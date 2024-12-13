Creador de Vídeos de Marca Empleadora: Crea Vídeos de Reclutamiento Atractivos

Crea vídeos de marca empleadora profesionales y atractivos que atraigan a talento de alto nivel. Aprovecha los poderosos avatares de AI para contar tu historia auténtica.

Crea un vídeo de marca empleadora de 45 segundos dirigido a posibles candidatos, mostrando la vibrante cultura de la empresa. El estilo visual debe ser moderno y auténtico, con entrevistas sinceras a empleados y música de fondo suave y motivadora. Utiliza la generación de voz en off de HeyGen para añadir una narración profesional, mejorando estas 'historias auténticas de empleados' para atraer eficazmente a 'talento de alto nivel'.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de 'un día en la vida' de 60 segundos dirigido a profesionales en el inicio de su carrera, proporcionando una visión interna de un día laboral típico. Emplea un estilo visual dinámico, detrás de cámaras, con cortes rápidos y texto en pantalla, manteniendo un tono de audio amigable y accesible. Incorpora avatares de AI de HeyGen para introducir diferentes segmentos, creando contenido verdaderamente 'atractivo' que refuerce visualmente nuestra 'identidad visual'.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo inspirador de 30 segundos diseñado para talentos interesados en una organización con propósito, articulando la misión y valores centrales de nuestra 'marca empleadora'. El vídeo debe adoptar un estilo visual elegante y cinematográfico con gráficos impactantes y tomas B-roll cinematográficas, acompañado de una voz en off convincente y autoritaria. Aprovecha la función de texto a vídeo de HeyGen para transformar rápidamente los mensajes clave en un 'vídeo de calidad profesional'.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un anuncio de 15 segundos para redes sociales dirigido a buscadores de empleo que navegan por plataformas como LinkedIn, enfocándose en nuestras opciones únicas de 'personalización de marca' y beneficios. El estilo visual debe ser rápido y visualmente impactante, incorporando gráficos consistentes con la marca y una pista de audio enérgica, culminando en un llamado a la acción claro. Utiliza las plantillas y escenas de HeyGen para lograr una 'creación rápida de vídeos' y asegurar un mensaje cohesivo y alineado con la marca.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Marca Empleadora

Crea sin esfuerzo vídeos de marca empleadora profesionales que muestren la cultura de tu empresa y atraigan a talento de alto nivel con herramientas intuitivas y características impulsadas por AI.

1
Step 1
Elige Tu Base
Selecciona de una biblioteca de plantillas listas para usar o comienza con un lienzo en blanco para definir la narrativa de tu marca empleadora.
2
Step 2
Crea Contenido Atractivo
Transforma tu guion en un vídeo atractivo seleccionando avatares de AI o subiendo tus propios medios, mejorados con generación de voz en off.
3
Step 3
Aplica Tu Identidad de Marca
Asegúrate de que tu vídeo se alinee con la identidad visual de tu empresa usando controles de marca para añadir logos, colores específicos y fuentes personalizadas.
4
Step 4
Exporta y Comparte Ampliamente
Finaliza tu vídeo profesional con subtítulos, luego expórtalo en proporciones adecuadas para compartirlo sin problemas en plataformas de redes sociales para atraer a talento de alto nivel.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Vídeos Inspiradores de Cultura Empresarial

Desarrolla vídeos inspiradores que destaquen los valores y la misión de tu empresa, involucrando a posibles contrataciones de manera auténtica.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de marca empleadora atractivos para atraer a talento de alto nivel?

HeyGen es una plataforma de creación de vídeos impulsada por AI diseñada para ayudar a las empresas a producir rápidamente vídeos de marca empleadora atractivos. Con HeyGen, puedes aprovechar los avatares de AI y la funcionalidad de texto a vídeo para mostrar la cultura de tu empresa y atraer eficientemente a talento de alto nivel.

¿Qué características creativas ofrece HeyGen para diseñar vídeos de marca empleadora alineados con la marca?

HeyGen ofrece herramientas intuitivas y una variedad de plantillas para ayudarte a diseñar vídeos de marca empleadora de calidad profesional y alineados con la marca. Puedes personalizar la identidad visual con controles de marca, incorporar material de archivo y usar herramientas de edición sencillas para crear contenido atractivo.

¿Puede HeyGen simplificar el proceso de crear historias auténticas de empleados para la marca empleadora?

Absolutamente. Las innovadoras características de AI de HeyGen, incluyendo texto a vídeo desde guion y generación de voz en off, agilizan la producción de historias auténticas de empleados para tu marca empleadora. Esto permite una creación rápida de vídeos sin necesidad de un amplio conocimiento de software de edición.

¿Cómo asegura HeyGen opciones de personalización de marca para el contenido de marca empleadora?

HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote aplicar fácilmente tu logo, colores de marca e identidad visual en todos tus vídeos de marca empleadora. Esto asegura que cada pieza de contenido de vídeo se alinee perfectamente con la imagen única de tu empresa.

