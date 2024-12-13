Imagina un vídeo de 60 segundos destacando a un ingeniero, diseñado para cautivar a candidatos potenciales de ingeniería, mostrando un día en la vida de un arquitecto de software senior. Este vídeo profesional y moderno presentaría un avatar de IA realista que expone los principales desafíos y triunfos del proyecto, acompañado de una partitura orquestal inspiradora, destacando el espíritu innovador de tu equipo.

Generar Vídeo