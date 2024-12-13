Crea un vídeo de bienestar de 45 segundos para todos los empleados, especialmente para los nuevos, introduciendo pausas diarias de mindfulness. El estilo visual debe ser brillante y acogedor, con un avatar de IA accesible que demuestre ejercicios simples, acompañado de música de fondo suave y calmante generada a través de la generación de voz en off de HeyGen, asegurando una entrega fluida y profesional.

Generar Vídeo