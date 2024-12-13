Generador de Vídeos de Marca Empleadora: Atrae al Mejor Talento Ahora

Atrae al mejor talento y potencia tus campañas de reclutamiento. Nuestro generador de vídeos de marca empleadora ofrece plantillas de vídeo dinámicas para contenido rápido e impactante.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de 45 segundos con testimonios auténticos de empleados que destaquen aspectos clave de tu marca empleadora, diseñado para profesionales del sector, con un estilo visual profesional de entrevista y subtítulos claros habilitados por la función de subtítulos/captions de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un dinámico vídeo de campaña de reclutamiento de 30 segundos para redes sociales, atrayendo a candidatos de nivel inicial mediante avatares de AI enérgicos y elementos de marca personalizables, asegurando un estilo visual rápido y atractivo con la capacidad de avatares de AI de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo informativo de 90 segundos para comunicaciones internas dirigido a empleados actuales, transmitiendo un mensaje claro sobre nuevas iniciativas usando imágenes profesionales pero accesibles, creado sin esfuerzo con las plantillas y escenas de HeyGen.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Marca Empleadora

Crea fácilmente vídeos de marca empleadora atractivos para mostrar la cultura de tu empresa y atraer al mejor talento con nuestra plataforma intuitiva.

1
Step 1
Crea la Base de tu Vídeo
Comienza seleccionando entre una variedad de plantillas de vídeo profesionales diseñadas para resaltar la historia y los valores únicos de tu empresa.
2
Step 2
Aplica tu Identidad de Marca
Personaliza tu vídeo con los colores, fuentes y logotipo de tu marca usando los completos controles de branding para asegurar la consistencia.
3
Step 3
Añade Elementos Atractivos
Mejora tu mensaje con locuciones generadas por AI o añade automáticamente subtítulos y captions para aumentar la accesibilidad y el compromiso.
4
Step 4
Exporta y Comparte sin Problemas
Una vez que tu vídeo de marca empleadora esté perfecto, expórtalo en varios formatos optimizados para diferentes canales de redes sociales y campañas de reclutamiento.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Optimiza el Onboarding y las Comunicaciones Internas

.

Utiliza vídeos impulsados por AI para mejorar el compromiso en el onboarding y las comunicaciones internas, reforzando tu marca empleadora positiva.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de marca empleadora atractivos?

HeyGen simplifica el proceso ofreciendo una plataforma intuitiva de creación de vídeos con funciones impulsadas por AI, permitiendo a los usuarios generar rápidamente vídeos de marca empleadora de alta calidad. Nuestras herramientas de edición fáciles de usar y plantillas de vídeo personalizables hacen que mostrar la cultura de tu empresa sea sencillo.

¿Puede HeyGen ayudar a atraer talento y personalizar contenido de marca empleadora de manera efectiva?

Absolutamente. HeyGen proporciona potentes opciones de personalización de marca, incluyendo controles de branding y diversas plantillas de vídeo, permitiéndote crear contenido atractivo que refleje con precisión tu marca empleadora y atraiga al mejor talento para tus campañas de reclutamiento en redes sociales.

¿Qué características ofrece HeyGen para mostrar la cultura de la empresa y los testimonios de empleados?

HeyGen te permite crear vídeos auténticos que destacan la cultura de tu empresa usando avatares de AI, generación de locuciones y subtítulos automáticos. Esto es perfecto para testimonios de empleados atractivos y mejorar las comunicaciones internas.

¿Es HeyGen una plataforma de creación de vídeos impulsada por AI para reclutamiento y onboarding?

Sí, HeyGen es una plataforma de creación de vídeos impulsada por AI específicamente diseñada para optimizar los esfuerzos de reclutamiento y onboarding. Puedes generar contenido atractivo rápidamente usando texto a vídeo desde un guion y aprovechar diversas plantillas de vídeo para mejorar tus campañas de reclutamiento.

