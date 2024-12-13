Generador de Vídeos de Marca Empleadora: Atrae al Mejor Talento Ahora
Atrae al mejor talento y potencia tus campañas de reclutamiento. Nuestro generador de vídeos de marca empleadora ofrece plantillas de vídeo dinámicas para contenido rápido e impactante.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de 45 segundos con testimonios auténticos de empleados que destaquen aspectos clave de tu marca empleadora, diseñado para profesionales del sector, con un estilo visual profesional de entrevista y subtítulos claros habilitados por la función de subtítulos/captions de HeyGen.
Produce un dinámico vídeo de campaña de reclutamiento de 30 segundos para redes sociales, atrayendo a candidatos de nivel inicial mediante avatares de AI enérgicos y elementos de marca personalizables, asegurando un estilo visual rápido y atractivo con la capacidad de avatares de AI de HeyGen.
Diseña un vídeo informativo de 90 segundos para comunicaciones internas dirigido a empleados actuales, transmitiendo un mensaje claro sobre nuevas iniciativas usando imágenes profesionales pero accesibles, creado sin esfuerzo con las plantillas y escenas de HeyGen.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Vídeos de Reclutamiento de Alto Impacto.
Produce rápidamente vídeos de reclutamiento impulsados por AI para atraer efectivamente al mejor talento y potenciar tu marca empleadora.
Comparte Vídeos Atractivos de Cultura Empresarial.
Genera fácilmente vídeos y clips cautivadores para redes sociales que muestren la cultura de tu empresa y alcancen a una audiencia más amplia.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de marca empleadora atractivos?
HeyGen simplifica el proceso ofreciendo una plataforma intuitiva de creación de vídeos con funciones impulsadas por AI, permitiendo a los usuarios generar rápidamente vídeos de marca empleadora de alta calidad. Nuestras herramientas de edición fáciles de usar y plantillas de vídeo personalizables hacen que mostrar la cultura de tu empresa sea sencillo.
¿Puede HeyGen ayudar a atraer talento y personalizar contenido de marca empleadora de manera efectiva?
Absolutamente. HeyGen proporciona potentes opciones de personalización de marca, incluyendo controles de branding y diversas plantillas de vídeo, permitiéndote crear contenido atractivo que refleje con precisión tu marca empleadora y atraiga al mejor talento para tus campañas de reclutamiento en redes sociales.
¿Qué características ofrece HeyGen para mostrar la cultura de la empresa y los testimonios de empleados?
HeyGen te permite crear vídeos auténticos que destacan la cultura de tu empresa usando avatares de AI, generación de locuciones y subtítulos automáticos. Esto es perfecto para testimonios de empleados atractivos y mejorar las comunicaciones internas.
¿Es HeyGen una plataforma de creación de vídeos impulsada por AI para reclutamiento y onboarding?
Sí, HeyGen es una plataforma de creación de vídeos impulsada por AI específicamente diseñada para optimizar los esfuerzos de reclutamiento y onboarding. Puedes generar contenido atractivo rápidamente usando texto a vídeo desde un guion y aprovechar diversas plantillas de vídeo para mejorar tus campañas de reclutamiento.