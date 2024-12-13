Crea un vídeo tutorial de ingeniería de 1 minuto para simplificar conceptos técnicos complejos para aspirantes a ingenieros civiles. Utiliza la función de Texto a vídeo de HeyGen para convertir rápidamente tus explicaciones detalladas en un guion preciso, luego emplea la generación de Voz en off para un audio claro y autoritario. El estilo visual debe ser limpio y esquemático, centrándose en diagramas y simulaciones, asegurando una fácil comprensión para tu audiencia objetivo.

Generar Vídeo