Desarrolla un vídeo de ingeniería convincente de 60 segundos que presente un nuevo producto innovador a posibles inversores y primeros adoptantes. Emplea un estilo visual moderno y elegante con gráficos 3D y una voz en off enérgica, mejorada con música de fondo motivadora. Aprovecha la función de Texto a vídeo de HeyGen para generar rápidamente la narrativa inicial y refínala con una generación de Voz en off precisa para una entrega impactante.

