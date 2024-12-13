Generador de Vídeos de Recorrido para Empleados para una Incorporación Sin Esfuerzo
Revoluciona la formación y la incorporación interna con una potente documentación en vídeo, aprovechando el texto a vídeo desde el guion para una creación de contenido rápida.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo explicativo de 2 minutos detallando la actualización trimestral de nuestra plataforma interna de análisis de datos. Este vídeo está dirigido al personal técnico existente y debe contar con visuales dinámicos de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, junto con una narración de texto a vídeo concisa desde el guion. El objetivo es documentar claramente las nuevas funcionalidades, presentadas de manera estructurada e informativa con subtítulos para accesibilidad.
Diseña un vídeo tutorial de 60 segundos demostrando cómo enviar un ticket de soporte técnico a través de nuestro portal interno. Este contenido de 'vídeos tutoriales' es para todos los empleados y debe adoptar un enfoque visual sencillo y paso a paso utilizando las plantillas y escenas de HeyGen. El audio debe ser una generación de voz en off directa, asegurando una fácil comprensión y sirviendo como documentación en vídeo efectiva para problemas comunes.
Desarrolla un vídeo de 45 segundos 'generador de vídeos de recorrido para empleados' que muestre las mejores prácticas para usar la nueva función de búsqueda avanzada de nuestra herramienta de comunicación interna. Destinado a líderes de equipo y personal departamental, el vídeo debe tener una estética visual nítida y profesional, mejorada por el texto a vídeo de HeyGen desde el guion para instrucciones precisas y utilizando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas internas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el compromiso y la retención en la formación con AI.
Mejora los recorridos para empleados y el contenido de formación interna para aumentar el compromiso de los aprendices y la retención de conocimientos a largo plazo.
Crea más cursos y llega a más aprendices en todo el mundo.
Desarrolla una biblioteca completa de recorridos para empleados y cursos de formación para educar e incorporar eficientemente a un equipo global.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de recorrido técnico?
HeyGen simplifica la creación de vídeos permitiéndote transformar guiones en vídeos de recorrido para empleados atractivos con avatares de AI y voces en off generadas por AI. Su editor intuitivo de arrastrar y soltar y sus plantillas de vídeo personalizables hacen que producir documentación en vídeo profesional sea simple y eficiente para explicar procesos complejos.
¿Puede HeyGen integrar avatares de AI y grabación de pantalla en vídeos tutoriales?
Sí, HeyGen te permite incorporar avatares de AI en tus vídeos de manera fluida, dando vida a tu contenido. También puedes utilizar capacidades de grabación de pantalla para demostrar software o procesos de manera efectiva, lo que lo hace ideal para vídeos tutoriales completos y guías de usuario paso a paso.
¿Qué ventajas ofrece HeyGen para desarrollar vídeos de formación y incorporación interna?
HeyGen permite a los equipos crear vídeos de formación e incorporación interna impactantes con rapidez y facilidad. Aprovechando guiones generados automáticamente por AI y plantillas personalizables, HeyGen ayuda a las organizaciones a ahorrar tiempo y asegurar una documentación en vídeo de alta calidad y consistente para equipos remotos.
¿Cómo pueden los usuarios personalizar la documentación en vídeo creada con HeyGen?
Con HeyGen, los usuarios tienen amplias opciones de personalización para su documentación en vídeo. Puedes seleccionar entre varias plantillas de vídeo personalizables, añadir el logo y los colores de tu marca, integrar animaciones e incluir subtítulos generados automáticamente para asegurar que tu contenido esté pulido y sea accesible para cualquier audiencia.