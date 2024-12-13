Desarrolla un video instructivo convincente de 90 segundos para nuevos reclutas de EMT, detallando un procedimiento crítico de evaluación de pacientes. El estilo visual debe ser limpio, profesional y paso a paso, utilizando escenarios realistas y superposiciones para resaltar acciones clave, acompañado de una voz en off de AI calmada y autoritaria. Este video debe mostrar cómo los avatares de AI de HeyGen pueden demostrar claramente técnicas médicas complejas, proporcionando una experiencia de aprendizaje inmersiva para futuros socorristas a través de un creador de videos explicativos de entrenamiento EMT efectivo.

