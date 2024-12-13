Generador de Vídeos de Actualizaciones para Empleados: IA para Comunicaciones Internas

Produzca rápidamente vídeos internos profesionales con funcionalidad de Texto a vídeo sin interrupciones.

531/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo instructivo de 2 minutos dirigido a gerentes de RRHH y formación, ilustrando cómo convertir rápidamente contenido de guiones en "vídeos de formación" atractivos. La estética visual debe ser amigable y corporativa, empleando una mezcla de grabaciones de pantalla y gráficos simples, con una voz cálida y alentadora. Destaca la eficiencia de la función de Texto a vídeo de HeyGen para crear contenido educativo de alta calidad.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla una visión general técnica de 60 segundos para ingenieros de software y arquitectos de sistemas, detallando el proceso de automatización de la generación de vídeos a través de una API para "Generación de Vídeos de Principio a Fin". La presentación visual debe ser dinámica e informativa, con flujos de datos animados y diagramas técnicos, con una voz precisa y autoritaria. Enfatiza cómo HeyGen permite una integración perfecta y ofrece redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de anuncio de 45 segundos para líderes de equipos de comunicaciones globales, detallando las nuevas características de nuestra plataforma de "comunicaciones internas", centrándose en las capacidades de "localización". El estilo visual debe ser moderno e inclusivo, mostrando equipos globales diversos, con una pista de audio confiada y multilingüe. Este vídeo debe utilizar eficazmente la generación de voz en off de HeyGen para demostrar la versatilidad lingüística.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Actualizaciones para Empleados

Transforme sin esfuerzo sus comunicaciones internas en actualizaciones de vídeo atractivas con IA, ahorrando tiempo y asegurando que su equipo se mantenga informado y conectado.

1
Step 1
Cree Su Mensaje
Comience introduciendo el contenido de su actualización para empleados directamente en la plataforma. Nuestra función de Texto a vídeo convertirá su guion en una voz en off dinámica, lista para la visualización.
2
Step 2
Seleccione Su Presentador de IA
Elija entre una diversa gama de avatares de IA realistas para entregar su actualización. Estos avatares de IA pueden personalizarse para coincidir con el tono y estilo de su empresa, haciendo su mensaje más personal.
3
Step 3
Aplique Su Marca
Asegúrese de que su vídeo se alinee con la identidad de su empresa utilizando los controles de marca. Agregue fácilmente su logotipo, colores específicos y escenas de fondo para mantener un aspecto profesional consistente.
4
Step 4
Exporte y Comparta
Una vez que su vídeo esté perfeccionado, genérelo con subtítulos automáticos para accesibilidad. Su vídeo profesional de actualización para empleados está ahora listo para ser compartido a través de sus canales de comunicación interna.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Eleve la Comunicación Interna

.

Inspire e informe a los empleados con mensajes de vídeo atractivos para anuncios, cultura y contenido motivacional.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos con IA?

HeyGen aprovecha la tecnología avanzada de generador de vídeos de IA y avatares de IA realistas para transformar texto en vídeos profesionales. Esta capacidad de generación de vídeos de principio a fin permite a los usuarios crear contenido de alta calidad de manera eficiente sin necesidad de habilidades complejas de edición de vídeo.

¿Puede HeyGen ser utilizado para diversas necesidades de comunicación empresarial?

Absolutamente. HeyGen es una plataforma versátil perfecta para comunicaciones internas, vídeos de incorporación, actualizaciones para empleados y vídeos de formación. Su gama de plantillas y escenas, combinada con controles de marca, asegura que su contenido se alinee con el estilo de su organización.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para la producción de vídeos?

HeyGen proporciona una robusta funcionalidad de Texto a vídeo, permitiéndole generar contenido hablado directamente desde guiones. Junto con la generación avanzada de voz en off y subtítulos automáticos, HeyGen asegura que sus vídeos sean accesibles y pulidos para una audiencia global.

¿Es capaz HeyGen de mantener la marca corporativa en los vídeos?

HeyGen ofrece amplios controles de marca, incluyendo la capacidad de incorporar logotipos personalizados, colores de marca y fuentes directamente en sus vídeos. Esto asegura una representación de marca consistente en todas sus comunicaciones, desde actualizaciones para empleados hasta contenido de habilitación de ventas.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo