intuitivo, permitiendo a las escuelas transformar fácilmente texto en vídeos atractivos. Utiliza avatares de IA y una biblioteca de plantillas para agilizar la producción de contenido educativo de alta calidad de manera eficiente.
¿Qué formas creativas ofrece HeyGen para aumentar las inscripciones y los esfuerzos de marketing escolar?
HeyGen ayuda a las escuelas a aumentar las inscripciones a través de estrategias dinámicas de marketing escolar. Produce vídeos explicativos cautivadores impulsados por IA o recorridos virtuales por el campus, mejorados con tus controles de marca para mostrar tu institución de manera efectiva y creativa.
¿Puede HeyGen generar avatares de IA para proyectos de vídeos de planificación de inscripciones?
Sí, HeyGen es un potente creador de vídeos de planificación de inscripciones que te permite crear y utilizar avatares de IA realistas. Estos avatares pueden ofrecer voces en off profesionales, mejorando significativamente tu contenido de vídeo sin necesidad de habilidades extensas de edición de vídeo.
¿Proporciona HeyGen herramientas para crear vídeos de desarrollo profesional?
Absolutamente, HeyGen actúa como un motor creativo robusto para producir vídeos de desarrollo profesional con facilidad. Aprovecha las capacidades de voz en off integradas y los controles de marca completos para mantener la consistencia y profesionalismo en todos tus resultados.