Creador de Vídeos de Actualización para Empleados: Mejora tus Comunicaciones Internas
Involucra a tu equipo sin esfuerzo. Usa avatares de IA para personalizar cada mensaje y agilizar las actualizaciones de toda la empresa.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de incorporación de empleados de 60 segundos para nuevos contratados, diseñado con un tono cálido, amigable y acogedor, incorporando escenas visualmente atractivas con cortes rápidos y texto en pantalla, acompañado de música suave e inspiradora, mostrando las extensas Plantillas y escenas de HeyGen para presentar eficazmente los valores clave de la empresa.
Produce un vídeo de formación de empleados de 30 segundos para el departamento de marketing, centrado en una nueva función de software con un estilo visual informativo, conciso y orientado a la acción, con una locución clara y texto esencial en pantalla, accesible para todos los espectadores utilizando los Subtítulos automáticos de HeyGen.
Genera un vídeo de cultura empresarial de 20 segundos para equipos internos celebrando un reciente hito del proyecto, adoptando una estética entusiasta, celebratoria y visualmente dinámica con colores vibrantes y transiciones rápidas, acompañado de música alegre y estimulante, todo creado eficientemente a partir de un guion simple usando la capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora la Formación de Empleados.
Aprovecha la IA para crear vídeos de formación atractivos que mejoren la comprensión y retención de información crítica por parte de los empleados.
Agiliza la Incorporación y el Desarrollo de Aprendizaje.
Desarrolla programas de incorporación escalables y cursos de aprendizaje y desarrollo de manera eficiente, llegando a todos los empleados con un mensaje consistente.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos creativos con IA?
HeyGen es un generador de vídeos de IA avanzado que simplifica la producción de vídeos creativos. Aprovechando los avatares de IA y la robusta tecnología de texto a vídeo, transforma tus guiones en vídeos atractivos sin esfuerzo, actuando como tu motor creativo personal.
¿Puedo personalizar los vídeos creados con HeyGen para alinearlos con la identidad de mi marca?
¡Absolutamente! HeyGen ofrece controles de marca completos, permitiendo la personalización total de tus vídeos con logotipos, colores y fuentes de la empresa. Utiliza nuestras diversas plantillas de vídeo y extensa biblioteca de medios para coincidir perfectamente con la estética de tu marca.
¿Qué hace de HeyGen un eficiente creador de vídeos de actualización para empleados en comunicaciones internas?
HeyGen destaca como creador de vídeos de actualización para empleados al proporcionar plantillas de vídeo listas para usar y avatares de IA, haciendo que las comunicaciones internas sean rápidas y consistentes. Esto empodera a los equipos para producir contenido de calidad profesional para la incorporación de empleados y actualizaciones de la empresa sin necesidad de una edición de vídeo extensa.
Más allá de la edición básica de vídeos, ¿qué características creativas ofrece HeyGen para contar historias atractivas?
HeyGen potencia la narración de vídeos atractivos con un conjunto de características creativas. Utiliza nuestro soporte de guionización de IA, genera locuciones dinámicas y mejora tus narrativas con efectos de animación y transiciones, todo integrado con una rica biblioteca de medios.