Aumenta las Inscripciones con tu Creador de Vídeos de Planificación de Inscripciones

Crea fácilmente vídeos educativos profesionales usando Texto a vídeo, mejorando el marketing escolar y aumentando las inscripciones.

483/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo de 45 segundos impulsado por IA que detalle el proceso de solicitud de la universidad, dirigido específicamente a solicitantes internacionales. La estética visual debe ser clara, profesional y emplear un estilo de infografía animada, acompañado de una voz en off calmada e informativa. Asegura la accesibilidad generando subtítulos precisos desde la capacidad de Texto a vídeo para claridad en este escenario de creador de vídeos de planificación de inscripciones.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un anuncio de 30 segundos para redes sociales que anuncie un descuento por inscripción anticipada, dirigido a jóvenes adultos en plataformas como Instagram y TikTok. El vídeo debe ser rápido y visualmente atractivo, con transiciones dinámicas, música de fondo pegajosa y un llamamiento directo de un avatar de IA vibrante. Aprovecha el redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto para optimizar el vídeo para varios formatos de redes sociales, mejorando tus esfuerzos de marketing en redes sociales y aumentando las inscripciones.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo educativo de 90 segundos que muestre un nuevo programa interdisciplinario o destaque logros clave del profesorado, destinado a estudiantes actuales, exalumnos y posibles contrataciones de profesorado como parte de un marketing escolar más amplio. El estilo debe combinar imágenes auténticas de tipo documental con presentaciones de avatares de IA profesionales, todo respaldado por una voz en off cálida y atractiva. Utiliza el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para enriquecer los visuales y la generación de voz en off integrada para una narración pulida en estos vídeos de desarrollo profesional.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Planificación de Inscripciones

Crea sin esfuerzo vídeos de inscripción impactantes con IA, desde el concepto hasta la finalización, y atrae a tu próxima generación de estudiantes.

1
Step 1
Crea la Base de tu Vídeo
Selecciona de una biblioteca de plantillas listas para usar o comienza con un lienzo en blanco para crear el contenido de tu creador de vídeos educativos.
2
Step 2
Genera Contenido Dinámico
Pega tu guion y deja que nuestra IA transforme el texto en un vídeo convincente con voces en off realistas y avatares de IA.
3
Step 3
Aplica tu Identidad de Marca
Incorpora fácilmente el logotipo de tu institución, colores de marca y fuentes personalizadas usando controles de marca intuitivos.
4
Step 4
Exporta y Comparte Ampliamente
Descarga tu vídeo pulido en alta definición y optimizado para varios ratios de aspecto, listo para tus canales de marketing escolar.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Contenido Educativo Informativo

.

Desarrolla vídeos educativos de IA atractivos, incluidos recorridos virtuales por el campus y explicaciones de programas, para informar y retener a los estudiantes potenciales.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos educativos para escuelas?

HeyGen actúa como un creador de vídeos educativos intuitivo, permitiendo a las escuelas transformar fácilmente texto en vídeos atractivos. Utiliza avatares de IA y una biblioteca de plantillas para agilizar la producción de contenido educativo de alta calidad de manera eficiente.

¿Qué formas creativas ofrece HeyGen para aumentar las inscripciones y los esfuerzos de marketing escolar?

HeyGen ayuda a las escuelas a aumentar las inscripciones a través de estrategias dinámicas de marketing escolar. Produce vídeos explicativos cautivadores impulsados por IA o recorridos virtuales por el campus, mejorados con tus controles de marca para mostrar tu institución de manera efectiva y creativa.

¿Puede HeyGen generar avatares de IA para proyectos de vídeos de planificación de inscripciones?

Sí, HeyGen es un potente creador de vídeos de planificación de inscripciones que te permite crear y utilizar avatares de IA realistas. Estos avatares pueden ofrecer voces en off profesionales, mejorando significativamente tu contenido de vídeo sin necesidad de habilidades extensas de edición de vídeo.

¿Proporciona HeyGen herramientas para crear vídeos de desarrollo profesional?

Absolutamente, HeyGen actúa como un motor creativo robusto para producir vídeos de desarrollo profesional con facilidad. Aprovecha las capacidades de voz en off integradas y los controles de marca completos para mantener la consistencia y profesionalismo en todos tus resultados.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo