Generador de Vídeos para la Mejora de Habilidades de Empleados: Crea Formación Rápida
Crea vídeos de formación atractivos en minutos para una mejora de habilidades de empleados más rápida, impulsada por avatares de IA.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de formación sobre cumplimiento de 2 minutos dirigido a todos los empleados, explicando las últimas regulaciones de privacidad de datos y las mejores prácticas. La presentación visual debe ser autoritaria pero fácil de seguir, incorporando gráficos claros y destacados de texto importantes, complementados con subtítulos precisos para mejorar la comprensión y accesibilidad para todos los aprendices.
Produce un vídeo de formación técnica de 90 segundos para el personal de TI y usuarios avanzados, detallando el proceso de instalación de software paso a paso para nuestra última herramienta interna. Este vídeo debe presentar grabaciones de pantalla nítidas y texto contextual emergente, con el guion convertido en una voz instructiva atractiva usando Texto a vídeo desde guion, permitiendo actualizaciones rápidas a los vídeos de formación técnica según sea necesario.
Para los equipos de L&D y empleados que buscan avanzar en su carrera, compón un vídeo de comunicación interna de 45 segundos que resalte poderosamente los beneficios de la mejora continua de habilidades de los empleados en el dinámico entorno laboral actual. El estilo visual y de audio debe ser optimista e inspirador, utilizando diversas plantillas y escenas para mostrar varios caminos de aprendizaje e historias de éxito, demostrando así la versatilidad de una plataforma de vídeo de IA en el fomento del crecimiento.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Ampliar Oportunidades de Aprendizaje.
Genera más cursos internos de mejora de habilidades rápidamente, asegurando que todos los empleados puedan acceder a contenido de formación vital.
Mejorar la Eficacia de la Formación.
Aprovecha la IA para crear contenido de vídeo atractivo que mejore la participación de los empleados y la retención del conocimiento.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos de formación técnica para la mejora de habilidades de los empleados?
HeyGen actúa como un avanzado Generador de Vídeos de IA, permitiendo a los equipos de L&D producir vídeos de formación técnica completos. Los usuarios pueden transformar guiones personalizables en contenido de vídeo atractivo utilizando avatares de IA y locuciones de IA realistas, asegurando una mejora eficiente de habilidades de los empleados. HeyGen también admite subtítulos automáticos para mejorar la accesibilidad y comprensión.
¿Puede HeyGen integrarse con los Sistemas de Gestión de Aprendizaje (LMS) existentes para una entrega de contenido sin problemas?
Sí, HeyGen está diseñado para una integración robusta con LMS, permitiendo la entrega sin problemas de tus vídeos de formación directamente en los programas de mejora de habilidades de los empleados existentes. Esta capacidad agiliza la distribución y seguimiento de contenido, admitiendo formatos como SCORM para asegurar la compatibilidad y facilidad de uso para los equipos de L&D. HeyGen también admite reproductores de vídeo multilingües para un alcance global.
¿Qué capacidades de IA ofrece HeyGen para crear contenido de vídeo atractivo y diverso?
HeyGen proporciona capacidades de IA completas para la generación de vídeo de principio a fin, incluyendo una amplia gama de avatares de IA y funcionalidad avanzada de texto a vídeo desde guion. Los usuarios pueden aprovechar locuciones de IA en múltiples idiomas y utilizar plantillas profesionales de una rica biblioteca de medios para crear contenido de vídeo altamente atractivo para diversas aplicaciones, desde la incorporación de empleados hasta la formación en cumplimiento.
¿Cómo puede HeyGen ayudar a los equipos de L&D a lograr una entrega de formación más rápida y ahorros de costos?
HeyGen empodera a los equipos de L&D para acelerar la Entrega de Formación Más Rápida al reducir significativamente el tiempo y los recursos tradicionalmente requeridos para la creación de vídeos. Su intuitivo Generador de Vídeos de IA permite actualizaciones sin esfuerzo y producción rápida de contenido, lo que lleva a considerables ahorros de costos y tiempo en comparación con los métodos tradicionales de producción de vídeos. Esta eficiencia apoya el desarrollo continuo de los empleados.