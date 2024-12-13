Creador de Vídeos Destacados de Ingenieros: Crea Vídeos de Reclutamiento Atractivos

Atrae a los mejores talentos y optimiza el reclutamiento transformando fácilmente guiones en vídeos profesionales usando capacidades de texto a vídeo desde guión.

Imagina un vídeo de 60 segundos destacando a un ingeniero, diseñado para cautivar a candidatos potenciales de ingeniería, mostrando un día en la vida de un arquitecto de software senior. Este vídeo profesional y moderno presentaría un avatar de IA realista que expone los principales desafíos y triunfos del proyecto, acompañado de una partitura orquestal inspiradora, destacando el espíritu innovador de tu equipo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
¿Buscas atraer a los mejores talentos tecnológicos y a graduados universitarios? Redacta un vídeo de reclutamiento de 45 segundos que resalte la cultura innovadora de ingeniería de tu empresa. Su estilo visual dinámico e informativo, potenciado por la generación de voz en off de HeyGen, comunicará de manera concisa el crecimiento profesional y el espíritu de equipo, haciendo que tus oportunidades sean altamente atractivas.
Prompt de Ejemplo 2
Se necesita un clip de 30 segundos del Creador de Vídeos Destacados de Funciones para clientes potenciales y el equipo de ventas, proporcionando una demostración clara de nuestra última herramienta de ingeniería. Esta pieza nítida, limpia y explicativa debería aprovechar eficazmente los Subtítulos/captions de HeyGen para una comprensión universal, ofreciendo una visión confiada y autoritaria de sus funcionalidades clave.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un inspirador vídeo de 90 segundos destacando a un empleado interno, diseñado para equipos internos y nuevos empleados, celebrando el impactante recorrido de un ingeniero líder. Esta narrativa auténtica y conversacional, mejorada por una rica selección de la biblioteca de medios/soporte de stock, capturará visualmente los hitos del proyecto y la colaboración del equipo, con música de fondo suave y motivadora.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Destacados de Ingenieros

Crea fácilmente vídeos destacados de ingenieros atractivos con IA, transformando texto en visuales dinámicos para mostrar a tu equipo y atraer a los mejores talentos.

1
Step 1
Selecciona Tu Plantilla
Inicia tu proyecto eligiendo entre una diversa gama de Plantillas y escenas profesionales. Esto proporciona una base estructurada para tu vídeo destacado de ingenieros.
2
Step 2
Añade la Historia de Tu Ingeniero
Crea la narrativa perfecta aprovechando nuestra avanzada función de generación de voz en off. Simplemente introduce tu texto, y se convertirá en un discurso con sonido natural para tu vídeo.
3
Step 3
Aplica Marca y Mejoras
Asegúrate de que tu vídeo refleje la identidad de tu empresa usando controles de Marca precisos. Incorpora tu logotipo y paletas de colores específicas para mantener una apariencia consistente.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Prepara tu producción final para cualquier plataforma con redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto flexibles. Esto asegura que tu vídeo profesional destacado de ingenieros esté optimizado para un impacto máximo.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca la Experiencia en Ingeniería y las Características del Producto

Presenta visualmente proyectos de ingeniería complejos, contribuciones del equipo y demostraciones de productos con vídeos atractivos generados por IA.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos creativos destacando a empleados?

El creador de vídeos de IA de HeyGen permite a los usuarios producir fácilmente vídeos atractivos destacando a empleados y campañas de reclutamiento. Aprovecha las capacidades de texto a vídeo desde guión y una amplia gama de plantillas y escenas para dar vida a tus historias con avatares de IA profesionales.

¿Puede HeyGen crear vídeos destacados de funciones o demostraciones de productos atractivas?

¡Absolutamente! HeyGen es un potente creador de vídeos de IA para elaborar vídeos destacados de funciones y demostraciones de productos atractivas. Puedes utilizar texto a vídeo desde guión, añadir controles de marca personalizados e integrar elementos de una extensa biblioteca de medios para mostrar tus ofertas de manera efectiva.

¿Qué activos creativos y capacidades de edición flexibles ofrece HeyGen?

HeyGen proporciona un motor creativo integral con capacidades de edición flexibles, incluyendo una rica selección de plantillas y escenas y una extensa biblioteca de medios. Puedes personalizar vídeos con animaciones de texto dinámicas, añadir tus propios medios y generar voces en off con sonido natural.

¿Cómo mejoran los avatares de IA y los subtítulos la producción de vídeos con HeyGen?

HeyGen utiliza avatares de IA avanzados y texto a voz de IA para dar vida a los guiones, mejorando significativamente la producción de vídeos. Los subtítulos/captions generados automáticamente aseguran accesibilidad y compromiso en varias plataformas, haciendo que tu contenido sea más impactante.

