Creador de Vídeos Destacados de Ingenieros: Crea Vídeos de Reclutamiento Atractivos
Atrae a los mejores talentos y optimiza el reclutamiento transformando fácilmente guiones en vídeos profesionales usando capacidades de texto a vídeo desde guión.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
¿Buscas atraer a los mejores talentos tecnológicos y a graduados universitarios? Redacta un vídeo de reclutamiento de 45 segundos que resalte la cultura innovadora de ingeniería de tu empresa. Su estilo visual dinámico e informativo, potenciado por la generación de voz en off de HeyGen, comunicará de manera concisa el crecimiento profesional y el espíritu de equipo, haciendo que tus oportunidades sean altamente atractivas.
Se necesita un clip de 30 segundos del Creador de Vídeos Destacados de Funciones para clientes potenciales y el equipo de ventas, proporcionando una demostración clara de nuestra última herramienta de ingeniería. Esta pieza nítida, limpia y explicativa debería aprovechar eficazmente los Subtítulos/captions de HeyGen para una comprensión universal, ofreciendo una visión confiada y autoritaria de sus funcionalidades clave.
Crea un inspirador vídeo de 90 segundos destacando a un empleado interno, diseñado para equipos internos y nuevos empleados, celebrando el impactante recorrido de un ingeniero líder. Esta narrativa auténtica y conversacional, mejorada por una rica selección de la biblioteca de medios/soporte de stock, capturará visualmente los hitos del proyecto y la colaboración del equipo, con música de fondo suave y motivadora.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Vídeos de Reclutamiento y Marca Empleadora Atractivos.
Produce rápidamente anuncios de vídeo atractivos y contenido de marca empleadora para atraer a los mejores talentos de ingeniería y resaltar la cultura de la empresa.
Comparte Destacados de Ingenieros en Redes Sociales.
Crea y distribuye fácilmente vídeos cortos cautivadores para plataformas sociales para celebrar logros de ingeniería y reconocimiento de empleados.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos creativos destacando a empleados?
El creador de vídeos de IA de HeyGen permite a los usuarios producir fácilmente vídeos atractivos destacando a empleados y campañas de reclutamiento. Aprovecha las capacidades de texto a vídeo desde guión y una amplia gama de plantillas y escenas para dar vida a tus historias con avatares de IA profesionales.
¿Puede HeyGen crear vídeos destacados de funciones o demostraciones de productos atractivas?
¡Absolutamente! HeyGen es un potente creador de vídeos de IA para elaborar vídeos destacados de funciones y demostraciones de productos atractivas. Puedes utilizar texto a vídeo desde guión, añadir controles de marca personalizados e integrar elementos de una extensa biblioteca de medios para mostrar tus ofertas de manera efectiva.
¿Qué activos creativos y capacidades de edición flexibles ofrece HeyGen?
HeyGen proporciona un motor creativo integral con capacidades de edición flexibles, incluyendo una rica selección de plantillas y escenas y una extensa biblioteca de medios. Puedes personalizar vídeos con animaciones de texto dinámicas, añadir tus propios medios y generar voces en off con sonido natural.
¿Cómo mejoran los avatares de IA y los subtítulos la producción de vídeos con HeyGen?
HeyGen utiliza avatares de IA avanzados y texto a voz de IA para dar vida a los guiones, mejorando significativamente la producción de vídeos. Los subtítulos/captions generados automáticamente aseguran accesibilidad y compromiso en varias plataformas, haciendo que tu contenido sea más impactante.