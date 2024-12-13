Creador de Vídeos de Marca Empleadora: Crea Vídeos de Reclutamiento Atractivos
Crea vídeos de marca empleadora profesionales y atractivos que atraigan a talento de alto nivel. Aprovecha los poderosos avatares de AI para contar tu historia auténtica.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de 'un día en la vida' de 60 segundos dirigido a profesionales en el inicio de su carrera, proporcionando una visión interna de un día laboral típico. Emplea un estilo visual dinámico, detrás de cámaras, con cortes rápidos y texto en pantalla, manteniendo un tono de audio amigable y accesible. Incorpora avatares de AI de HeyGen para introducir diferentes segmentos, creando contenido verdaderamente 'atractivo' que refuerce visualmente nuestra 'identidad visual'.
Produce un vídeo inspirador de 30 segundos diseñado para talentos interesados en una organización con propósito, articulando la misión y valores centrales de nuestra 'marca empleadora'. El vídeo debe adoptar un estilo visual elegante y cinematográfico con gráficos impactantes y tomas B-roll cinematográficas, acompañado de una voz en off convincente y autoritaria. Aprovecha la función de texto a vídeo de HeyGen para transformar rápidamente los mensajes clave en un 'vídeo de calidad profesional'.
Genera un anuncio de 15 segundos para redes sociales dirigido a buscadores de empleo que navegan por plataformas como LinkedIn, enfocándose en nuestras opciones únicas de 'personalización de marca' y beneficios. El estilo visual debe ser rápido y visualmente impactante, incorporando gráficos consistentes con la marca y una pista de audio enérgica, culminando en un llamado a la acción claro. Utiliza las plantillas y escenas de HeyGen para lograr una 'creación rápida de vídeos' y asegurar un mensaje cohesivo y alineado con la marca.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Genera Vídeos Atractivos para Redes Sociales.
Crea rápidamente vídeos cautivadores para redes sociales para promover la cultura de tu empresa y atraer candidatos.
Creación de Anuncios de Reclutamiento de Alto Rendimiento.
Produce rápidamente anuncios de vídeo de reclutamiento efectivos para expandir tu alcance y asegurar talento de alto nivel.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de marca empleadora atractivos para atraer a talento de alto nivel?
HeyGen es una plataforma de creación de vídeos impulsada por AI diseñada para ayudar a las empresas a producir rápidamente vídeos de marca empleadora atractivos. Con HeyGen, puedes aprovechar los avatares de AI y la funcionalidad de texto a vídeo para mostrar la cultura de tu empresa y atraer eficientemente a talento de alto nivel.
¿Qué características creativas ofrece HeyGen para diseñar vídeos de marca empleadora alineados con la marca?
HeyGen ofrece herramientas intuitivas y una variedad de plantillas para ayudarte a diseñar vídeos de marca empleadora de calidad profesional y alineados con la marca. Puedes personalizar la identidad visual con controles de marca, incorporar material de archivo y usar herramientas de edición sencillas para crear contenido atractivo.
¿Puede HeyGen simplificar el proceso de crear historias auténticas de empleados para la marca empleadora?
Absolutamente. Las innovadoras características de AI de HeyGen, incluyendo texto a vídeo desde guion y generación de voz en off, agilizan la producción de historias auténticas de empleados para tu marca empleadora. Esto permite una creación rápida de vídeos sin necesidad de un amplio conocimiento de software de edición.
¿Cómo asegura HeyGen opciones de personalización de marca para el contenido de marca empleadora?
HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote aplicar fácilmente tu logo, colores de marca e identidad visual en todos tus vídeos de marca empleadora. Esto asegura que cada pieza de contenido de vídeo se alinee perfectamente con la imagen única de tu empresa.