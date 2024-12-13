Crea un vibrante vídeo de marca de 45 segundos para una empresa de energía, dirigido a potenciales inversores y al público en general, para anunciar una nueva iniciativa de energía renovable. El estilo visual debe ser moderno e inspirador, con gráficos elegantes y aplicaciones del mundo real, complementado por una locución profesional y segura generada utilizando la capacidad de generación de locuciones de HeyGen. Este vídeo tiene como objetivo aumentar el reconocimiento de la marca en torno al compromiso de la empresa con la sostenibilidad.

