Crea un vídeo convincente de 60 segundos para que un equipo de ingeniería presente su último proyecto innovador a posibles inversores. El estilo visual debe ser elegante y profesional, con renders en 3D y visualizaciones de datos en pantalla, complementado por una voz en off articulada y segura. Utilizar los avatares de AI de HeyGen permitirá una presentación pulida sin necesidad de actores en vivo, haciendo que el proceso de "generador de vídeos de proyectos de ingeniería" sea increíblemente eficiente.

