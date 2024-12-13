Generador de Vídeos de Orientación Laboral: Rápido y Fácil
Simplifica tu proceso de incorporación. Crea vídeos de orientación para empleados de manera rápida y profesional utilizando nuestro generador impulsado por IA, con avatares de IA realistas para una formación atractiva.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña una actualización rápida de 45 segundos para profesionales de RRHH y L&D utilizando un generador de vídeos de orientación laboral para difundir cambios en las políticas. El vídeo debe adoptar un estilo visual limpio e infográfico con animaciones sutiles, complementado por una voz en off calmada y autoritaria. Demuestra la eficiencia de usar plantillas y escenas pre-diseñadas para agilizar la creación de contenido y mantener la coherencia de la marca.
Crea un vídeo de formación conciso de 90 segundos para todos los empleados, diseñado como un recordatorio de orientación sobre las políticas de cumplimiento actualizadas. Emplea un estilo visual claro y explicativo con destacados de texto en pantalla y ejemplos de medios de archivo relevantes, apoyado por una voz de IA confiada e informativa. Muestra el poder de convertir tu guion detallado en vídeo al instante con la funcionalidad de texto a vídeo, asegurando precisión y eficiencia.
Elabora un mensaje de bienvenida personalizado de 30 segundos para miembros del equipo remoto que se unen a un nuevo departamento, utilizando un creador de vídeos de orientación para fomentar una conexión inmediata. La estética visual debe ser cálida y acogedora, incorporando fotos auténticas de equipos diversos y música de fondo suave y edificante. Aprovecha la función de generación de voz en off para añadir una narración amigable y humana que haga que los nuevos empleados se sientan parte del equipo de inmediato.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Desarrolla Programas de Incorporación Integrales.
Crea cursos de formación detallados para nuevos empleados y módulos de orientación, asegurando que cada empleado reciba información consistente y de alta calidad.
Mejora el Compromiso y la Retención de Nuevos Empleados.
Aumenta el compromiso de los empleados y mejora la retención del conocimiento durante la orientación con vídeos de formación dinámicos impulsados por IA.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de bienvenida atractivos para nuevos empleados?
HeyGen simplifica la creación de vídeos de bienvenida para empleados con una amplia gama de plantillas personalizables y avatares de IA. Puedes personalizar fácilmente el contenido para reflejar tu marca, asegurando una experiencia consistente y profesional para los nuevos empleados.
¿Qué hace de HeyGen un eficiente creador de vídeos impulsado por IA para RRHH?
HeyGen aprovecha la avanzada IA para transformar guiones en vídeos profesionales rápidamente, ideal para profesionales de RRHH y L&D. Sus capacidades de texto a vídeo y voces de IA realistas agilizan todo el proceso de producción de vídeos de formación, ahorrando tiempo y recursos significativos.
¿Puedo personalizar el aspecto y la sensación de mis vídeos de orientación para empleados con HeyGen?
Absolutamente, HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para tus vídeos de orientación laboral. Puedes seleccionar entre varias plantillas, integrar el logo y los colores de tu marca, y utilizar una rica biblioteca de medios para crear una experiencia única y atractiva.
¿Cómo apoya HeyGen la integración de guiones y voz en off para contenido de orientación?
HeyGen integra sin problemas la funcionalidad de guion a vídeo, permitiéndote convertir contenido escrito en visuales atractivos con voces de IA naturales. Esta función facilita la adición de voces en off profesionales y asegura que tus vídeos de bienvenida para nuevos empleados transmitan un mensaje claro y consistente.