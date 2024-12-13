Crea un vídeo de introducción de 90 segundos diseñado para nuevos empleados, sirviendo como un 'generador de vídeos de recorrido para empleados' para nuestro sistema CRM interno. El estilo visual debe ser moderno y profesional, utilizando los avatares de AI de HeyGen para guiar a los usuarios a través de la interfaz. El audio contará con una generación de voz en off clara y atractiva, asegurando que los nuevos miembros del equipo comprendan rápidamente las funciones y el flujo de trabajo principales del sistema.

Generar Vídeo