Creador de Vídeos para Mejora de Habilidades de Empleados: Potencia las Habilidades del Equipo con IA

Crea vídeos de formación atractivos para el desarrollo de empleados, aprovechando poderosos avatares de IA para cautivar a tu equipo.

Crea un vídeo convincente de 60 segundos diseñado para nuevos empleados, que sirva como una introducción rápida a los valores fundamentales de la empresa y las responsabilidades iniciales, enfatizando la rápida capacitación de los empleados. El estilo visual debe ser moderno y acogedor, con gráficos limpios y una voz en off amigable y alentadora, fácilmente generada utilizando la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen para agilizar la creación de contenido.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un segmento dinámico de microaprendizaje de 30 segundos dirigido a miembros experimentados del equipo, con el objetivo de facilitar el intercambio de conocimientos para una nueva actualización de software. Este vídeo debe emplear un estilo visual animado, vibrante y atractivo, complementado por una voz en off concisa y profesional entregada por un avatar de IA, asegurando presentaciones consistentes y accesibles para un aprendizaje rápido.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo instructivo perspicaz de 45 segundos específicamente para Equipos de L&D, demostrando las mejores prácticas para crear módulos de formación atractivos que impulsen el desarrollo de los empleados. La estética debe ser elegante y de estilo infográfico, con música de fondo animada y subtítulos generados automáticamente para mejorar la accesibilidad y la retención de información.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de formación informativo de 90 segundos para empleados actuales sobre un procedimiento técnico actualizado, destacando los pasos clave para un desarrollo efectivo de los empleados y la mejora de habilidades. El enfoque visual debe ser limpio e instructivo, posiblemente incorporando grabaciones de pantalla, apoyado por una voz en off profesional precisa, utilizando las Plantillas y escenas de HeyGen para una producción eficiente y pulida.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos para Mejora de Habilidades de Empleados

Desarrolla rápidamente vídeos de formación atractivos con herramientas impulsadas por IA, transformando tus iniciativas de aprendizaje y desarrollo en experiencias dinámicas para el crecimiento de los empleados.

1
Step 1
Crea tu Guion
Pega tu contenido de formación u objetivos de aprendizaje directamente en la plataforma para generar un guion de vídeo completo, aprovechando nuestra capacidad de Texto a vídeo desde guion para una generación de contenido eficiente.
2
Step 2
Elige tu Presentador de IA
Selecciona entre una amplia gama de avatares de IA para presentar tus módulos de mejora de habilidades. Adapta su apariencia y voz para que coincidan con el tono de tu marca, asegurando una entrega consistente y profesional.
3
Step 3
Añade Voz y Visuales
Mejora tu vídeo con voces en off profesionales, fácilmente generadas a partir de tu guion. Enriquece aún más tu contenido con visuales y música de fondo para hacer tu formación cautivadora.
4
Step 4
Exporta y Despliega
Renderiza tu vídeo de mejora de habilidades terminado en varios formatos y resoluciones. Descárgalo y despliega fácilmente a través de tus sistemas de gestión de aprendizaje o canales de comunicación interna para un intercambio de conocimientos sin problemas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desarrolla Habilidades Blandas y Liderazgo

.

Genera contenido de vídeo inspirador para el desarrollo de liderazgo, la cohesión del equipo y programas de mejora de habilidades blandas.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar los programas de desarrollo y mejora de habilidades de los empleados?

HeyGen capacita a los Equipos de L&D para crear vídeos de formación atractivos para el desarrollo y mejora de habilidades de los empleados. Utiliza avatares de IA y generación de voz en off natural para producir contenido de microaprendizaje profesional que impulsa un aprendizaje y desarrollo efectivos.

¿Qué hace de HeyGen un generador de vídeos de IA eficiente para contenido de formación?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de formación con su potente generador de vídeos de IA. Convierte texto en vídeo a partir de guiones y genera voces en off rápidamente, aprovechando una vasta biblioteca de plantillas de vídeo para agilizar tu proceso de producción para el intercambio de conocimientos.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación atractivos para la incorporación de nuevos empleados?

Absolutamente, HeyGen está diseñado para ayudar a los equipos de L&D a producir vídeos de formación altamente atractivos para la incorporación de nuevos empleados. Emplea avatares de IA realistas y añade fácilmente subtítulos para mejorar la accesibilidad y fomentar un intercambio de conocimientos efectivo.

¿HeyGen admite la personalización de marca para materiales de formación corporativa?

Sí, HeyGen ofrece controles de personalización de marca robustos para asegurar que tus vídeos de formación se alineen con la identidad corporativa. Personaliza elementos como logotipos y colores de marca, y utiliza plantillas de vídeo diseñadas profesionalmente para mantener una apariencia consistente en todo tu contenido de mejora de habilidades de empleados.

