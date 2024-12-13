Generador de Marca Empleadora: Crea la Historia Ideal de Tu Empresa

Diseña una identidad de marca atractiva y atrae a los candidatos ideales transformando tus guiones en vídeos dinámicos.

Imagina un vídeo de 45 segundos para emprendedores y propietarios de pequeñas empresas, mostrando cómo un generador de marca empleadora de vanguardia puede crear instantáneamente una identidad de marca única. El estilo visual debe ser elegante y moderno, con gráficos dinámicos y una pista de audio inspiradora y segura, fácilmente alcanzable usando las ricas Plantillas y escenas de HeyGen.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo animado de 60 segundos dirigido a startups y equipos de marketing, ilustrando el increíble resultado creativo posible para el diseño de logotipos y un generador de logotipos con IA. El estilo visual será enérgico y tecnológico, con una banda sonora atractiva, y un avatar de IA narrando los beneficios clave, demostrando la poderosa función de avatares de IA de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo inspirador de 30 segundos dirigido a profesionales de RRHH y gerentes de marketing, enfatizando el poder de la comunicación visual en la construcción de un fuerte reconocimiento de marca para los esfuerzos de marca empleadora. Este vídeo debe presentar visuales cálidos y acogedores de una cultura laboral positiva, respaldados por una locución profesional y amigable generada sin problemas con la generación de locuciones de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de estilo tutorial de 50 segundos para especialistas en RRHH y creadores de contenido, guiándolos sobre cómo aprovechar un simple texto para refinar su mensaje de marca empleadora. El estilo visual debe ser limpio, informativo y fácilmente comprensible, con ejemplos claros en pantalla y Subtítulos/captions precisos generados por HeyGen para máxima accesibilidad.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Marca Empleadora

Crea fácilmente una identidad visual atractiva para tu marca empleadora, atrayendo a los mejores talentos y reforzando la cultura de tu empresa con herramientas de diseño impulsadas por IA.

1
Step 1
Crea Tu Concepto Inicial
Comienza describiendo tu visión para una marca empleadora usando un texto. Nuestra IA interpretará tu entrada para generar diversas opciones de diseño, aprovechando potentes capacidades de generación de imágenes.
2
Step 2
Selecciona y Refina Diseños
Explora varios estilos de generación y selecciona las opciones que mejor representen la identidad de tu marca. Ajusta fácilmente colores y diseños con controles de personalización integrados para perfeccionar tus activos visuales.
3
Step 3
Añade Elementos de Apoyo
Mejora tu marca empleadora con elementos visuales adicionales. Utiliza nuestra biblioteca de medios/soporte de stock para encontrar imágenes o gráficos adecuados que complementen tus activos de marca principales y fortalezcan tu comunicación visual.
4
Step 4
Exporta Tu Paquete de Marca
Finaliza tus diseños y exporta tu solución de marca completa. Elige entre varios formatos y redimensionamiento y exportación de relaciones de aspecto para asegurar que tus activos estén listos para todos tus proyectos comerciales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca la Cultura de la Empresa e Historias de Empleados

.

Crea vídeos de IA atractivos para mostrar efectivamente la vibrante cultura de tu empresa y celebrar historias de éxito de empleados, fortaleciendo tu marca empleadora.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestros esfuerzos de marca empleadora?

HeyGen te permite crear vídeos atractivos con avatares de IA y controles de personalización de marca, ayudándote a desarrollar una estrategia de comunicación visual sólida para la marca empleadora y atraer a los mejores talentos. Esto ayuda a construir el reconocimiento de marca.

¿Qué papel juega HeyGen en el establecimiento de una identidad de marca fuerte?

HeyGen ayuda a solidificar tu identidad de marca a través de una comunicación visual consistente en tu contenido de vídeo. Puedes incorporar tu logotipo y colores de marca usando los controles de personalización de HeyGen, asegurando que cada resultado creativo se alinee con tu solución de marca completa.

¿Puede HeyGen ayudar a crear una comunicación visual única para proyectos comerciales?

Absolutamente. HeyGen permite la creación de contenido creativo para varios proyectos comerciales transformando textos en vídeos dinámicos. Puedes aprovechar diversos estilos de generación y avatares de IA para producir contenido visual personalizado que resuene con tu audiencia.

¿Cómo apoya HeyGen la integración del logotipo de mi marca en el contenido de vídeo?

HeyGen ofrece controles de personalización robustos que te permiten incorporar sin problemas el logotipo de tu empresa y colores de marca específicos en todas tus producciones de vídeo. Este elemento visual consistente es crucial para mejorar el reconocimiento de marca en toda tu comunicación visual.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo